Ya puedes consultar tu Rewind 2024 de Apple Music

Apple Music nos invita, como siempre por estas fechas, a echar la vista atrás y comprobar si el contador de las veces que hemos escuchado nuestra canción favorita a lo largo de 2024 nos indica que tenemos un problema. Y es que, casi sin darnos cuenta, otra vez estamos en diciembre, otra vez podemos contar en pocas semanas el tiempo que nos separa de cenas, regalos, em algunos casos alegría y en otros nostalgia… sí, ya estamos a las puertas de Navidad y del cambio de año. Y, como recordatorio de ello, el Replay 2024 del servicio de música en streaming de los de Cupertino ya está disponible para todos los usuarios, permitiendo descubrir las canciones, álbumes y artistas que han marcado su año musical.

Este año, eso sí, hay algunas novedades reseñables. La primera es que, por fin, Apple ha dado un paso adelante al integrar Replay 2024 directamente en la aplicación de Apple Music. Esto significa, por fin (sí, repito por fin, imagina las ganas que tenía de que esto ocurriera) que ya no es necesario recurrir a la versión web para disfrutar de esta funcionalidad, que está accesible desde la pestaña «Escuchar ahora». Y es que, en verdad, no tenía mucho sentido tener que salir de la app para poder revisar el contenido que hemos escuchado… con la app.

Entre las características destacadas de Replay 2024 se encuentra la inclusión de nuevas métricas, como las «Rachas de escucha» que permiten a los usuarios visualizar la, digamos consistencia, con la que han reproducido a ciertos artistas o canciones, así como la «Fecha de primera reproducción» para revivir ese momento en que descubrieron un álbum o tema por primera vez. Además, los usuarios pueden compartir estas estadísticas en diapositivas personalizables, un guiño claro a la competencia con Spotify Wrapped. Apple también ha pensado en los artistas, quienes ahora pueden acceder a un resumen anual con información como el total de minutos reproducidos, las ciudades principales donde se les escucha y las canciones más buscadas en Shazam.

Si aún no lo has probado, puedes acceder desde la app de Apple Music o visitar el sitio web oficial de Replay para explorar tus estadísticas y compartirlas en redes sociales. Y es que (y esto es algo que ya empezó a potenciar Spotify prácticamente desde sus inicios) la dimensión social de los servicios de streaming no ha dejado de crecer desde los ya lejanos tiempos de last.fm (que compruebo, con cierta sorpresa, que todavía funciona).

Así, al tiempo, Apple Music facilita al máximo que sus usuarios puedan compartir sus resúmenes anuales, y de este modo también gana en visibilidad en un mercado, el de la música en streaming, en el que ya cuenta con una buena posición desde hace años, pero en el que todavía le queda margen de crecimiento.