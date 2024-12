JEEP Avenger e-Hybrid, exterior

I’m waking up to ash and dust Imagine Dragons (Radioactive, 2012)

El sonido del motor de arranque afanándose por romper la obstinada resistencia de unos cilindros veteranos y mal lubrificados despierta de su letargo al barrio residencial. El primer intento no logra devolver la vida al anciano motor superviviente de varias intervenciones mecánicas a corazón abierto. Un veterano que parece empeñarse en permanecer en su plácido letargo unos años más. Laura suspira tras el volante mirando incrédula los indicadores que vuelven a reposar mientras parpadean luces que iluminan arcanos símbolos de significado desconocido. Laura se rasca el pelo con nerviosismo. No ha tenido tiempo de peinarse y se ha recogido el pelo cobrizo y rizado en un moño improvisado del que se escapan numerosos mechones. Las mangas del jersey varias tallas demasiado grande tapan las manos que Laura mantiene apoyadas al volante. Asoman solamente las puntas de los dedos que lucen unas uñas pintadas de distintos colores. El coche calla. Laura calla. Unos pájaros que se han posado curiosos en una rama cercana callan también. Un nuevo suspiro y un nuevo intento. Laura gira la llave mientras murmura un animoso «vamos, vamos, vamos…» El motor de arranque vuelve a gemir lastimosamente mientras el coche vibra como preso de convulsiones, como si un pavoroso monstruo en un oscuro laboratorio estuviese conectado a la siniestra maquinaria de un científico loco y su cuerpo temblara presa de las descargas que recorren su cuerpo.

Laura cierra los ojos y mantiene la llave girada con la esperanza de que la batería no se rinda ante tanta obstinada insistencia de devolver a la vida el coche de su padre. En realidad había sido el coche de su abuelo, un coche del que ahora con los ojos cerrados podía recordar perfectamente las costuras del asiento de atrás, corrido y sin cinturones de seguridad, sobre el que ella y sus dos hermanos viajaban a la casa de la playa de la abuela. Recuerda el tacto de esas costuras que recorría una y otra vez con el dedo índice de la mano derecha mientras sujetaba con fuerza el asidero de la puerta mirando por la ventanilla cómo se mostraba el mundo ante sus ojos. Un mundo de libertad con las clases concluídas y la perspectiva de un jardín cerca del mar donde imaginar todo, cualquier mundo, cualquier aventura y todas ellas… Recordaba cómo ignoraba los empujones de sus hermanos que entre risas y peleas expresaban a su manera esa misma ansia de libertad estival. Ahora el coche se estremece más que nunca, los pistones parecen desperezar emitiendo un torpe sonido de quedas explosiones. El indicador de las revoluciones poco a poco vuelve a la vida y la aguja remonta con decisión mientras el sonido del motor convierte a una antigualla en un poderoso felino. A Laura se le escapa una sonrisa mientras procura pisar el acelerador para subir las revoluciones. Después de un instante ya convencida de que el motor ha vuelto definitivamente a la vida baja del coche dejándolo en marcha. Dos niñas esperan con sus bolsas mirándola. Ella se agacha para poner la cabeza a la altura de las suyas. «¿Nos vamos a la playa?»

Los tiempos cambian y el mundo del automóvil también, a pasos forzados además, pero lo cierto es que un coche sigue siendo un cierto símbolo de independencia y libertad. Esa sensación de tener aparcado en el garaje un vehículo con el que evadirse, viajar, alejarse es algo que muchos hemos vivido y disfrutado. Y también es cierto que los modelos todoterreno aportaban una pizca más de rebeldía, esa posibilidad de desprenderse de la rutina multiplicada gracias a la posibilidad de abandonar el asfalto para adentrarnos en el campo, ingresar en plena naturaleza.

Modelo analizado Jeep Avenger Motor y acabado Summit e-Hybrid Potencia 101 CV Velocidad máxima 184 Kmh Aceleración o-100 10,9 s Largo/ancho/alto 4084/1776/1528 mm Potencia máxima RPM 101 CV 5.500 rpm (motor gasolina) 29 CV (motor eléctrico) Par máximo Nm/RPM 205 Nm Caja de cambios Automática 6 velocidades Web https://www.jeep.es/ Precio 29.589 euros

Y si hay una marca que ha simbolizado ese espíritu de libertad lejos del asfalto esa a sido Jeep, desde siempre, nada menos que desde 1941, ofreciendo modelos que permitían afrontar aventuras imposibles dentro de los límites de las carreteras, las calles, las autopistas… Aunque poco a poco la marca estadounidense parece civilizarse y lanzar modelos algo más prácticos, lo cierto es que incluso en los modelos aparentemente menos aventureros siempre hay una pizca de ese espíritu de libertad que siempre ha representado.

Tradición Jeep

De esta marca americana ya hemos probado varios modelos, pero en particular uno de sus últimos lanzamientos que supone todo un hito para el fabricante: el Jeep Avenger. Un coche compacto con carrocería de SUV que no renuncia a la personalidad de otros modelos del catálogo ofreciendo por otro lado soluciones más prácticas para un uso urbano pero que también nos podemos llevar de viaje. En lo que respecta a sus capacidades todoterreno no hemos llegado a ahondar y para hacerlo hemos probado nueva versión mild hubrid, una de las motorizaciones más racionales en la actualidad.

Como hemos dicho hemos probado el Avenger en varios sabores: eléctrico con su motor de 156 caballos y la versión de gasolina de 101 caballos con motor turbo. En el caso del coche que hemos probado el motor de gasolina es el mismo 1.2 que probamos en el último caso, solamente que en esta versión se añade un motor eléctrico de 29 caballos y 55 Nm de par con una pequeña batería de iones de litio que se coloca en el habitáculo debajo del asiento del conductor.

Vamos a dar un repaso al aspecto de este Avenger, aunque ya lo hemos comentado en anteriores análisis. Lo primero que llama la atención es que Jeep ha conservado de forma impecable ese mismo aire a todoterreno que tienen todos sus modelos, con los guiños pertinentes al legendario Willis que se puede considerar como el modelo más emblemático de la marca. La parrilla es idéntica a la que encontrábamos en el modelo de gasolina con elementos de diseño verticales como las molduras de plástico y los faros divididos en dos elementos que están integrados en la parrilla.

Perfil característico

Las características del perfil mantienen esa impronta todoterreno con esa generosa altura desde el suelo de 20 centímetros que lo distiguen de muchos de los SUV urbanos de la competencia. Luce unas llantas de cinco radios y una carrocería bicolor que ya vimos en los otros modelos que moderniza mucho el aspecto campero de este Avenger. Como ya vimos los tiradores de las puertas desaparecen de estas y se camuflan de forma discreta en la moldura de plástico negro del pilar C.

En la parte trasera también se mantienen los guiños, sobre todo en los grupos ópticos con una forma que recuerda a la de los antiguos Jeep, añadiendo además la silueta del mencionado Willis en el interior de los faros. Sobre los parachoques de buen tamaño lo que permite un buen desempeño para protegerse de las maniobras en ciudad, encontramos la letra E en color verde que distingue precisamente este modelo de hibridación ligera que propone Jeep.

El interior del Avenger ya nos había gustado por su sencillez y modernidad, con soluciones ingeniosas y el uso de la chapa donde luce el color de la carrocería para dar un toque juvenil al diseño. Los plásticos duros están escogidos con mucho acierto para que no den la impresión de un coche de baja calidad. También contribuyen a dar una buena impresion los acabados y un ensamblado que no muestra aparentemente debilidades en forma de ruidos extraños o encajes mal resueltos.

Asientos cómodos

Los asientos son cómodos y envolventes y pueden sujetar de forma eficaz aunque no es un coche que por prestaciones vayamos a necesitar un gran soporte para curvas de alta velocidad. En la parte delantera el espacio es muy bueno y la postura de conducción algo más erguida que en un turismo que refuerza la buena visibilidad delantera gracias a un morro no demasiado prominente y una buena superficie acristalada en la luna anterior.

Las plazas posteriores, como ocurre en coches de este tamaño, son algo sacrificadas sobre todo en lo que respecta al espacio para las piernas. A pesar de la presencia del techo solar que provoca un cierto abultamiento en la parte de la cabeza, el espacio en altura es bueno para un coche de su tamaño. Además ese techo solar contribuye a dejar entrar más luz en el habitáculo lo que da la impresión de que el espacio a disposición es más grande.

El maletero en esta motorización del Avenger cubica 380 litros, que como pasaba en la versión de explosión aumenta la capacidad de carga de los 355 litros que ofrece la versión eléctrica. Además del buen espacio en el maletero, que es bastante aprovechable, encontramos dentro del habitáculo numerosos huecos portaobjetos, que sin embargo por el tamaño del coche no tienen mucha capacidad por lo que son adecuados más bien para objetos pequeños.

Pantalla de calidad

Ya hemos comentado que el sistema de información y entretenimiento es de buena calidad y dispone de una buena pantalla de 10,25 pulgadas que permite controlar muchas de las funciones del coche. Permite carga inalámbrica (en la versión más equipada) y es compatible con Android Auto y Apple Car Play de forma inalámbrica. El sistema es de uso intuitivo y los menús son claros, aunque quizás se echa en falta algo más de cuidado en las gráficas del sistema.

En cuanto a la conducción esta motorización del Avenger recibe un refuerzo por parte de un motor eléctrico que como en otros modelos del grupo permite mover el coche durante breves trayectos pero sobre todo apoya el funcionamiento del motor de explosión para obtener unas mejores prestaciones pero sobre todo un menor gasto de combustible. En ciudad esto se nota ya que el consumo baja sensiblemente, sobre todo a velocidades bajas, y permite arrancar en los semáforos con algo más de soltura que con el modelo de gasolina.

Buena respuesta en carretera

En carretera y autopista la combinación de esta motorización con el buen cambio automático contribuye a una buena suavidad de funcionamiento que invita a hacer muchos kilómetros. No es un propulsor muy potente ni nervioso por lo que las reacciones son algo lentas cuando queremos recuperar y acelerar. En el modo Sport el acelrador es algo más sensible y lo mismo pasa con la dirección, pero el resultado no se puede definir como conducción deportiva, aunque ayuda cuando necesitemos una respuesta algo mejor como en trayectos con carreteras viradas.

En estas circunstancias el Avenger se ha mostrado seguro y con aplomo y el ligero balanceo de la carrocería no llega a percibirse como peligroso o inseguro. En autopista los consumos también son algo más bajos que en la versión de gasolina aunque hay menos diferencia que en conducción urbana. Cuando superamos los 100 kilómetros por hora el ruido del motor y el aerodinámico se escuchan dentro del habitáculo algo más de lo deseable, pero nada que no hayamos visto ya en modelos de tamaño y categoría similar.

Pero en esta ocasión hemos querido probar el Avenger fuera del asfalto, para comprobar si ese ADN Jeep está presente tras el volante. Para ello hemos decidido aventurarnos fuera de las carreteras, sin meternos en problemas en terrenos demasiado abruptos que sabíamos que estaban fuera del alcance del voluntarioso Avenger, pero sí nos atrevimos con pistas de tierra tanto mojadas como secas y con arena para ver el comportamiento de este modelo.

Sistema de selección de terreno

Para afrontar terrenos difíciles este Avenger no dispone de tracción total (está vendrá con el nuevo modelo 4xe) pero sí que dispone, como en los modelos que ya probamos, de un selector de un sistema llamado «Select-Terrain» que permite elegir entre tres modos de conducción específicos para offroad: arena, barro y nieve. Además apuntamos las cifras que definen las capacidades todoterreno del Avenger sobre el papel: altura libre al suelo de 20 cm, ángulo de ataque de 20 grados y un ángulo de salida de 32 grados.

El sistema «Select Terrain» simplemente ajusta parámetros como la respuesta del acelerador, el control de tracción y la distribución de la fuerza de frenado para optimizar la tracción en superficies difíciles. En el modo Nieve reduce la potencia del motor y ajusta la distribución del par para evitar el deslizamiento de las ruedas, en el modo Barro el sistema permite un mayor deslizamiento de las ruedas para mantener la tracción en terrenos embarrados. También ajusta la respuesta del acelerador y el control de tracción para facilitar el avance. Finalmente el modo Arena optimiza la tracción en superficies blandas permitiendo aún más deslizamiento de las ruedas y ajustando la respuesta del acelerador para evitar que el coche se atasque.

La conducción por las pistas señaladas no supuso ningún problema para el Avenger, que en un principio ni siquiera necesitó de cambiar de modo de tracción para conducir con soltura por la pista de tierra, incluso a una velocidad bastante alta. Cuando pasamos al barro sí que cambiamos al modo correspondiente para prevenir problemas y redujimos la velocidad. El coche se comportó como si nada, superando charcos y zonas de menor adherencia sin demasiados aspavientos.

Experimentamos con el sistema para ver cómo se comportaba incluso en zonas con charcos más profundos y zonas de arena y aparte de las manchas que se peuden ver en las imágener el Avenger superó la prueba con una nota bien alta para un pequeño SUV de tracción delantera. También pusimos a prueba el coche metiéndonos en algún problema en badenes subidas pronunciadas, la ligereza del coche unida con el sistema de control del terreno permitieron superar también estos desafíos de baja dificultad sin problemas. No solamente el Avenger se comportó bien, sino que el confort se mantuvo de forma notable en casi cualquier circunstancia, amortiguando con sorprendente eficacia las brusquedades del terreno.

Conclusiones

La versión con la motorización de hibridación ligera del Avenger es quizás la elección más racional, con todas las ventajas de la etiqueta Eco de la DGT y sin renunciar a prestaciones con una suavidad de funcionamiento y un ahorro de combustible que se suman a las características ya bastante atractivas de este modelo. La estética es desenfadada y moderna conservando ese guiño a la tradición que Jeep ha sabido conservar en sus modelos.

La potencia es algo limitada para una conducción alegre y deportiva, pero no se echa en falta ni en viajes ni incluso en las excursiones fuera del asfalto donde el Avenger se ha mostrado más competente de lo que nos esperábamos y siempre divertido en toda circunstancia. Es uno de los SUV compactos más recomendables y con una personalidad más evidente que con esta versión Mild Hybrid gana enteros para un mercado que en este segmento vive una batalla muy interesante.