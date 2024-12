Xbox y la despedida de los exclusivos

Cuando se habla de Xbox, uno de los temas más recurrentes siempre ha sido la competencia directa con PlayStation y su estrategia de juegos exclusivos. Pero en los últimos años, y especialmente tras la llegada de Xbox Game Pass, la compañía de Redmond ha dado pasos que parecen alejarla de esa vieja fórmula. Ahora, según Jez Corden, reconocido periodista especializado en tecnología y videojuegos, parece que esa transición está más cerca de completarse: los exclusivos de Xbox, tal y como los entendemos, podrían haber llegado a su fin.

Microsoft ya dio los primeros pasos en esta dirección a principios de este año, cuando anunció oficialmente que algunos de sus juegos exclusivos llegarían a PlayStation y Nintendo Switch, como ya te contamos aquí. Aunque en su momento se percibió como una decisión puntual, cada vez está más claro que forma parte de una estrategia mucho más amplia: hacer que sus títulos estén disponibles en el mayor número de plataformas posible, ampliando su base de jugadores más allá del hardware propio.

Esta filosofía no es nueva para Microsoft. El propio Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, ya mostró su escepticismo respecto al impacto de los exclusivos en el mercado, como te contamos en esta noticia. Spencer dejó claro que competir directamente con PlayStation y Nintendo en su terreno no era suficiente para “remontar” frente a sus rivales. En lugar de ello, Xbox apostaría por una visión más inclusiva y orientada a servicios.

La estrategia de Microsoft no es nueva, pero sus implicaciones son cada vez más evidentes. En lugar de centrarse en cerrar su ecosistema, como históricamente han hecho otros grandes actores del sector, Xbox ha apostado por democratizar el acceso a sus juegos. Prueba de ello son iniciativas como Game Pass, que permite disfrutar de títulos de calidad en consola, PC y dispositivos móviles gracias al juego en la nube. Incluso algunos de los títulos más importantes de sus estudios propios, como los de Bethesda tras su adquisición, han llegado a otras plataformas.

Corden apunta que este cambio es algo deliberado, no una cuestión de recursos o de falta de interés por la exclusividad. Microsoft ha entendido que su prioridad no está en «ganar» la guerra de las consolas en términos de hardware, sino en llegar al mayor número de jugadores posible, estén donde estén. Es una filosofía que choca con la clásica idea de los exclusivos como armas de venta para un sistema concreto, pero que está alineada con el modelo de servicios por suscripción, donde lo importante es mantener a los usuarios dentro del ecosistema, no necesariamente en una consola.

Por supuesto, esta decisión también tiene detractores. Para muchos jugadores tradicionales, los exclusivos son una parte esencial del atractivo de una consola y eliminarlos podría diluir la identidad de Xbox como plataforma. Sin embargo, para Microsoft parece más importante consolidar su presencia como un ecosistema global que compita no solo con otras consolas, sino con cualquier forma de entretenimiento digital.