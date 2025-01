Las AMD Radeon RX 9000 llegarán en marzo

AMD ha confirmado que las Radeon RX 9000 llegarán en marzo. Su presentación oficial se produjo en el CES, así que tendremos que esperar casi un par de meses hasta que lleguen a las tiendas. Puede que la compañía aproveche ese tiempo extra que tiene entre presentación y lanzamiento para introducir algunas mejoras menores, como por ejemplo aumentos de frecuencia para ganar un poco de rendimiento.

Durante el CES de este año solo tuvimos la oportunidad de ver una pequeña presentación de la arquitectura RDNA 4 y detalles menores de las Radeon RX 9000, así que AMD todavía tiene pendiente una presentación a lo grande donde explique con todo lujo de detalles las claves de esta nueva generación gráfica, y de esta nueva arquitectura.

Las Radeon RX 9000 estarán fabricadas bajo el nodo de 4 nm de TSMC, utilizarán núcleos de aceleración de trazado de rayos de tercera generación, tendrán núcleos de segunda generación para acelerar IA y contarán con el motor AMD Radiance Display de segunda generación. Esto confirma las informaciones que os hemos venido dando en artículos anteriores.

Los núcleos aceleradores de IA de segunda generación son una de las novedades más importantes, porque serán los responsables de brindar la aceleración por hardware necesaria para poder utilizar AMD FSR 4, que incluye reescalado y generación de fotogramas potenciados por IA. Esta tecnología promete marcar un gran salto frente a FSR 3, que no utiliza IA.

Este salto a la IA con FSR 4 tendrá ventajas importantes en términos de calidad y estabilidad de la imagen, y también podría mejorar el rendimiento y su escalado en diferentes resoluciones, pero podría limitar el soporte de esta tecnología a las Radeon RX 9000 y superiores, lo que significa que ni siquiera las Radeon RX 7000, a pesar de que tienen hardware dedicado a IA, serían compatibles.

Volviendo al lanzamiento, en marzo solo llegarán las Radeon RX 9070 y Radeon RX 9070 XT. AMD lanzará más adelante otros dos modelos, que de momento conocemos como Radeon RX 9060 y Radeon RX 9060 XT. Con estas cubrirá la gama media y gama media económica, mientras que la Radeon RX 9070 XT posicionará como entrada a la gama alta, y rendirá casi al mismo nivel que la GeForce RTX 4080.

Todavía no tenemos detalles sobre el precio oficial de venta, pero lo más seguro es que AMD opte por ajustarlo para ofrecer un valor competitivo en relación precio prestaciones, sobre todo tras la presentación de las GeForce RTX 50, que han generado mucho interés por todas las mejoras que traen en trazado de rayos y en IA aplicada a juegos.

Radeon 9000 series hardware and software are looking great and we are planning to have a wide assortment of cards available globally. Can’t wait for gamers to get their hands on the cards when they go on sale in March!

— David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 20, 2025