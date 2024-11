Plex redefine su experiencia

Plex ha sido, durante años, un refugio ideal para los amantes del entretenimiento digital, gracias a que combina lo mejor de las bibliotecas personales y el streaming. De manera intermitente, eso sí, pero hace ya muchos años que lo empleo, e incluso en su momento llegué a plantearme hace unos años la posibilidad de tener un servidor doméstico con el que compartir contenidos con mis personas más cercanas. Y, sobre esto, añadiré una reflexión al final de esta noticia.

El nuevo Plex apuesta por una interfaz más clara, donde la navegación es intuitiva gracias a pestañas dedicadas a diferentes tipos de contenido: bibliotecas personales, contenido bajo demanda y servicios de streaming. Este rediseño no solo simplifica la organización de los medios, sino que también da más protagonismo a las ilustraciones y elementos gráficos, ofreciendo una experiencia visualmente más atractiva. Con este cambio, Plex busca que sus usuarios puedan acceder rápidamente a lo que buscan, sin importar el origen del contenido.

Una de las grandes apuestas de esta renovación es la unificación de servicios. Hasta ahora, los usuarios solían gestionar sus bibliotecas personales y servicios de streaming de manera independiente, pero Plex ha decidido eliminar estas barreras. La nueva actualización integra ambos mundos en una experiencia única, permitiendo a los usuarios moverse entre sus archivos y el contenido bajo demanda sin interrupciones. Este enfoque refuerza la idea de Plex como el epicentro del entretenimiento digital.

Para garantizar que estas mejoras se implementen de forma eficiente, Plex ha reescrito su aplicación desde cero. Unificar la base de código es un movimiento estratégico que permite a la compañía mantener una experiencia uniforme en todas las plataformas, desde dispositivos móviles hasta televisores inteligentes. Además, esta reestructuración asegura que las futuras actualizaciones y nuevas funciones lleguen de manera simultánea a todos los usuarios, independientemente del dispositivo que utilicen.

En esta fase preliminar, la experiencia renovada de Plex está disponible para Android e iOS. Sin embargo, aún hay funciones que no han sido habilitadas. Características populares como las listas de reproducción y la opción de casting están ausentes por el momento, pero la compañía ha asegurado que estarán disponibles antes del lanzamiento oficial. Plex también ha confirmado que esta nueva experiencia llegará pronto a plataformas de televisión, ampliando su alcance a más dispositivos.

El cronograma de Plex apunta a un lanzamiento completo a principios de 2025, una fecha en la que la plataforma espera consolidar esta ambiciosa renovación. Mientras tanto, los usuarios interesados pueden acceder a la versión preliminar y familiarizarse con los cambios. Para ello, es necesario registrarse siguiendo las instrucciones publicadas en los foros oficiales de Plex.

Como decía al inicio, hace ya unos años me planteé tener un servidor privado de Plex, compartido con una muy pequeña selección de personas, e ir actualizándolo constantemente con nuevos contenidos. La principal razón por la que no lo hice finalmente fue la llegada de los mejores tiempos de las plataformas de streaming, con precios muy moderados y bastante flexibilidad con las cuentas compartidas. Hoy, sin embargo, ya no queda prácticamente nada de eso y, sin embargo, Plex no hace sino mejorar constantemente. Así que, bueno, nunca es tarde, quizá ha llegado el momento de retomar aquel proyecto.

Más información