Galaxy A06 5G, especificaciones y precio del nuevo smartphone económico de Samsung

Samsung está ultimando los detalles para lanzar el Galaxy A06 5G, un nuevo smartphone económico que se convertirá en el sucesor del Galaxy A06, lanzado en agosto del año pasado. Este nuevo modelo va a dar un salto importante a nivel de especificaciones, y se convertirá en una de las opciones más interesantes de la compañía surcoreana dentro de la gama baja.

El Galaxy A06 5G mantendrá el diseño del Galaxy A06, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Esto quiere decir que veremos la misma terminación plana, y que repetirá el uso de una muesca en forma de gota de agua para integrar la cámara frontal. Los bordes de pantalla también serán bastante visibles, algo que es habitual en los smartphones de esta gama.

La calidad de acabados será la propia de un smartphone de gama baja, ya que estará terminado en plástico, tanto en la cara trasera como en el chasis, un material ligero y resistente que también es muy económico, y que permite reducir notablemente los costes de fabricación.

El Galaxy A06 5G estará disponible en colores negro azulado, gris claro y verde claro. Su fecha de lanzamiento todavía no se ha confirmado, pero debería estar muy cerca, porque ya hemos visto incluso pruebas de rendimiento filtradas de este terminal.

Tampoco conocemos el precio final que tendrá en España, pero tomando como referencia el Galaxy A06 lo más lógico es que ronde entre los 110 y los 130 euros en su configuración base con 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento. La versión con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento no debería superar los 150 euros.

Exclusive: Samsung Galaxy A06 5G will be launching soon India. Here are it’s complete specifications:

– 6.7-inch LCD, HD+, 90Hz

– MediaTek Dimensity 6300

– 50MP AF + 2MP Depth

– 8MP Selfie

– 5000mAh, 25W

– 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB

– Android 15, One UI 7.0 | Samsung Knox…

