Bluesky se está convirtiendo en la gran atracción mundial del mercado de redes sociales especializadas en sitios de microblogging. Su ascenso ha sido meteórico al atraer a los millones de usuarios que han salido huyendo despavoridos de X por la gestión realizada por su dueño Elon Musk y la creencia de los críticos que la antigua Twitter nunca volverá porque hoy es «una plataforma de medios tóxica».

Aunque hay otras alternativas a X y ahí tenemos que destacar a Mastodon como la plataforma más abierta, descentralizada e independiente de las existentes, Bluesky es más amigable y quizá más parecida a X. No es casualidad que naciera en el mismo seno de Twitter cuando su CEO, Jack Dorsey, y otros ejecutivos exploraban «un protocolo de red social descentralizado», donde múltiples redes sociales interactuarían con otras mediante un estándar abierto.

Finalmente se independizó de la matriz y aunque solo esté en marcha una parte del protocolo de red descentralizado prometido originalmente, tiene características que la hacen más atractiva sobre Mastodon. O Threads, otra de las alternativas que también han ganado millones de usuarios, si bien lo hace sirviéndose de su integración con Instagram y de la matriz de ambas, Meta. Y más allá de que Elon Musk haya convertido a X en su plataforma de lanzamiento política, Threads no está exenta de alguno de sus males y conviene aquí recordar los desmanes de Facebook con los datos.

Como cualquier red social, el éxito de cada uno de ellas solo depende del número de seguidores. Es conocida la dificultad para mover usuarios, pero al menos la situación exige probarlas. Mastodon y Bluesky son, actualmente y por el momento, más ‘higiénicas’ en todos los terrenos. De tí depende.

Primeros pasos con Bluesky

Si has venido usando Twitter (o X) hay muy poco que contarte, pero sí queríamos echar un primer vistazo a Bluesky para los usuarios que han usado menos los sitios especializados en microblogging. No vas a tener la menor dificultad.

Cualquier persona mayor de 13 años puede unirse a Bluesky ahora mismo, siempre que sea legal en el país donde se instale se entiende, porque ya vimos el caso de Australia y la prohibición futura de usar redes sociales a menores de 16 años. Aunque inicialmente el servicio funcionaba por invitaciones a una fase beta que duró un año, hoy con la versión estable su acceso es libre y gratuito por cualquiera.

La red está disponible vía web y para plataformas móviles iOS y Android. Para registrarse, se puede acceder al portal bsky.app desde cualquier navegador o instalar las apps móviles en teléfonos móviles o tabletas desde Apple App Store o la Google Play Store.

Para crear una cuenta, haz clic en el botón «Registrarse» en el sitio web o en el botón «Crear cuenta» en las app. Tendrás que seleccionar tu «proveedor de alojamiento» (Bluesky Social es la única opción actualmente) y proporcionar tu dirección de correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento.

A continuación, deberás elegir un «nombre de usuario» o nombre de cuenta de Bluesky, que debe tener al menos tres caracteres y utilizar solo letras, números y guiones.

El resultado final será algo como muycomputer.bsky.social. Decir que si tienes tu propio sitio web, puedes usar un dominio como nombre de usuario. Una vez que hayas configurado tu cuenta, deberás completar un captcha para demostrar que eres humano, y después tendrás la opción de cargar una foto de perfil o crear un avatar a partir de una veintena de emojis y seis colores de fondo.

Publicando en Bluesky

Puedes usar las aplicaciones móviles dedicadas o un navegador web para comenzar a publicar en la red social. Una vez que presiones el botón de nueva publicación, verás que puedes agregar hasta 300 caracteres a una publicación y adjuntar fotos, videos, gifs o emojis. Hay otro botón llamado ‘Cualquiera puede interactuar’ y debes seleccionarlo para ajustar la interacción de la publicación o lo que es lo mismo, personalizar tu audiencia. Esto te permite elegir si quieres que las personas citen tu publicación, limitar las respuestas a tus seguidores, cuentas mencionadas o deshabilitar las respuestas por completo. Es una red potente en moderación como detallaremos después.

Lo anterior es lo básico para publicar, pero puedes usar el texto alternativo si quieres que tus publicaciones sean accesibles para usuarios con baja visión. Es un campo de texto independiente que puedes usar para describir las imágenes que has adjuntado y es una buena etiqueta agregarlo siempre que compartas contenido multimedia junto con una publicación. En el borrador de la publicación, simplemente busca el ícono «+ ALT» en la esquina superior izquierda y escribe (el texto alternativo no afecta el recuento de caracteres de tu publicación).

Cuentas a seguir

En tus primeros pasos con Bluesky, tu feed principal «Siguiendo» consistirá únicamente en la cuenta oficial de Bluesky, y tu feed «Descubrir» (similar al «Para ti» en X) consistirá en publicaciones relacionadas con cualquier interés que hayas seleccionado durante el proceso de configuración. Hay 22 temas disponibles por defecto, entre los que se incluyen arte, películas, deportes o tecnología.

Por supuesto, hay métodos más precisos para encontrar las cuentas que coincidan con tus intereses y que quieras seguir. Una manera es desplazarte por tu feed de Discover para ver si alguna de las cuentas ha publicado contenido que te gusta y luego seguirla directamente. Puedes explorar, por ejemplo, las 500 cuentas más populares de la red para ver si alguna se ajusta a tus necesidades. Busca directamente personas específicas, como amigos, marcas, celebridades, etc.

Una vez que hayas encontrado algunas cuentas que quieras seguir, comprueba si alguna de ellas ofrece paquetes de inicio de Bluesky. Estos paquetes son una característica exclusiva de esta red, que puede incluir cuentas recomendadas y feeds personalizados para seguir. Puedes seguir esas cuentas una por una o, si todo el grupo te parece interesante, hacer clic en el botón «Seguir a todos». Puedes gestionar el seguimiento en cualquier momento.

Feeds personalizados

Cuando empiezas a usar Bluesky, el servicio te preguntará qué temas te interesan y el primer feed que verás en la aplicación se basa en eso. Si quieres usarlo como tu opción principal, puedes darle a Me gusta a algunas publicaciones para entrenar el algoritmo. Tu feed se ajustará para reflejar tus gustos, pero con solo 10 respuestas tu opinión se quedará bastante corta.

Por supuesto, es más útil y divertido seleccionar tus propios intereses. Haz clic en el botón # en la parte superior del sitio web, accede a Feeds y selecciona los que más te gusten. Y es que los feeds personalizados son una de las funciones más interesantes de Bluesky y, actualmente, hay más de 50.000 de ellos activos en el servicio. Considera los feeds personalizados como algoritmos de redes sociales de tu propia elección o diseño.

Una vez que te hayas suscrito a algunos de ellos, aparecerán en pestañas separadas en la parte superior de tu página de inicio. Puedes ir allí para reordenarlos y establecer uno preferido como predeterminado. Es una de las grandes novedades y ventajas frente a otras como X o Threads, y es que Bluesky no te obliga a usar un feed algorítmico como opción predeterminada. Y si eres desarrollador de software (o estás dispuesto a aprender programación), puedes crear tus propios feeds personalizados que puedes compartir con cualquier persona en Bluesky.

Migrando servidores y datos desde X

El principal problema de toda nueva red social en la que te inicies es que no tengas o no encuentres a familiares, amigos o colegas. Hay varias aplicaciones que pueden ayudar, permitiendo trasladar tus publicaciones y seguidores de X a Bluesky.

Si buscas los seguidores, puedes usar Sky Follower Bridge para encontrar fácilmente a los que estuvieran en X (y a las personas a las que seguiste) en Bluesky. Existen algunas limitaciones, pero siempre que la persona use el mismo nombre de usuario o que haya incluido su nombre de usuario de Bluesky en su biografía de Twitter, podrás rastrearlo. En cuanto al contenido, para mover tus publicaciones antiguas de X a Bluesky puedes usar una extensión de Chrome llamada Porto. Aunque excluirá los retweets o los tweets citados, importará la mayoría de los tweets.

Evitar trolls y moderar

Otro de los pasos más importantes a realizar en tu cuenta viendo el basurero en el que -por lo general- se están convirtiendo otras redes y que nos ha obligado a muchos a buscar la paz mental fuera de ellas. Y es que Bluesky tiene potentes herramientas de moderación integradas y debes usarlas para minimizar la toxicidad. Permite crear listas de cuentas que se pueden compartir y que puedes silenciar o bloquear fácilmente. Ve a Configuración de Bluesky > Moderación > Listas de moderación para crear estas listas. Alternativamente, puede consultar listas seleccionadas como la lista anti-NFT/criptomonedas, política, recopiladores de contenido, etc, y bloquearlas o silenciarlas bajo tu criterio.

El contenido también tiene una importante capacidad de personalización de la audiencia (para nuestro gusto la mejor de su sector), tanto en quién puede ver tu mensaje como en las respuestas. Puedes pulsar el botón de tres puntos que se encuentra debajo de la publicación y seleccionar Separar cita para eliminar la parte citada. Tu publicación desaparecerá de la de esa persona y su comentario desaparecerá de tu muro. Ello permite un cierto control sobre quién cita tu publicación. Y también tienes la posibilidad de desactivar por completo las citas para cada una de ellas.

Las herramientas de moderación también incluyen la capacidad de ocultar cualquier palabra o hashtag de tu feed, lo cual es estándar para la mayoría de las redes sociales, pero también puedes elegir permitirlas en tus seguidores, mientras los sigues silenciando en otras partes de la aplicación. También hay un menú de configuración avanzada dentro de la configuración de moderación donde puedes seleccionar qué tipos de contenido sensible deseas ver, sobre los que deseas recibir advertencias u ocultar por completo. Todo este apartado es realmente potente y conviene invertir tiempo en su gestión.

Para finalizar, decir lo obvio: nadie puede asegurar que una parte de la problemática de X no termine alcanzando también a Bluesky. Y hablamos de los problemas de moderación ante tanto bulo, desinformación, mensaje dirigido u odio, por no hablar del uso de datos para entretenimiento de los grandes modelos de IA generativa. De momento, la vemos más ‘limpia’ y ‘neutral’ que X. Que ya es un avance. Prueba, busca a tus amigos o invítalos a que hagan sus propias pruebas. Insistimos que el éxito (o no) de las redes sociales solo depende de su número de usuarios. De tí depende.