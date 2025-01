GeForce NOW ya permite usar mods de Baldur’s Gate 3

GeForce Now, el servicio de juego en la nube, vuelve a llegar al jueves con nuevos títulos compatibles, pero esta semana esa no es la única buena noticia, ni la única muestra del esmero que pone NVIDIA en ir mejorando un servicio por el que, en sus primeros tiempos, no muchos apostaban, pero que ha terminado convirtiéndose en la gran referencia en su mercado, y por tanto en una historia de éxito logrado a base de esfuerzo y perseverancia. Y con un excelente servicio, todo hay que decirlo.

Como decía al principio, al igual que todos los jueves, hoy es el día de la semana elegido por la tecnológica para adelantarnos todos los juegos que se suman al servicio esta semana, y que veremos un poco más adelante, pero esta semana hay un anuncio más importante, que quienes somos usuarios del servicio recibimos con enorme alegría, pues supone un avance especialmente relevante para todas aquellas personas a las que nos gusta poder personalizar al máximo nuestros juegos.

Como has podido leer en el título, GeForce Now ya permite emplear mods en Baldur’s Gate 3, y emplearlos es de lo más sencillo. Tan solo hay que seleccionar aquellos que queremos, en el menú que da acceso a los mismos desde el propio juego, y de este modo quedarán asociados al juego, permaneciendo disponibles para las siguientes sesiones de juego. Por otra parte, los usuarios que prefieran este otro método, también podrán suscribirse a sus mods favoritos desde mod.io y cargarlos desde ahí.

Esto, por sí, ya es algo muy positivo, pero lo mejor es que este es solo el primer paso de los planes de futuro en este sentido, y es que NVIDIA ha confirmado que planea sumar, próximamente, compatibilidad con mods en más juegos. Y esto tiene especial valor en casos en los que una partida guardada se vincula, de manera permanente, con los mods que se han empleado en la misma. De este modo, si has empleado mods en una partida en local pero que has guardado en la nube, ya podrás cargarlas sin problemas cuando vayas a jugar en GeForce Now. Ya he contado en otras ocasiones que soy usuario del servicio desde hace bastantes años, y estoy deseando ver la llegada de esa compatibilidad con mods en más juegos.

Niveles de suscripción

Antes de revisar los títulos que se suman esta semana a GeForce Now, recordemos en un momento los tres tipos de cuentas disponibles en el servicio:

Cuentas gratuitas : cualquier persona interesada en el servicio puede emplearlo, sin límite en el tiempo, de manera totalmente gratuita. No ofrece acceso a los ajustes gráficos más elevados y limita la duración de las sesiones de juego a dos horas pero, aún así, es una excelente opción tanto para quienes no pueden permitirse pagar por un servicio, como para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con el mismo.

: cualquier persona interesada en el servicio puede emplearlo, sin límite en el tiempo, de manera totalmente gratuita. No ofrece acceso a los ajustes gráficos más elevados y limita la duración de las sesiones de juego a dos horas pero, aún así, es una excelente opción tanto para quienes no pueden permitirse pagar por un servicio, como para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con el mismo. Cuentas prioritarias : este nivel de suscripción sí que ofrece acceso a modos gráficos más elevados y, además, sus usuarios tienen prioridad a la hora de acceder al servicio (las cuentas gratuitas pueden tener que esperar unos pocos minutos en función de la disponiblidad).

: este nivel de suscripción sí que ofrece acceso a modos gráficos más elevados y, además, sus usuarios tienen prioridad a la hora de acceder al servicio (las cuentas gratuitas pueden tener que esperar unos pocos minutos en función de la disponiblidad). Cuentas Ultimate RTX 4080: para los que no se conforman con menos que un tope de gama, el propio nombre de este plan ya nos indica que la experiencia que proporciona es similar a la de contar con un PC de gama alta, de última generación, equipado con una GeForce RTX 4080. En esta completa review puedes comprobar qué es lo que hace que la experiencia sea inmejorable, y como usuario de este nivel de GeForce Now desde hace ya algo más de medio año, solo puedo confirmar punto por punto lo que leerás en ese análisis.

GeForce Now Thursday

Y, como todos los jueves, vamos ya con el repaso a los nuevos títulos que se suman a GeForce Now esta semana. Son los siguientes: