Cómo rebajar el precio de Microsoft 365

El precio de Microsoft 365, la suite que lidera las soluciones comerciales de ofimática y productividad, ha aumentado significativamente con la inclusión del asistente de IA Copilot. Sin embargo, hay una manera, muy sencilla, de abaratar su precio. Si quieres seguir con la suscripción, porque hay alternativas.

Ya sabes que Microsoft está invirtiendo cantidades multimillonarias en tecnologías de inteligencia artificial. Y quiere rentabilizar esta inversión ‘vendiendo’ funciones o características adicionales que, simplemente, una parte de usuarios ni quieren ni necesitan. Peor aún, es que no se perciben esos «beneficios» que tanto prometen y en algunas implementaciones incluso perjudican la experiencia del usuario. Por otro lado, la entrada en escena de DeepSeek, pinchando la burbuja de la IA, ha sido toda una muestra de realidad y ha puesto contra las cuerdas a compañías como OpenAI.

Por lo que nos ocupa en este artículo, decir que la llegada los PC IA (Copilot+), cuyas ventajas, insistimos, ven muy pocos fuera de Microsoft, ha aumentado el precio del hardware. Y la mayoría de usuarios no está dispuesta a pagar más por algo que no entienden necesario y cuyas «ventajas» están infladas tan artificialmente como el nombre de la tecnología que dicen incorporar. Lo mismo podemos aplicar al software. Aunque sí hay casos donde la IA ofrece beneficios y en el futuro debe mejorar hasta un punto donde su uso sea necesario, debe ser el usuario o empresa el que decida su uso.

En el caso que nos ocupa, Microsoft ha considerado que necesitamos a Copilot en la suite de productividad Office. Una buena parte de usuarios no cree que sea imprescindible y, algunos incluso, consideran que no es más que otro Clippy (si eres mayorcete recordarás el asistente lanzado en Office 97), que distrae y molesta más que ayuda. Además, todavía no existe una configuración sencilla y transparente para que, al menos, podamos deshabilitar/habilitar el asistente de IA en aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint.

Cómo rebajar el precio de Microsoft 365

Como era de esperar, incluir el asistente de inteligencia artificial generativa en las aplicaciones de la suite, no sale gratis, y en el caso de Microsoft 365 ha elevado su precio en un 30%, nada menos. Si tienes activa alguna suscripción a la suite, la próxima vez que la renueves tendrás que pagar bastante más, ya que, por ejemplo, el precio de Microsoft 365 Familia ha pasado de 99 a 129 euros.

Pero hay una manera de mantener el precio anterior y, de paso, librarte de Copilot si entiendes que no vale el precio que te están cobrando. El método es tan viejo como en cualquier negociación comercial: amenazar con no comprarlo, amenaza con irse o en este caso concreto, con no renovar la suscripción.

Para ello, entra en la configuración de la suite, sección de Suscripciones y cuando te queden un par de días para el próximo cargo, pincha en ‘Cancelar la suscripción’.

Ahí verás que puedes acceder a una opción que de otra manera no está disponible. Se trata del plan ‘Microsoft 365 Familia Clásico’, que es la misma versión de la suite que hemos estado usando hasta ahora, sin IA y con el precio anterior un 30% más barata.

Otras alternativas. Si no te hace falta el almacenamiento en nube de Microsoft 365, ni sus funciones on-line, y prefieres una suite local sin molestos asistentes, aprovecha los ofertones que te ofrecemos regularmente para adquirir licencias legales que, por ejemplo, te permite adquirir la Office 2016 Pro Plus por solo 22 euros, de pago único y para toda la vida.

O si definitivamente quieres salir del código cerrado de Microsoft, debes saber que hay alternativas de terceros de enorme calidad, algunas como LibreOffice, de código abierto, totalmente gratuita y con capacidad sobrada para el 99% de usuarios.