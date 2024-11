ASUS ROG Phone 9, la nueva generación de una bestia

Los ASUS ROG Phone 9 ya están aquí, y llegan preparados para posicionarse como unos de los dispositivos más destacados dentro del segmento de smartphones gaming. ASUS lleva tiempo consolidando esta línea de producto en un mercado que, aunque de nicho, sigue creciendo de manera constante. Los dispositivos gaming de esta serie han destacado por ofrecer especificaciones que no solo compiten con otros smartphones, sino que en ocasiones superan las capacidades de algunos ordenadores portátiles, marcando un punto de referencia en cuanto a rendimiento y diseño.

La serie ROG Phone no es nueva en este terreno. Para cada generación, ASUS no duda en equiparse con lo último en componentes, consciente de que hablamos de un segmento de mercado en el que la fuerza bruta no es lo único, pero sí un elemento clave para atraer a los potenciales compradores. Ahora bien, no todo es fuerza bruta, sino también un enfoque en la experiencia del usuario, con características específicas para juegos que han establecido un estándar en el sector.

Con el ROG Phone 9, ASUS parece mantener esa filosofía de buscar siempre un paso más. Sin entrar todavía en detalles técnicos, este nuevo modelo apunta a consolidar aún más la trayectoria de la marca en el segmento de dispositivos gaming, un espacio donde el rendimiento extremo y una experiencia inmersiva son elementos clave para los usuarios más exigentes. Pero ahora sí, veamos sus especificaciones técnicas.

ASUS ROG Phone 9: especificaciones técnicas

ASUS ROG Phone 9 Pantalla E6 AMOLED flexible de 6,78 pulgadas (2400 x 1080 píxeles, 20:9), frecuencia de refresco hasta 185 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 720 Hz, brillo máximo de 2.500 nits, profundidad de color de 10 bits, Corning Gorilla Glass Victus 2. SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tecnología de 3 nanómetros. Memoria RAM 12, 16 y 24 gigabytes LPDDR5X. Almacenamiento 256, 512 gigabytes y 1 terabyte UFS 4.0. Conectividad Wi-Fi 7 Ready, Bluetooth 5.4, NFC, geoposicionamiento (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS), USB-C, conector minijack de 3.5 milímetros para auriculares. Batería 5.800 miliamperios (configuración dual 2 x 2.900 miliamperios) con carga rápida de 65 W y carga inalámbrica Qi 1.3. Audio Sistema de sonido espacial con Dirac Virtuo, cancelación de ruido por IA, subwoofer en AeroActive Cooler X Pro. Controles AirTrigger táctiles, personalizables; compatible con accesorios como ROG Tessen. Sistema de refrigeración ROG GameCool 9 con diseño 360° SoC Cooling System Gen 3 y lámina de grafito ampliada. Sistema operativo Android 14 con personalización ROG UI. Cámara trasera Sensor principal Sony Lytia 700 de 50 megapíxeles ƒ/1.9; teleobjetivo de 32 megapíxeles ƒ/2.8 con zoom híbrido hasta 30x; ultra gran angular de 13 megapíxeles ƒ/2.2. Cámara frontal Sensor de 32 megapíxeles ƒ/2.0 con lente ultraancha de 90° (22 milímetros). Dimensiones y peso 173 x 77 x 10,3 milímetros; 239 gramos.

El ASUS ROG Phone 9 sobresale por su pantalla E6 AMOLED de 6,78 pulgadas, optimizada para ofrecer una experiencia visual de alta calidad. Su tasa de refresco de hasta 185 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 720 Hz permiten un rendimiento fluido y una respuesta táctil precisa, aspectos esenciales para los juegos más exigentes. La combinación de un brillo máximo de 2.500 nits y una profundidad de color de 10 bits asegura que los colores sean vibrantes y los detalles nítidos, incluso bajo luz solar directa, haciendo que el dispositivo también sea ideal para vídeos y contenido multimedia.

En su interior, el ROG Phone 9 integra el Snapdragon 8 Elite, un procesador de 3 nanómetros diseñado para gestionar sin esfuerzo las tareas más complejas. Junto con hasta 24 gigabytes de memoria RAM LPDDR5X, ofrece un rendimiento sólido en escenarios de multitarea intensiva y juegos avanzados. A esto se suma un almacenamiento interno que llega hasta 1 terabyte UFS 4, proporcionando espacio de sobra para aplicaciones, juegos y archivos de gran tamaño. Además, el dispositivo incluye conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, y geoposicionamiento y, como no podía ser de otro modo, un puerto USB-C. Detalles como el conector minijack de 3,5 milímetros refuerzan su versatilidad, permitiendo el uso de auriculares con cable, una característica valorada por muchos usuarios.

La batería de 5.800 miliamperios, compuesta por dos celdas independientes, no solo proporciona una autonomía destacable, sino que también mejora la disipación de calor durante el uso intensivo. Este diseño permite una carga más equilibrada y eficiente, compatible con carga rápida de 65 W y carga inalámbrica Qi 1.3. De esta manera, el ROG Phone 9 es capaz de recuperar energía en tiempos mínimos, reduciendo las interrupciones para los usuarios que demandan un uso constante.

El sistema de refrigeración GameCool 9 y los controles táctiles AirTrigger subrayan su enfoque en el rendimiento. El sistema de refrigeración evita el sobrecalentamiento durante largas sesiones de uso, mientras que los controles proporcionan una precisión mejorada y una personalización que se asemeja a la de una consola. Estas características, junto a detalles como su sistema de audio y el diseño distintivo con pantalla AniMe Vision en el modelo Pro, hacen del ROG Phone 9 una opción sólida para quienes buscan un dispositivo versátil y eficiente.

Por último, el sistema de cámaras del ROG Phone 9 también merece mención. En la parte trasera, encontramos un sensor principal Sony Lytia 700 de 50 megapíxeles ƒ/1.9, acompañado de un teleobjetivo de 32 megapíxeles ƒ/2.8 con zoom híbrido de hasta 30 aumentos y un ultra gran angular de 13 megapíxeles ƒ/2.2. La cámara frontal, por su parte, cuenta con 32 megapíxeles ƒ/2.0 y una lente ultraancha de 90°, pensada para selfies detallados y videollamadas de alta calidad. Este conjunto permite capturar imágenes nítidas y vídeos fluidos en diversas condiciones de luz.

Los ASUS ROG Phone 9 ya se pueden reservar en la página web de ASUS, y sus precios parten de los 1.129 euros.