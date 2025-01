iPhone SE 4 en vídeo, así es el nuevo iPhone «barato» con IA

Una maqueta del iPhone SE 4 se ha filtrado en un vídeo donde hemos podido verlo desde todos los ángulos. En general no hay ninguna sorpresa, en la parte trasera tenemos un acabado plano y una única cámara, tal y como indicaban la mayoría de los rumores que teníamos hasta ahora.

Se mantiene también el marco plano y las esquinas redondeadas, y la sorpresa viene por la parte frontal, ya que no hay ni rastro de la rumoreada Dynamic Island, y en su lugar tenemos la clásica muesca con forma trapezoidal que Apple mantuvo hasta el lanzamiento del iPhone 15.

Este detalle es más importante de lo que parece, porque al mismo tiempo quita fuerza a los rumores que decían que el iPhone SE 4 podría llamarse iPhone 16e. Parece muy poco probable que esto vaya a ser así, aunque también es cierto que todavía no podemos descartarlo por completo.

A grandes rasgos, el iPhone SE 4 será un iPhone 14 en términos de diseño, aunque a nivel de prestaciones estará más cerca del iPhone 16, porque tendrá un SoC Apple A18 y estará configurado con 8 GB de memoria RAM. Su capacidad de almacenamiento debería ser de 128 GB, y la cámara trasera utilizará un sensor de 48 MP.

Esa configuración lo convertirá en un terminal compatible con Apple Intelligence, la IA de la compañía de la manzana. Esto podría ser un atractivo importante para los consumidores, y quizá le sirva para dar a Apple un impulso a las ventas de este terminal a través de una campaña de marketing enfocada en su valor precio-prestaciones.

El iPhone SE 4 tendrá un precio aproximado de 500 dólares, lo que significa que se convertirá en el smartphone más barato de Apple compatible con su plataforma de IA. Si este precio se acaba confirmando es muy posible que en España lo veamos por entre 549 y 599 euros tras convertir divisa y aplicar impuestos.

Apple no ha reaccionado a esta filtración, y lo más seguro es que no lo haga, porque la compañía es consciente de que cualquier tipo de reclamación equivaldría a confirmarla, y esto es lo último que quiere la compañía de Cupertino.

Comparado con el iPhone SE 3 el nuevo iPhone SE 4 representa una evolución grande tanto por diseño como por especificaciones, y es el mayor cambio que ha recibido esta familia de smartphones desde el lanzamiento del iPhone SE 2, que abandonó el diseño del iPhone 5s para adoptar el diseño del iPhone 8.

