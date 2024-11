Las aplicaciones predeterminadas en Windows son las que funcionan por defecto y están asociadas como respuesta a la apertura de cualquier tipo de archivo o servicio digital, sea abrir un documento, una página web o cualquier otra ejecución, ya sea del usuario, de otras aplicaciones o del mismo sistema operativo.

Su gestión, como señaló Microsoft, es importante ya que puede afectar al flujo de trabajo y experiencia del usuario. La compañía ha comenzado a rediseñar la interfaz de usuario donde se muestran y gestionas las distintas asociaciones de aplicaciones y tareas. Y no creemos que vaya a ser para bien teniendo en cuenta los antecedentes.

Microsoft lleva décadas usando el monopolio de Windows para vender sus propias aplicaciones y servicios, sea Office, OneDrive, Edge, Bing, Xbox… y un larguísimo etc. de software que se incluye en un sistema cada vez más inflado. Las aplicaciones predeterminadas en Windows son una parte importante de la estrategia. Algunas de ellas son útiles y otras prescindibles, pero todas tienen su alternativas de terceros desarrolladores, en la mayoría de los casos con soluciones gratuitas mejores que las instaladas.

Microsoft ha hecho grandes esfuerzos para limitar el uso de software de terceros, publicitando e influenciando al usuario (no siempre con buenas artes) para que usen el software instalado por defecto. A comienzos de este año, Microsoft añadió silenciosamente un controlador «UCPD» para bloquear la edición del Registro de Windows en los cambios de las aplicaciones predeterminadas.

Especialmente cuestionables han sido las estrategias para el grupo que forma los navegadores web, llegando, incluso, a dificultar artificialmente la selección de navegadores en Windows 11. Para los competidores y una parte de usuarios, fue una técnica monopolística que dificultó el uso de alternativas y la libre elección del usuario, buscando únicamente impulsar su propio navegador Edge.

¿Otra vuelta de tuerca? Microsoft está realizando cambios en la interfaz de usuario de las aplicaciones predeterminadas en Windows presente en la herramienta de Configuración del sistema. Se ha podido ver en la nueva build 26120.2213 de Windows 11 24H2 , que se lanzó recientemente con el número KB5045885.

Configuring default apps is getting an overhaul. It’s a mess of placeholders and broken viewmodels at the moment, all very early. pic.twitter.com/C3Pg7Pm9MK

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) November 10, 2024