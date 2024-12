Dragon Age: The Veilguard, un retorno muy esperado con grandes cambios

Ya es una realidad, tras una larga espera de 10 años BioWare ha lanzado Dragon Age: The Veilguard, una nueva entrega de una de sus sagas más destacadas. Lo ha hecho tanto en PlayStation 5 (versión que hemos analizado), Xbox Series S/X y PC. De esta forma podremos volver a explorar el mundo de Thedas varios años después de lo ocurrido en la anterior entrega, Dragon Age: Inquisition. Nuestra misión, meternos en la piel de Rook para arreglar el desastre ocasionado tras el rito de Solas, un viejo conocido de la saga.

De vuelta a Thedas a combatir la vuelta de la corrupción

Y es que, tal y como veremos al principio del juego, en nuestro intento de detener a Solas, se producirá una catástrofe que conducirá a la liberación de dos dioses élficos. Y precisamente no son dioses pacíficos, si no que tratarán de extender la corrupción para llevar a cabo sus malvados designios. Todo un reto para nuestro equipo, el cual estaba liderado por un herido Varric, quien requerirá descanso tras el ritual, Lace Harding y Neve Gallus. Por suerte pronto nos encontraremos con más personajes dispuestos a unirse a nuestro cometido.

Hasta aquí, para los aficionados a los anteriores Dragon Age todo puede sonar similar a lo que hemos visto en la saga, pero en esta ocasión BioWare ha decidido darle un lavado de cara al estilo del juego convirtiéndolo en un hack and slash con toques roleros a la hora de evolucionar a nuestros personajes. Y no solo eso, ahora el mundo estará dividido en diferentes escenarios muy amplios pero a la vez pasilleros. Eso sí, podremos recorrerlos siempre que queramos para ir descubriendo nuevas zonas con misiones o secretos según avancemos en la historia.

Un nuevo enfoque

Y esto, ¿es bueno o malo? Pues depende del estilo de juego que te guste, pero está claro que ahora nos encontramos ante un juego mucho más lineal. De esta forma, la historia principal irá desarrollandose de una forma mucho más directa, y como no hay mundo abierto como en otras ocasiones, lo habitual es estar más centrados en las misiones de la historia principal. Además, el combate se centra menos en la táctica y más en la acción. Contaremos con varios tipos de ataques, así como técnicas que iremos consiguiendo mediante experiencia. También podremos ordenar qué técnicas usar a nuestros compañeros. Además, podremos realizar combos de dos técnicas para conseguir un efecto más demoledor. De esta forma los combates se vuelven más mecánicos aunque no por eso sencillos. Tendremos que emplear la esquiva y el bloqueo con soltura para evitar perder vida rápidamente. En definitiva nos proponen un sistema de combate bastante completo pero que no llega a profundizar en exceso ninguna de sus características.

Vamos ahora a centrarnos en la parte más rolera, la creación y evolución de nuestro personaje y acompañantes. Como siempre en Dragon Age: The Veilguard nos encontramos con un sin fin de opciones a la hora de elegir el aspecto de nuestro personaje, el cual tendremos que decidir al comenzar el juego pero que podremos modificar tanto como queramos más adelante. En cuanto a sus aptitudes, podemos elegir la clase (guerrero, mago o pícaro), así como la raza.

También tendremos que elegir facción y, muy por encima, el pasado de nuestro personaje. Todas estas elecciones tendrán relevancia a lo largo del juego, sobre todo en las posibles respuestas en las conversaciones.

Ya durante el juego nos tocará evolucionar nuestro árbol de habilidades así como el de nuestros compañeros (aunque en su caso son mucho más sencillos). Para Rook tendremos un montón de opciones, que dependerán evidentemente de la clase que hayamos elegido. Como iremos subiendo de nivel a menudo, iremos consiguiendo mejoras con asiduidad y, además, podremos revertirlas cuando queramos para cambiar por completo la evolución de nuestro personaje. En el caso de nuestros compañeros también podremos hacer y deshacer, pero en un árbol más limitado y que irá avanzando en función de cuan estrecha sea nuestra relación con ellos.

Mismo universo, diferente desarrollo

Y, como decíamos antes, todas nuestras decisiones a la hora de crear nuestro personaje así como lo estrecha que sea la relación con nuestros compañeros nos permitirá acceder a unas u otras opciones de diálogo. Dichas decisiones también tendrán efecto en algunos elementos de la narrativa, aunque de forma bastante superficial. Al final, donde sí podemos encontrar más relevancia de nuestros actos es en la relación que podremos entablar con los personajes, llegando a tener un romance con uno de ellos. Esta es una de las partes más trabajadas del juego. Cada compañero cuenta con una personalidad muy marcada así como con un trasfondo profundo. A lo largo del juego tendremos que ir decidiendo que dos compañeros nos acompañan. Así que será importante tener una relación trabajada con todos para que su árbol de habilidades esté desarrollado y podamos llevar un grupo equilibrado y puedan complementarse bien.

Y cómo no, tenemos que hablar del apartado gráfico. La saga Dragon Age siempre ha lucido un estilo muy característico y en esta ocasión no iba a ser menos. El apartado de arte mantiene la estética de los anteriores mostrándonos escenarios y entornos muy cuidados, repletos de detalles y siempre buscando un acabado vistoso y equilibrado. Los personajes también cuentan con un diseño cuidado y, sobre todo, lucen buenos detalles en las escenas de diálogo. Sí que es cierto que mientras jugamos algunos elementos pueden parecer algo simplones, algo que sumado a ciertas animaciones demasiado simples hace que nos quedemos un poco fríos en un juego de estas características. Pese a todo el resultado final es bastante convincente.

Hay que hacer mención también a la banda sonora, y es que en ella han trabajado nombres propios como Hans Zimmer y Lorne Balfe, dos nombres muy reconocidos en el mundo cinematográfico y de los videojuegos. Hay que decir que la banda sonora está bastante bien, tiene temas interesantes que le aportan personalidad al juego. Sin embargo nos ha pasado como en el aspecto visual, que tiene un buen planteamiento pero no termina de llegar a un nivel notable.

¿Cuánto dura Dragon Age: The Veilguard?

Todo esto se desarrolla en un juego que puede llevarnos fácilmente a las 35 horas a nada que dediquemos tiempo a explorar o a alguna misión secundaria. La exploración por su parte podemos realizarla continuamente ya que los escenarios están repletos de pequeñas recompensas así como cofres con equipamiento escondidos por cualquier recoveco. Esto nos permitirá obtener buenas opciones de equipo así como materiales para mejorarlos. También podremos comprar equipo, pero la verdad es que con lo que vamos encontrarndo con la exploración es suficiente.

Por su parte, las misiones secundarias no son tan abundantes como en otras ocasiones y, a su vez, están más centradas en aportarnos más sobre la historia y recompensarlos con objetos valiosos. Es de agradecer, por lo menos en nuestro caso, que estas misiones sean más gratificantes y menos abundantes. Esto sumado a que los escenarios son mucho más lineales nos hará no perder el tiempo vagado por un mundo abierto repleto de caminos opcionales.

¿Es difícil Dragon Age: The Veilguard?

Y sobre su dificultad, Dragon Age: The Veilguard nos propone nada menos que cinco niveles de dificultad. Desde uno en el que prácticamente podremos recorrer el juego sin reto alguno hasta la máxima dificultad en la que lo pasaremos muy mal. En nuestra opinión, el modo de dificultad por defecto era algo sencillo y jugamos en el intermedio, el cual tampoco es complicado pero esporádicamente puede ponernos en algún aprieto.

Con todo, estamos ante un juego con una narrativa muy elaborada, repleta de personajes con un trasfondo complejo y que irán evolucionando a lo largo de la historia. Nos iremos encontrando con numerosas sorpresas argumentales que harán que el juego no pierda ritmo.

Por tanto, podemos decir que este Dragon Age es diferente en lo jugable pero similar en el resto de aspectos, y por tanto, un buen juego que ha evolucionado hacia un estilo abierto a más público.