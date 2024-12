Zenless Zone Zero y la saga NieR llegan a GeForce NOW

Como cada semana, GeForce NOW amplía su catálogo de juegos, reforzando así su consolidación como la plataforma de juego en la nube más completa del mercado, una posición más que destacable, y que hace que algunos recordemos a otros tantos que, en sus orígenes, afirmaban que este servicio no tenía ni sentido ni futuro. En esta ocasión, la plataforma de juego en la nube de NVIDIA suma cuatro nuevos títulos, entre los que destacan Zenless Zone Zero, el esperado RPG de acción de HoYoverse, y dos de las entregas más queridas de la saga NieR: NieR: Automata y NieR Replicant ver.1.22474487139….

Para quienes no estén familiarizados con este servicio, GeForce NOW permite disfrutar de videojuegos en la nube sin necesidad de un hardware potente. Los jugadores pueden acceder a su biblioteca de plataformas como Steam, Epic Games Store o Ubisoft Connect desde dispositivos tan diversos como PCs modestos, smartphones, tablets o smart TVs. Todo esto convierte a GeForce NOW en una solución accesible y potente para cualquier aficionado al gaming.

El servicio ofrece tres modalidades de suscripción adaptadas a diferentes perfiles de usuario. La opción gratuita permite disfrutar de sesiones de hasta una hora con gráficos de calidad estándar, siendo ideal para quienes quieran experimentar con el servicio sin compromisos. Por su parte, la modalidad Performance extiende la duración de las sesiones a seis horas y mejora las prestaciones gráficas, ofreciendo una experiencia más fluida para jugadores habituales. Por último, la suscripción Ultimate, diseñada para los usuarios más exigentes, incluye tecnologías como RTX y DLSS, compatibilidad con resoluciones 4K y sesiones de hasta ocho horas, garantizando un rendimiento de primera calidad incluso en juegos gráficamente intensivos.

Entre las novedades de esta semana destaca Zenless Zone Zero, un RPG de acción que lleva a los jugadores a explorar un mundo futurista lleno de combates dinámicos y una narrativa absorbente. Su llegada a GeForce NOW coincide con el lanzamiento de su actualización 1.4, A Storm of Falling Stars, que añade dos nuevos personajes jugables, el desenlace del primer arco argumental y otras mejoras que prometen horas de entretenimiento.

La saga NieR también pisa fuerte esta semana con dos títulos emblemáticos de Square Enix. NieR: Automata sumerge a los jugadores en un conflicto entre androides y máquinas en un mundo devastado, combinando una jugabilidad intensa con una narrativa que invita a reflexionar sobre la humanidad. Por su parte, NieR Replicant ver.1.22474487139… narra la búsqueda de un hermano que intenta salvar a su hermana, mientras descubre oscuros secretos que desafían las nociones más básicas de la naturaleza humana. Ambos juegos destacan no solo por su profunda narrativa, sino también por su excelente diseño de personajes y una jugabilidad variada que los ha convertido en auténticos clásicos.

GeForce Now Thursday

La lista de juegos que se incorporan esta semana al catálogo de GeForce NOW es la siguiente: