La oferta de SSD Gen5 no es tan extensa como debería corresponder a la versión más moderna y rápida de la solución que acapara por completo el almacenamiento cliente en ordenadores personales. Los motivos son variados (incluyendo los problemas de temperatura), pero quizá es que simplemente no ha sido necesario. Los usuarios no han sentido que la relación precio/prestaciones sea suficiente para dar el salto y con ello los fabricantes no han tenido presión de pasar a lo último.

Pero siempre está bien ir avanzando y la unidad de estado sólido que te traemos hoy, la PNY CS2150, aumenta la oferta de SSD Gen5 y lo hace de una manera que podemos considerar económica para los precios actuales.

La unidad se distribuye en un formato estándar M.2 2280 que se ha convertido en el masivo y casi único de uso para conectar a PCI-Express, porque todavía existen y se usan mucho en equipos más antiguos, las conectadas a SATA. La unidad soporta la última versión de NVMe y funciones como DirectStorage presentes en Windows 11 que acelera los tiempos de carga en los juegos y mejora la calidad de la imagen.

Por rendimiento, la PNY CS2150 se encuadra en las Gen5 básicas, con velocidades en transferencia de datos de hasta 10.300 MB/s en lectura secuencial y 8.600 MB/s de escritura secuencial. Aunque no alcanza la velocidad de las Gen5 más rápidas, son prestaciones sobradas para cualquier ordenador personal y bastante más que cualquier Gen4 que se limita a transferencias de unos 7 Gbytes por segundo.

La PNY CS2150 tendrá una garantía de cinco años y altos niveles de TBW que un usuario tipo no gastará en toda la vida de la unidad. Estará disponible este mismo mes de diciembre en dos variantes según capacidad de almacenamiento y con los siguientes precios: