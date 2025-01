Lenovo ha presentado en el CES la consola portátil Legion Go S y más allá de ser una versión más barata (y de prestaciones reducidas) respecto a la Legion Go original destaca por ser el primer dispositivo de terceros que funcione con el sistema operativo SteamOS de Valve.

Como habíamos anunciado, la Legion Go S con SteamOS es una variante más pequeña y asequible de la máquina de mano para juegos que lanzó en 2023. Para abaratar los costes, la firma china ha apostado por un diseño más estandarizado típico de un Gamepad y cercano a otras máquinas como la ASUS Ally, dejando a un lado el sistema de control del modelo original que presumía de mandos desmontables similares a los joy-cons de la Switch de Nintendo.

La nueva máquina tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas de diagonal, con relación de aspecto 16:10 y una tasa de refresco de 120 Hz. Está motorizada por un procesador de AMD, Ryzen Z2 Go, que probablemente se base en la arquitectura madura Rembrandt de AMD, con 12 núcleos gráficos RDNA 2. Puede equipar hasta 32 GB de memoria LPDDR5X de 7500 MHz.

Dispone de dos puertos incluyen dos puertos USB4 para carga y datos, compatibilidad con la norma inalámbrica Wi-Fi 6E y cuenta con lector de tarjetas microSD. Su batería es de 3 celdas de 55,5 Wh, para un peso total de 730 g.

Legion Go S con SteamOS

Valve había prometido en repetidas ocasiones que soportaría SteamOS en máquinas de terceros fabricantes. No había definido plazos, pero el «Desarrollado para SteamOS» que vimos el mes pasado adelantaba que el lanzamiento estaba próximo.

Y aquí la tenemos a modo de Legion Go S con SteamOS: «con funciones de guardado en la nube que implican una transición perfecta entre los juegos de PC y los portátiles, Remote Play que transmite juegos al dispositivo desde una PC, acceso completo a Steam Store y Steam Library, la Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS es un gran paso adelante en la libertad de elección para los jugadores que buscan un sistema operativo optimizado para juegos portátiles», aseguran desde Lenovo.

Y ciertamente es un paso muy importante para que los usuarios puedan disfrutar de un ecosistema mucho mejor que Windows para juegos en movilidad. Y más allá de ello, ¿se podría extender SteamOS a los PCs y competir con el monopolio de Windows en juegos? Ese sería otro salto monumental para que -por fin- un Linux batiera a Windows en el escritorio.

Decir que la Legion Go S se lanzará en primer lugar con Windows 11 (un sistema nada optimizado para juegos móviles) por un precio de 729 dólares. Mucho mejor será la versión que nos ocupa, la Legion Go S con SteamOS que llegará en el mes de mayo con precio de 599 dólares. Será la segunda máquina oficial con el sistema de Valve después de la Steam Deck. Y no será la última.

Legion Go 2

Para aquellos que busquen una opción de gama alta, decir que Lenovo también ha presentado un prototipo de la segunda generación de su consola original. Estará disponible a finales de 2025 con pantalla OLED de 8,8 pulgadas, controladores desmontables, 32 GB de RAM LPDDR5X de 7500 MHz y una APU Ryzen Z2 Extreme basada en Zen 5 con 16 núcleos RDNA 3.5.