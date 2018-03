DeleteFacebook ¿Es la hora?

#DeleteFacebook es un movimiento surgido en Estados Unidos que se está convirtiendo en tendencia en todo el mundo y que aconseja abandonar la red social tras revelarse que la compañía de análisis de datos Cambridge Analytica recolectó y utilizó sin autorización datos de 50 millones de sus usuarios con fines no sólo comerciales y de publicidad, sino políticos y de desinformación interviniendo en campañas electorales como las presidenciales estadounidenses que ganó Trump o en la consulta del Brexit.

El último personaje en apuntarse al movimiento #DeleteFacebook ha sido Brian Acton. Y es relevante porque se trata del cofundador de Whatsapp, el servicio de mensajería instantánea vendida a Facebook por 19.000 millones. Curioso por ello, aunque algo debe saber de los manejos de la primera red social mundial por número de usuarios, con 2.200 millones de usuarios registrados.

El escándalo Facebook es la noticia tecnológica del año. Y es escándalo Facebook porque con ser gordo lo de Cambridge Analytica (incluyendo extorsiones al más puro estilo mafioso con sobornos, espías y prostitutas), la consultora no podría haber realizado sus manejos sin el tráfico de datos ilegal que practica Facebook, su recolección y tratamiento, y en definitiva, su poder sobre nuestra intimidad y comportamiento, y la invasión a la privacidad con ánimo de lucro. Y esa es la clave del asunto, desde hace mucho años, desde que los datos son oro en la era de la conectividad e Internet.

Por mucho que Facebook se ponga de lado e incluso se exprese como perjudicado en el caso de Cambridge Analytica, la red social conocía las actividades de la consultora según ha revelado el ex-empleado que ha destapado el escándalo. Facebook no solo no protegió como debía la información de sus usuarios (a pesar de violar las propias normas de la red), sino que no paró la recolección de estos datos sin consentimiento ni informó de ello a sus usuarios. Por no mencionar que los datos personales fueron usados para manipular uno de los fundamentos democráticos, las mismas elecciones.

¿Dónde llegará el escándalo Facebook y el #DeleteFacebook?

Facebook ha perdido más de 60.000 millones de dólares en bolsa en solo dos días, arrastrando de paso a todas las tecnológicas que, no olvidemos, también trafican con nuestros datos. El mercado bursátil es variable y puede recuperarse, pero la caída de la imagen de marca por la percepción general del vergonzante uso de la información personal puede no recuperarse nunca. Facebook es reincidente.

Su jefe y creador, Mark Zuckerberg, que hasta ahora no ha abierto la boca en todo este caso, deberá responder ante las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea, cuyos legisladores le han pedido explicaciones. Un inversor de Facebook, ha interpuesto una demanda contra la compañía argumentando declaraciones falsas o engañosas al no revelar que violaba sus propias políticas de privacidad y permitir a Cambridge Analytica acceder a los datos de los usuarios sin su consentimiento. Esta demanda tiene fundamento y es seguro se convertirá en masiva.

El caso de Cambridge Analytica es la gota que colma el vaso y puede y debe ser un punto de inflexión en el funcionamiento de Facebook. Como está claro que la compañía no lo va a hacer tras infracciones repetidas, se imponen (además de multas ejemplares en % de ingresos y no en “propinas” como la última de la AEPD española) fuertes regulaciones gubernamentales contra Facebook y el amplio número de compañías que trafican con la información de manera inmoral y en muchos casos ilegal.

Usuario responsable con el control de sus datos

El objetivo no puede ser otro que devolver el control de los datos a los usuarios. Usuarios que también tienen mucho que decir en estos casos. Por un lado exigiendo la protección de sus datos y por otro, responsabilizándose de no regalar compulsivamente su intimidad. Facebook es muy peligroso por acción u omisión. Y no es el único.

Para ponerte al día en el penúltimo escándalo Facebook: