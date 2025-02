Lo de Microsoft con su navegador web, Edge, no tiene nombre. Y ya puedes creerme cuando te digo que me gustaría estar hablando en positivo, para resaltar alguna función novedosa y especialmente útil para sus usuarios. Porque eso lo están haciendo bien, llevan años haciéndolo bien, y esto es algo en lo que se han ganado el reconocimiento por parte de muchos usuarios, incluso aquellos a los que todavía se les ponen los pelos de punta (soy uno de ellos) al pensar en aquella catástrofe llamada Internet Explorer.

Cualquier persona que siga un poco de cerca la evolución del navegador web de Microsoft debe ser absolutamente consiente de la distancia que debe haber entre los despachos en los que se define su evolución tecnológica, frente a aquellos en los que se definen las políticas de… seamos amables, digamos que de incentivación de su uso. Los primeros parecen estar muy dispuestos a crear el mejor navegador web del mercado, mientras que los segundos trabajan de manera muy activa para que los méritos de Edge queden enterrados bajo un manto de decisiones… vuelvo a ser amable, digamos que desacertadas.

Veamos un ejemplo reciente en cada sentido. Hace apenas dos semanas, te contábamos que están trabajando en una función en contra del scareware. Y, después de haber vivido al otro lado del teléfono los sustos de algunas personas queridas tras encontrarte con mensajes de este tipo, no pude pensar más que en hacerle la ola a Microsoft. Sin embargo, a finales de diciembre, teníamos que volver a hablarte de una de esas campañas con las que Microsoft bombardea a sus usuarios para que utilicen Edge.

En este sentido, que Microsoft tenga tuviera una página web en la que se cuenta cómo desinstalar su navegador parece una acción positiva, ¿verdad? Y, por lo tanto, que la haya eliminado sería una mala noticia, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. Sí, estás leyendo bien, Microsoft ha eliminado la página web en la que «explicaba» cómo eliminar Edge. Y, bueno, no diré que es una buena noticia, pero sí que no es una mala noticia, ni muchísimo menos. Es más, diré que esto no afecta en absoluto a quienes deseen desinstalar Edge.

¿Por qué? Pues ahora vamos con la parte que da vergüenza ajena, y es que la página sobre cómo desinstalar Edge, en realidad, no explicaba como desinstalar el navegador. En su lugar, se dedicaba a glosar las virtudes de Edge y a compararlo con Chrome, obviamente, destacando funciones propias con las que no cuenta el navegador de Google. ¿Y quizá, tras esa letanía, sí que explicaban cómo llevar a cabo la desinstalación, que es lo que había llevado a muchos usuarios a esa página? Ya sabes la respuesta.

Ya lo he dicho muchas veces, es totalmente legítimo que Microsoft aspire a que más usuarios den el salto a Edge, y soy consciente de que hablamos de un mercado muy complicado, por lo que es necesario ser audaz. Ahora bien, machacar a los usuarios con mensajes, notificaciones, cambios no deseados en el sistema operativo y demás, y también con técnicas tan feas (otra vez estoy siendo amable) como la de la falsa página de desinstalación de Edge, es más de falaz que de audaz.

