Así de bonitos eran los fondos de pantalla dinámicos para Windows 11 que fueron cancelados

Los fondos de pantalla dinámicos de Windows 11 fueron uno de los proyectos más importantes para mejorar la estética y el grado de personalización de este sistema operativo. Su desarrollo estuvo tan avanzado que llegaron a ser parte inacabada de las actualizaciones 22H2 y 23H2, pero al final fueron eliminados con la actualización 24H2.

Esos fondos de pantalla nunca llegaron a estar disponibles, y es una pena, porque estéticamente encajaban de maravilla con el nuevo estilo visual de Windows 11, y le daban un toque verdaderamente único. Por suerte, el diseñador Sergey Kisselev ha rescatado esos fondos, y los ha recopilado y compartido para que todos podamos verlos.

El efecto de movimiento que tienen estos fondos de pantalla está muy conseguido, y se puede aplicar tanto al fondo de pantalla del escritorio como a la pantalla de inicio. En el primer vídeo podemos ver cómo queda uno de estos fondos en la pantalla de inicio, y el segundo vídeo nos muestra el escritorio. Todos los fondos están preparados para adaptarse tanto al tema oscuro como al tema claro de Windows 11.



Estos fondos de pantalla se pueden descargar, pero solo en su versión estática. Lamentablemente no hay ninguna manera de hacer que funcionen con Windows 11 de forma nativa, al menos de momento, ya que como dije anteriormente Microsoft no llegó a terminarlos y por tanto no tienen soporte en dicho sistema operativo. Quizá algún día se recupere esta idea, pero no creo que la veamos de nuevo en Windows 11.

Si quieres conseguir fondos de pantalla dinámicos para Windows 11 tienes una gran variedad de ellos en la tienda oficial de Microsoft. Menciono esta fuente porque ofrece una descarga segura. Recuerda que este tipo de fondos consume más recursos, y que esto puede acabar siendo un problema en equipos que tienen unas especificaciones de hardware modestas.

También puedes crear tus propios fondos de pantalla dinámicos utilizando aplicaciones de terceros, como por ejemplo «Wallpaper Engine», que es de pago y está disponible en Steam, o «Lively Wallpaper», que es totalmente gratuito. Con estas aplicaciones podrías utilizar los vídeos para crear versiones de los fondos dinámicos que Microsoft descartó, y utilizarlos en Windows 11.