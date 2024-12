La lista de fallos de Windows 11 24H2 sigue ampliándose y Microsoft ha tenido que aplicar los correspondientes bloqueos temporales en las actualizaciones. Uno de ellas afecta al Auto HDR usado en juegos y otro a la salida de sonido en computadoras con Dirac Audio.

Ya hemos perdido la cuenta de los errores conocidos de la última versión de Windows 11. Microsoft ha ido cancelando el número de actualizaciones mayores anuales precisamente para mejorar la estabilidad, pero no hay manera. Lo que llaman ‘calidad de software’ ha sido muy pobre desde el lanzamiento y la inversión en pruebas internas es claramente insuficiente. Y menos mal que el programa de testeo externo (Windows Insiders) sí está funcionando, al reportar previamente una buena cantidad de esos errores.

Pero se siguen lanzando actualizaciones con graves errores. Microsoft corrige algunos (otros no) y provoca otros en una bola de nieve que no parece tener fin y que termina poniendo de los nervios a los clientes más tranquilos. Retrasar o deshabilitar las actualizaciones para evitar el desastre, seguir en Windows 10 o buscar alternativas vía Linux, son el camino a seguir hasta que Microsoft encuentre soluciones definitivas. Y ellas no van a llegar hasta que multiplique la inversión en pruebas internas y aumente la exigencia en la certificación de hardware/software de terceros que son otra fuente de constantes errores en el enorme ecosistema de Windows.

Más fallos de Windows 11 24H2

Entrando en materia. En un nuevo documento de soporte publicado en el sitio web oficial del Windows Health Dashboard, Microsoft explica que ha descubierto un error en el Auto HDR (una característica del sistema que convierte el contenido SDR a HDR en hardware compatible para mejorar las imágenes), lo que hace que los juegos muestren colores incorrectos o se cuelguen por completo y dejen de responder.

Microsoft no ha especificado qué configuraciones de dispositivo o qué juegos se ven afectados por el error. Todo lo que se sabe en este momento es que la única solución es desactivar el HDR automático si ya usas la versión o quieres obtener la última versión de Windows 11. Para ello ve a Configuración > Sistema > Pantalla > Gráficos. Ahí desactiva el HDR automático para todos los juegos utilizando el control de Configuración predeterminada o solo para juegos individuales.

Microsoft ha aplicado una suspensión de compatibilidad en todos los sistemas Windows 11 con la función HDR automático activada y, en teoría, Windows Update no permitirá actualizar a la última versión para mantener la estabilidad. No es un componente importante: mejor desactivarlo manualmente.

Otro de los fallos de Windows 11 24H2 incluidos esta semana en una lista que crece sin parar afecta a dispositivos que usan Dirac Audio, una tecnología de mejora del sonido digital que mejora la claridad y la precisión del sonido. La incompatibilidad se relaciona con un archivo de software para el procesamiento de audio y provoca fallos en la salida de audio hacia altavoces integrados o externos Bluetooth.

Es un fallo típico de lo que hablábamos arriba, los fabricantes terceros también tienen mucho que hacer para mejorar la estabilidad de Windows. Aquí no hay nada que hacer hasta que el desarrollador publique un nuevo controlador. Microsoft ha implementado un bloqueo temporal de las actualizaciones en los equipos afectados.