Circle to Search llega a los Nothing Phone (2)

Quienes me leen con cierta frecuencia, ya saben que soy un acérrimo defensor de Circle to Search, una función que debutó sin hacer demasiado ruido a principios de este 2024, y que con el paso de los meses ha ido sumando nuevas y muy interesantes funciones, además de crecer en su alcance llegando (muy poco a poco, eso sí) a más modelos de smartphone, tanto de la propia Google, creadora de esta función, como de Samsung, pues forma parte de las funciones incluidas en Galaxy AI.

Para quienes no la conozcan, Circle to Search empezó siendo una función que permite seleccionar parte de lo que se está mostrando en pantalla para, a continuación, realizar una búsqueda en Google. Esto, por si mismo, ya resulta tremendamente útil para multitud de casos, pero es que a lo largo de este año, hemos ido viendo (en algunos casos con confirmación oficial, en otros a modo de rumores y filtraciones) que sus funciones se han ido incrementando. Puedes consultar nuestro histórico de publicaciones al respecto, para comprobar que los del buscador parecen estar decididos a que se convierta en una función estrella.

Fruto de la colaboración con Samsung, vivimos una situación la mar de curiosa el pasado mes de enero, y es que pese a tratarse de una de las joyas de la corona de Google en lo referido a sus propuestas para Android, Circle to Search empezó a llegar antes a smartphones de Samsung que a los propios Pixel. Fue, como digo, extraño, pero también una muy buena señal, pues ya apuntaba en la dirección de que, si se dan determinadas circunstancias (circunstancias que desconocemos, eso sí) Google no tiene reparos en permitir que de el salto a los dispositivos de otros fabricantes.

Pues bien, si pensábamos que lo de Samsung era una excepción, ahora ya podemos tener claro que no es así. Y es que, según leemos en 9to5Google, Circle to Search ya ha empezado a llegar a los Nothing Phone (2). Más concretamente, ya está disponible en la versión estable de Android 15 para los Phone (2) y Phone (2a), mientras que los usuarios de Phone (2a) Plus todavía tendrán que esperar, ya que de momento se encuentra únicamente en la versión beta de la compilación del OS para este modelo.

Más interesante aún es que Nothing ha afirmado que Circle to Search llegará a más dispositivos de la marca. Esto, claro, podemos interpretarlo en términos de que se refiere al Phone (2a) Plus, en el que todavía no está presente, pero también tiene sentido pensar (y cabe desear) que estén realizando pruebas para llevarlo a la primera generación de su smartphone, algo que sin duda supondría una excelente noticia para sus usuarios.