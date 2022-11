Mastodon o cómo escapar de Twitter… y de su nuevo dueño

Mastodon es una de las alternativas que los usuarios están manejando ante la compra de Twitter por Elon Musk, los cambios que está impulsando el multimillonario y la percepción general de que la red social no va a mejorar en cuestiones capitales por las que muchos de los que comenzamos con ella la hemos abandonado: mensajes de odio, bulos y desinformación.

Twitter va a cambiar y no para mejor. Aunque la gente joven apuesta mayoritariamente por TikTok e Instagram, el sitio de microblogging sigue siendo la red social más influyente del planeta. Musk es multimillonario, ha sacado a Twitter de las bolsas de valores y en principio puede hacer lo que le venga en gana ya que no tiene que responder ante los inversores. O no tanto como si fuera una cotizada, ya que hay detrás importante apoyo financiero como los 13.000 millones de dólares aportados por Morgan Stanley.

Musk está al frente de grandes negocios como Tesla o SpaceX, pero no está claro si va a recuperar la enorme inversión en Twitter o hundirá la plataforma ante su inexperiencia para dirigir algo tan sensible políticamente y administrativamente más complicada que el resto de lo mucho que tiene. El despido de la mitad de la plantilla puede convencer financieramente, pero prescindir de tanto talento no invita a pensar en nada positivo para empezar. De hecho, están volviendo a contratar a algunos de ellos… Tampoco los líos en Twitter Blue y el pago de una suscripción para acceder al sistema de verificación que, por lo que estamos oyendo, será la manera de «ser alguien» en Twitter.

Por último, que no menos importante, la promesa de «libertad de expresión» si no lleva un control exhaustivo de los mensajes, el odio y la desinformación, provocará un auténtico caos y la espantada de los usuarios que no quieren más basura. Veremos lo que ocurre. Como todo, tu vida no depende de Twitter y hay alternativas. O te puedes plantear descansar de redes sociales como hace tiempo llevamos haciendo los que empezamos con ellas y hemos acabado agotados…

¿Qué es Mastodon?

Mastodon es, esencialmente, un clon de Twitter. Ofrece muchas de las mismas funciones de un sitio de microblogging y red social que se encuentran en Twitter, incluida la capacidad de mencionar otras cuentas; publicar contenido que solo pueden ver los seguidores propios o el público en general; compartición de contenido multimedia como imágenes, vídeos, avatares animados, emojis personalizados e incluso la creación de encuestas. Además, Mastodon ofrece a sus usuarios acceso a las publicaciones de sus seguidores en un feed de noticias cronológico, que aborda una de las quejas de los usuarios de Twitter.

Si a primera vista puedes hacer lo mismo que en Twitter, su funcionamiento es radicalmente diferente ya que se trata de una red descentralizada donde las comunidades tienen mucha más libertad para construir su propia red, grandes o pequeños rincones con moderación propia. Aunque estas comunidades existen en una amplia gama de servidores, Mastodon hace posible que los servidores coexistan en un entorno unificado, lo que significa que un usuario puede seguir y ver el contenido de otros que se encuentran distribuidos en varios servidores utilizando una sola cuenta.

¿Cómo funciona?

Mastodon es una plataforma de código abierto y acceso gratuito. Los usuarios pueden acceder a a través de una gran cantidad de aplicaciones móviles de terceros (algunas de ellas con gratuitas y otras de pago) y cada una de las cuales ofrece una variedad de funciones.

También se puede acceder a Mastodon desde el escritorio y a través de un navegador web en un dispositivo móvil si no quieres instalar ningún cliente. Basado en protocolos web abiertos, Mastodon puede hablar con cualquier otra plataforma que implemente ActivityPub. Con una cuenta tendrás acceso a todo un universo de aplicaciones sociales: el fediverso.

Además, cualquiera puede iniciar su propio servidor, suponiendo que tengas los fondos y los conocimientos técnicos, y crear una comunidad en él, lo que ofrece un tipo de flexibilidad y una serie de posibilidades que van muchísimo más allá de lo que está disponible en Twitter. Las cuentas se crean en un servidor, aunque existe la opción de moverlas a una diferente.

Independientemente, los usuarios pueden ver el contenido y las interacciones de los usuarios que crearon sus cuentas en un servidor distinto suponiendo que esa instancia esté federada con otros, por lo que, a pesar de su naturaleza descentralizada, Mastodon funciona como una plataforma donde todos pueden participar. Muchos servidores se crean en torno a temas particulares, tecnología, cine, arte, música… Hay mucho donde elegir. Dicho esto, no todos los servidores están abiertos al público lo que limita su acceso e incluso algunos requieren que los usuarios interesados ​​se unan a una lista de espera para (posiblemente) obtener acceso futuro a las comunidades.

La mayoría de las comunidades que puedes encontrar en Twitter también se encuentran en Mastodon. Sus responsables dicen que actualmente hay más de 3.600 servidores en la red y 655.000 usuarios activos. Muy poco para los millones de usuarios de Twitter (238 millones), pero creciendo a un gran ritmo. Pasa como con otras grandes aplicaciones que han copado el mercado, cuesta muchísimo mover usuarios.

Ventajas de Mastodon

Lo que más nos gusta de esta plataforma es su diseño descentralizado y la flexibilidad de uso que aporta al usuario. Dicen sus responsables que «la comunicación global instantánea es demasiado importante para pertenecer a una empresa. Cada servidor Mastodon es una entidad totalmente independiente, capaz de interactuar con otras para formar una red social global».

Con miles de servidores y los que están por llegar, cualquiera tendrá la oportunidad de encontrar un grupo que les interese y que ofrezca el tipo de experiencia que están buscando. No es obligatorio aislarse, y puedes participar en las comunidades que desees salvo las comentadas que no están abiertas al público en general.

Otra de sus ventajas tiene que ver con su naturaleza de código abierto y el derecho de investigar el código, usarlo, copiarlo o adaptarlo. Con ello, cualquier desarrollador puede crear su propia aplicación para acceder a la plataforma, por lo que los usuarios no están restringidos a una sola oficial que puede eliminarse o tener errores en un momento dado. Las apps están disponibles en todas las plataformas principales, incluidas Android e iOS, gratuitas y de pago.

Y control por las comunidades, no por la empresa. Mastodon pone la toma de decisiones en sus manos ya que cada servidor crea sus propias reglas y reglamentos, que se aplican localmente. Cada uno de ellos ofrece algo diferente, por lo que los usuarios que desean una experiencia menos moderada tienen la oportunidad de encontrar comunidades de ideas afines.

La organización detrás de la plataforma (sin ánimo de lucro) explica que esta moderación local permite que las comunidades funcionen de la manera que creen que es mejor en lugar de exigirles que sigan un conjunto de reglas generales. Otro de los elementos a valorar es que no tiene publicidad, además de que no hay algoritmos que decidan lo que ves y donde estás. «Nunca publicaremos anuncios ni anunciaremos perfiles para que puedas verlos, lo que significa que tus datos y tu tiempo son tuyos y solamente tuyos», explican.

Algunos puntos menos positivos

La naturaleza descentralizada y la moderación local de Mastodon son un arma de doble filo. Si bien ofrece a las comunidades más libertad en comparación con Twitter, ello significa que algunos servidores también son bastante tóxicos e incluyen el tipo de comentarios y contenido racistas, sexistas, de odio y negativos que incluso ni se permiten en plataformas centralizadas por mucho que Musk deje «volar libre al pajarito». Eso sí, es tan sencillo como evitar estos destinos en línea, ya que no hay una empresa central que modere o borre el contenido.

Otra cuestión es que la experiencia de Mastodon puede parecer abrumadora inicialmente debido a la forma en que los servidores, llamados instancias o nodos, funcionan como pequeñas islas. Cada instancia tiene su propia fuente de publicaciones y, según el software que estés utilizando para acceder a la instancia, puede costar alternar entre las secuencias de contenido en varias instancias.

Finalmente, la plataforma también ha sido criticada por centrarse demasiado en tratar de clonar Twitter y menos en aprovechar sus diferencias y ventajas, lo que puede hacerla menos atractiva para las masas. Incluso las publicaciones de los usuarios se llaman «toots», lo que claramente es un juego con el término tweets.

Cómo empezar con Mastodon

Debido a que Mastodon está definido por un océano de instancias (servidores), no hay un lugar único para registrarse. En su lugar, deberás encontrar primero un servidor que te parezca atractivo y crear una cuenta en él. Quizá el servidor más popular sea mastodon.social, pero hay otros muchos donde elegir. Puedes empezar también por el portal web oficial y buscar servidores. Cuando encuentres uno que te guste, suponiendo que te permita la unión, unirse a la plataforma es tan fácil como unirse al servidor y crear tu cuenta con nombre y contraseña.

Puede hacerlo desde un navegador web, como aplicación web progresiva con notificaciones push al igual que un software nativo. También tienes disponibles los clientes para móviles, iOS, Android o SailfishOS. Cuando vayas a crear la cuenta, verás las reglas aplicadas por ese servidor en particular.

La mencionada mastodon.social, como ejemplo, prohíbe el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia y similares, no permite que sus miembros promuevan o llamen a la violencia, prohíbe la desinformación y otras cosas que comúnmente encontraría en una red social convencional. Después de aceptar los términos presentados por un servidor de Mastodon podrás elegir el nombre por el que te verán otros usuarios y que será el mismo para el inicio de sesión. Para el ejemplo, se adjuntará al sufijo «@mastodon.social» y podrás usarlo como algo similar a una URL para que otros se conecten contigo.

Otras alternativas

Twitter es singular por funcionamiento y número de usuarios. Y es difícil de replicar, pero los cansados de Twitter, además de en Mastodon, pueden buscar un nuevo hogar en otras plataformas como Reddit, CounterSocial o incluso Discord. Por supuesto, puedes seguir en Twitter o puedes darle un buen descanso a cuerpo, mente y alma y desconectar de todas… al menos cada cierto tiempo. Se puede vivir sin Twitter, de verdad, y te lo decimos después de estrenarnos en el verano de 2006 cuando se lanzó y usarla como medio profesional de MC con más de 42.000 seguidores.