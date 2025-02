Ya puedes jugar a DOOM The Dark Ages… ¡En DOOM 1993!

DOOM The Dark Ages llegará el 15 de mayo a PC y consolas, pero si estás impaciente y te está costando trabajo esperar no te preocupes, gracias al trabajo del equipo Darkfall ya está disponible un mod que nos permite empezar a disfrutar de esta esperada entrega integrada en el DOOM original. Sí, el clásico de 1993.

Seguro que te estás preguntando cómo es esto posible, y la verdad es que vale más una imagen que mil palabras. En el vídeo adjunto podemos ver que lo que se ha hecho es integrar las armas y las animaciones de DOOM The Dark Ages en el DOOM clásico. El equipo de desarrollo ha hecho un trabajo excelente, porque no le falta nada.

Tenemos desde el escudo arrojadizo hasta la escopeta de doble cañón, y también el arma de clavos e incluso la trituradora de cráneos, que se ha convertido en una de las armas más espectaculares y más aclamadas del primer tráiler con escenas de juego real de DOOM The Dark Ages.

La integración de dichas armas está muy conseguida, no solo por la calidad gráfica que mantienen, sino también por la contundencia que presentan cuando impactan en los enemigos. Por ejemplo, la trituradora de cráneos es una auténtica picadora de carne que puede acabar rápidamente con grandes grupos de enemigos.

Sí, ya sé que no es lo mismo que jugar al auténtico DOOM The Dark Ages, pero qué queréis que os diga, he podido probar este mod y es tan divertido y está tan bien integrado que he acabado perdiendo la noción del tiempo. Muy recomendable, sobre todo si sois de los que os habéis terminado el DOOM clásico en varias ocasiones y siempre estáis buscando nuevas maneras de jugarlo.

Todavía no se encuentra terminado, pero a pesar de que está en una fase temprana de desarrollo funciona bastante bien y no he tenido ningún problema importante. Es compatible con DOOM y DOOM II (los clásicos), y podéis descargarlo a través de este enlace de forma totalmente segura. Sus requisitos son muy bajos, así que funciona sin problema en prácticamente cualquier PC.