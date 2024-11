Las mejores apps y juegos para Android en 2024, según Google

Los responsables de Google Play han publicado lo que consideran como las mejores apps y juegos para Android de 2024. Como es costumbre en este tipo de listados, que se reproducen cuando el final del año está próximo, los ganadores no tienen por qué coincidir con la opinión de los usuarios y, de hecho, la mayoría de ellos están lejos del software más popular de la tienda de Google. Además, este año, no se ha incluido una categoría de premios elegidos por los usuarios. Te dejamos con «lo mejor», siempre según la opinión (muy particular) del gigante de Internet.

Las mejores apps y juegos para Android

El equipo de Google Play le otorgó su premio a la mejor aplicación general a Partiful, una herramienta para planificar eventos y enviar invitaciones a fiestas. También te puede sorprender la «joya escondida», Timeleft, una aplicación que te organiza una cita para cenar en el mundo real con cinco desconocidos.

La mejor app General: Partiful

Mejor para multidispositivo: Max

Lo mejor para divertirse: Mila by Camilla Lorentzen

Mejor para crecimiento personal: UpStudy – Camera Math Solver

Lo mejor para el día a día: MacroFactor – Macro Tracker

La mejor joya oculta: Timeleft

Lo mejor para relojes: Baby Daybook – Newborn Tracker

Lo mejor para pantallas grandes: Infinite Painter

Lo mejor para Google TV: Peacock TV

Lo mejor para peques: PBS KIDS Video

Bastante mejor (también en nuestra subjetiva opinión) la selección de ganadores en la categoría de juegos. No están todos los que son, pero sí son -casi- todos los que están. El premio al mejor juego en general de la plataforma móvil se lo lleva AFK Journey, un título de rol ambientado en un mundo de fantasía.

Mejor en general: AFK Journey

Mejor para multidispositivo: Clash of Clans

Mejor multijugador: Squad Busters

Mejor Pick Up & Play: Eggy Party

Mejor independiente: Yes, Your Grace

Mejor historia: Solo Leveling: Arise

Mejor Ongoing: Honkai: Star Rail

Lo mejor para familias : Tab Time World

Lo mejor de Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance

Lo mejor de Google Play en PC : Cookie Run: Towers of Adventures

Google también ha publicado otros listados con los ‘mejores libros’ del año en la plataforma. Puedes revisarlo en su página de ‘Lo mejor de 2024’.