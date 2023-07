Nothing Phone (2), evolución en positivo

Tras meses de rumores y filtraciones, por fin podemos hablar con seguridad sobre el esperado Nothing Phone (2), un smartphone que apunta a revalidar la gran acogida que tuvo su predecesor, el laureado Nothing Phone (1). Y al final, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, algunos rumores apuntaban en la dirección adecuada, al tiempo que otros han resultado ser erróneos, razón por la que siempre que nos hacemos eco de este tipo de informaciones, recordamos específicamente que deben ser tenidas en cuenta con las debidas reservas hasta que se produzca la confirmación oficial.

Así, ahora ya estamos en disposición de darle un repaso a las especificaciones técnicas y al precio del Nothing Phone (2) y, como vas a poder comprobar al revisarlas con nosotros, nos encontramos frente a una evolución destacable que, además, se mantiene en una línea de precio bastante contenida para ser un dispositivo que apunta a la gama alta, y que además cuenta con algunas innovaciones propias que lo hacen aún más interesante.

Nothing Phone (2): especificaciones técnicas

Nothing Phone (2) Pantalla OLED 6,7 Full HD+ ( 2.300 x 1.080 puntos, 394 ppp), hasta 120 hercios, hasta 1.600 nits, HDR10+, Gorilla Glass 5 SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Memoria RAM 8/12 gigabytes Almacenamiento 128/256/512 gigabytes Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, geoposicionamiento, USB-C Batería 4.700 miliamperios Sistema operativo Android 13 con Nothing OS 2.0 Cámara principal Dos elementos: principal gran angular 50 megapíxeles f/1.9; ultra gran angular 50 megapíxeles f/2.2 Cámara frontal 32 megapíxeles f/2.5 Dimensiones y peso 162,13 x 76,35 x 8,55 milímetros, 200,58 gramos

Es probable que cuando he mencionado la gama alta te hayas sorprendido, y es normal, ya que el Nothing Phone (1) se dirigía claramente a la gama media. Sin embargo, al revisar las especificaciones de este Nothing Phone (2), ya habrás comprobado que nos encontramos con una evolución con la que el fabricante apunta más arriba, con la intención evidente de pasar a ser considerado como una opción más de la gama alta. Algo que también vemos reflejado, claro está, en su precio, que sin llegar a ser tan elevado como apuntaron algunos rumores sí que supone un salto importante con respecto a la generación anterior.

Son dos los primeros elementos que vemos al observar este Nothing Phone (2): su pantalla y el ya característico diseño transparente con Glyph, el sistema personalizable de notificaciones basado en los LEDs integrados a lo largo y ancho del dispositivo, y que ha experimentado una importante evolución, ya que ahora recoge muchos más eventos e información sobre el teléfono. Esta es la lista completa:

33 zonas individualmente accesibles

10 nuevos tonos de llamada y sonidos de notificación

10 tonos de llamada de Phone (1) y notificaciones de voz de Phone (2) clásicos

Temporizador de Glyph

Notificaciones imprescindibles

Indicador de volumen

Glyph Composer

Linterna Glyph

Progreso en Glyph

Brillo automático

Flip to Glyph

Medidor de carga

Programar al irse a la cama

Comentarios sobre el Asistente de Google

Carga inversa Glyph

Así, sin duda, nos encontramos con la que es la característica más distintiva de la propuesta de Nothing, y que para muchos usuarios supondrá un importante valor añadido.

Volvamos ahora a la pantalla para ver que nos encontramos frente a un generoso panel OLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ (2.300 x 1.080 en una panorámica proporción de aspecto 21:9), con una densidad de 394 puntos por pulgada. Cuenta con frecuencia de refresco variable, capaz de escalar hasta los 120 hercios, soporta HDR10+ y es capaz de alcanzar un brillo pico de 1.600 nits. Para su protección, emplea Gorilla Glass Victus. Y por completar lo referido a resistencia, hablamos de un dispositivo con un nivel de protección IP54 frente a polvo y líquidos.

Ya en su interior encontramos la otra gran señal de que el Nothing Phone (2) apunta a la gama alta, y es que está motorizado por un SoC Snapdragon Snapdragon 8+ Gen 1, es decir, la revisión del tope de gama de Qualcomm en su anterior generación. Es decir, no nos encontramos frente al SoC más novedoso para ese segmento del mercado, pero sí el que fue protagonista principal del mismo durante el segundo semestre del año pasado y principios de este 2023. En comparación, el Nothing Phone (1) monta un Snapdragon 778G+, que es un chip dirigido a la gama media, media-alta, que fue presentado en octubre de 2021. Para acompañar a este SoC, encontramos configuraciones con 8 y 12 gigas de RAM y 128, 256 y 512 gigabytes de almacenamiento.

Nothing tampoco ha descuidado la conectividad del Nothing Phone (2). Empezando por el plano inalámbrico, encontramos 5G, WiFi 6 y Bluetooth 5.3, junto con WiFi Direct, NFC y compatibilidad con las principales redes de posicionamiento global. En cuanto a conectores la lista es muy corta, ya que tan solo cuenta con un puerto USB-C para transferencia de datos, conexión de auriculares y carga. Carga de la batería, de 4.700 miliamperios y que puede proporcionar 22 horas y media de autonomía y se puede cargar por completo en 55 minutos, según el fabricante. Soporta carga rápida de 45 vatios y carga inalámbrica de 15 vatios, además de carga inversa de cinco vatios.

En cuanto al apartado fotográfico, nos encontramos con una cámara principal compuesta por dos elementos, un sensor principal gran angular (equivalente a un 24 milímetros) con número f/1.9, que se acompaña de un ultra gran angular (114º) también de 50 megapíxeles, ésta con número f/2.2. Para la cámara frontal, que se ubica en una perforación en la parte superior central de la pantalla, Nothing ha optado por un gran angular de 32 megapíxeles con número f/2.5.

El Nothing Phone (2) llega al mercado con tres configuraciones de memoria, que enumeramos a continuación junto con sus respectivos precios. En teoría odos los modelos pueden ser comprados ya en la página web del fabricante, pero al momento de publicar esta noticia, lo que se nos ofrece es ser notificados cuando estén disponibles.