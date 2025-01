Apple prepara un cambio de nombre importante para uno de sus smartphones más esperados, el iPhone SE 4, también conocido como «el iPhone barato». Los rumores más recientes de fuentes de confianza dicen que este modelo pasará a llamarse iPhone 16e, ¿pero por qué se habría planteado Apple un cambio de nombre como este?

La respuesta es bastante más sencilla de lo que parece, porque este nombre permite al usuario encuadrarlo dentro fácilmente dentro de una generación concreta, y porque le ayuda a determinar qué tipo de prestaciones puede esperar a nivel general de dicho terminal.

El nombre iPhone 16e indica claramente que este terminar se corresponde con la generación iPhone 16, mientras que iPhone SE 4 puede dejar perdidos a muchos usuarios, ya que ese nombre no contiene una referencia concreta a ninguna generación y funciona como una nomenclatura independiente de la principal.

En Europa ya no es posible comprar el iPhone SE 3 porque este no tiene un puerto de carga USB Type-C, y en otros mercados donde sí está disponible los niveles de stock son bajos y Apple no está haciendo reposiciones, así que está claro que la compañía de la manzana está dejando que el stock se agote antes de lanzar su nuevo terminal.

Esto permite a Apple no tener que bajar el precio del iPhone SE 3, y allana el camino para el lanzamiento del nuevo iPhone 16e. No tenemos todavía una fecha de lanzamiento confirmada, pero lo más seguro es que este nuevo smartphone sea presentado en algún momento del mes de marzo, y que esté disponible entre una y dos semanas después de dicha presentación.

El iPhone 16e tendrá el mismo diseño que el iPhone 14, pero contará con el mismo SoC que el iPhone 16, un chip A18. Esto quiere decir que abandonará el diseño tipo iPhone 8 que vimos en el iPhone SE 3 y que tendrá por fin un acabado todo pantalla, pero mantendrá la muesca en la parte superior en vez de implementar la Dynamic Island.

Con un cambio de diseño tan grande tiene sentido que Apple quiera aprovechar para cambiar el nombre de este terminal. Es el momento ideal para hacerlo, y creo que es una jugada que podría salirle bastante bien a Apple, le permitirá dar un soplo de aire fresco a este nuevo smartphone.

Si se cumplen las últimas filtraciones el iPhone 16e tendrá un precio de 500 dólares, lo que podría traducirse en unos 599 euros en España tras convertir divisa y aplicar impuestos.

iPhone SE inventory at Apple retail stores has quickly shrunk ahead of the new model. This suggests the current one won’t stick around at a lower price. https://t.co/Yrq9eu6sbj

— Mark Gurman (@markgurman) January 19, 2025