ChatGPT, colores y estupideces

Cuando he empezado a pensar en escribir esta noticia sobre ChatGPT, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido enfocarla de manera similar a lo que hice hace unos días, al hablar sobre los titulares que, intentando rascar visitas, nos «vendían» que el chatbot de OpenAI sabía qué número sería «el gordo» del sorteo de Navidad. Un poco crítico, sí, pero constructivo y con un toque de humor. El problema es que esto se repite con tanta frecuencia que, al final, termina por no hacer ni puñetera gracia.

¿Es posible que los colores que usamos estén relacionados con nuestra inteligencia? Esa es la pregunta que han planteado varios titulares recientes, como por ejemplo éste, apoyándose en una supuesta afirmación de ChatGPT. Según estos artículos, el uso de colores como el marrón estaría vinculado a personas con menor intelecto, mientras que el azul o el blanco tendrían la etiqueta de colores “inteligentes”. A primera vista, estas conclusiones pueden resultar intrigantes, pero un análisis más profundo revela que no hay evidencias sólidas que respalden dichas asociaciones. Al contrario, este tipo de afirmaciones se apoya más en ideas preconcebidas que en fundamentos científicos.

La psicología del color, como campo de estudio, se centra en cómo los colores influyen en nuestras emociones y comportamientos, pero establecer una relación directa entre preferencias cromáticas e inteligencia es una simplificación extrema. Estas correlaciones suelen estar más relacionadas con factores culturales o contextuales que con atributos como el intelecto. Por ejemplo, colores como el marrón o el gris, percibidos como “aburridos” en algunos contextos, pueden simbolizar seriedad y profesionalidad en otros. Así que, ¿cómo llega ChatGPT a esta conclusión? La clave está en comprender su funcionamiento.

ChatGPT es un modelo generativo de lenguaje, diseñado para producir respuestas coherentes basadas en patrones presentes en los datos con los que ha sido entrenado. Esto significa que no «piensa» ni «investiga», simplemente genera texto que parece plausible. Si se le pregunta qué colores usan las personas menos inteligentes, el sistema buscará en sus bases de datos patrones previos que respondan a esa pregunta, aunque dichos patrones puedan carecer de rigor o base científica. Al ser una inteligencia artificial, no discrimina entre información precisa y opiniones subjetivas, lo que puede dar lugar a respuestas que, aunque suenen convincentes, no tienen sustento en la realidad.

El verdadero problema, sin embargo, no es cómo responde ChatGPT, sino cómo se usan estas respuestas. Las publicaciones que convierten este tipo de declaraciones en titulares terminan amplificando ideas pseudocientíficas y, en muchos casos, perpetuando sesgos dañinos. Al sugerir que los colores pueden determinar características personales, como la inteligencia, estas afirmaciones alimentan estereotipos que pueden influir en cómo las personas se perciben a sí mismas y a los demás. Además, otorgan a la IA un papel de autoridad que no le corresponde, reforzando la creencia errónea de que todo lo que dice es verdad.

Es crucial abordar estos temas con una actitud crítica. Llevo tiempo intentando llevar este enfoque a mis reflexiones, como hice en la reciente noticia sobre «El Gordo». Si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, también debe utilizarse con responsabilidad. Presentar afirmaciones llamativas sin contexto no solo desinforma, sino que también refuerza la confianza ciega en sistemas que, en última instancia, solo son tan fiables como los datos y los usos que se les den. En este caso, atribuir a los colores una relación con la inteligencia es, en el mejor de los casos, una anécdota curiosa, y en el peor, una forma de perpetuar prejuicios sin fundamento.

Quizá sea un buen momento para dejar de preguntarle a una IA si el marrón nos hace menos inteligentes y, en su lugar, preguntarnos si no deberíamos exigir más rigor en nuestras fuentes de información.