Windows 11 24H2 da problemas graves con Path of Exile 2

Problemas y Windows 11 24H2 se han convertido prácticamente en dos sinónimos. Esta actualización se ha ganado un lugar en la historia como una de las peores que ha recibido Windows hasta el momento, y por desgracia parece que la situación no solo no termina de resolverse, sino que además se están descubriendo nuevos problemas.

Varios jugadores de Path of Exile 2 han confirmado que este título tiene problemas de rendimiento con Windows 11, y que estos son especialmente graves con la actualización 24H2. En algunos casos dichos problemas pueden llegar a producir un consumo de CPU del 100%, lo que hará que el PC funciona extremadamente lento.

La única solución en ese caso es forzar el cierre del juego si es posible, porque el equipo irá tan lento que puede que no tengamos margen para realizar esa acción. Si esto ocurre, no tendremos más remedio que apagar manualmente el PC utilizando el botón de encendido.

Parece que jugar con la afinidad de los núcleos de la CPU limitando la cantidad de núcleos activos ayuda a resolver este problema, pero obviamente esta no es una solución definitiva, sino un simple parche que se puede utilizar mientras esperamos a que Microsoft lance una actualización que corrija este problema.

En casos concretos algunos usuarios han comentado que su PC se ha congelado por completo, y que no han tenido más remedio que apagarlo y encenderlo manualmente. Microsoft ha confirmado que está investigando todos estos informes, pero no ha dicho nada sobre cuándo podría lanzar una solución, así que ahora mismo solo nos queda esperar.

Cómo evitar estos problemas con Windows 11 24H2 en Path of Exile 2

Ahora mismo la única forma confirmada es no instalar esa actualización. Si ya la tienes instalada en tu PC no te preocupes, puedes volver a la versión anterior, que sería Windows 11 23H2, o si quieres seguir utilizando Windows 11 24H2 puedes probar a limitar la cantidad de núcleos disponibles para evitar que el juego sature al 100% la CPU.

Esta última opción no es la ideal, porque también se han registrado casos en los que los usuarios han acabado teniendo otros problemas, como cierres espontáneos en el juego. Con esto en mente, está claro que lo mejor es volver directamente a la versión anterior de Windows 11, y espera a que Microsoft termine de resolver todas las cuentas pendientes que tiene con la versión actual.

Hace unas semanas me apareció la notificación de que Windows 11 24H2 estaba disponible para instalarse en mi PC, pero decidí evitarla pausando las actualizaciones. Viendo los problemas que tiene todavía esta actualización voy a esperar como mínimo un par de meses más, aunque no tengo nada claro que vaya a llegar a instalarla, porque no me inspira nada de confianza, y de momento os recomiendo hacer lo mismo que yo.

Imagen de portada generada con IA.