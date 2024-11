Te imaginas un Google sin Chrome… El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) está presionando para que Google se rompa, venda su negocio de navegación web en torno a Chrome y lo separe así de su servicio de búsqueda, Search.

Lo cuenta Bloomberg en un artículo que está dando la vuelta al mundo teniendo en cuenta su relevancia ya que si termina concretándose podría cambiar por completo el panorama tecnológico actual y abriría la puerta a acometer otros tipos de monopolios de los que abundan en esta industria. ¿Qué pasará con Microsoft y Windows? ¿Y Apple con iOS y la App Store? ¿Y el mismo Google con Android y Play Store? ¿Y gigantes minoristas como Amazon?

¿Google sin Chrome?

La idea sugerida por el DOJ llegaría en respuesta al fallo judicial del pasado verano donde Google fue condenado por monopolio, por utilizar su posición dominante en las búsquedas en Internet para relegar a la competencia. El DOJ argumenta que el navegador Chrome desempeña un papel importante en el aumento de la cantidad de usuarios de Google Search al establecerlo como el motor de búsqueda predeterminado, lo que bloquearía efectivamente la competencia.

No es la primera vez que Google se enfrenta a acusaciones y condenas por incumplir las leyes antimonopolio. Durante años, los críticos han señalado cómo Google (igual que hacen otros como Microsoft) agrupa sus servicios, como Android y Play Store, para asegurarse de que sus productos sigan siendo dominantes. La estrategia actual del Departamento de Justicia de exigir desinversiones (como la división de Chrome o Android) muestra una postura más firme en comparación con casos anteriores, en los que solo se aplicaron multas o cambios de comportamiento.

Google argumenta que una división de ese tipo perjudicaría a los consumidores al interrumpir la integración entre sus servicios, amenazaría las funciones de seguridad y frenaría la innovación. También reduciría en una buena cuantía los ingresos y beneficios de la compañía. Y tendría efectos también en Chrome OS y otro software de la compañía.

No hay duda de que un Google sin Chrome podría suponer un gran cambio tanto para el mundo de la tecnología como para la forma en que experimentamos Internet. Los navegadores web son uno de los tipos de software más usados e importantes del mundo. No solo sirven para navegar, sino que son los que mueven el mercado de las búsquedas y con ello la inmensa tarta publicitaria de Internet, al igual que las compras del comercio electrónico. Además, Google no es cualquiera en la Web. Chrome domina ampliamente la cuota de mercado mundial (un 70%) y además es clave en el desarrollo de navegadores por su proyecto de código abierto, Chromium.

El caso acaba de empezar, está judicializado y aún falta mucho para que se concretara un Google sin Chrome, pero ahí están las presiones del DOJ. Este movimiento puede tener un efecto dominó sobre otras empresas que funcionan de manera similar y tienen servicios que monopolizan su sector concreto. Que te vamos a contar de la estrategia de Microsoft con Windows o de Apple con su tienda de aplicaciones móviles. Por no hablar del mismo Google con Android. Hay muchos casos y muy similares.

En cuanto a obligar a una compañía a dividirse, no sería la primera vez ni la última. Algunas veces se ha conseguido y otras veces no. Recordemos que el DOJ intentó a finales del siglo pasado que Microsoft separara Windows del resto de su oferta de software ante lo que claramente es un aprovechamiento del monopolio del sistema operativo. Mucho antes, en 1982, el gran ejemplo de tecnológica dividida fue el caso de la segregación de AT&T Corp (un auténtico supermonopolio) que terminó dividiéndose en siete nuevas compañías independientes que se conocieron como Baby Bells.