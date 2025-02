Notepad en Windows 11 no ha pasado a ser de pago, tranquilo

Hace unos días saltó una información que decía que Microsoft había convertido Notepad para Windows 11 en una aplicación de pago, porque esta mostraba una ventana donde se pedía al usuario que se registrase en Microsoft 365. Las primeras reacciones fueron de incredulidad, pero la imagen era totalmente real.

Sí, la información es cierta, pero se ha malinterpretado hasta tal punto que ha dado pie a noticias falsas que están teniendo un importante efecto «bola de nieve». Antes de nada, y como decimos en el título, tranquilo, porque Notepad en Wndows 11 no ha pasado a ser de pago, la aplicación sigue siendo totalmente gratuita, y esto no va a cambiar.

Un portavoz de Microsoft lo ha confirmado a Windows Latest, que ha sido la fuente que se ha encargado de desmentir esta información. Con esto claro, estoy seguro de que ahora te estarás preguntando qué es lo que ha ocurrido entonces, y por qué pide esta aplicación que el usuario se registre con una cuenta de Microsoft 365. La respuesta es simple, por la IA.

Notepad utiliza IA en Windows 11

Y esa es la razón por la que muestra ese aviso de registro en Microsoft 365, porque para poder utilizar la nueva función de IA avanzada que integra ahora esta aplicación es necesario tener una cuenta en dicha plataforma, pero si no queremos usar esas funciones no tendremos que hacer nada, la aplicación seguirá funcionando como siempre.

La nueva función de IA que ha integrado Microsoft en Notepad se llama «Rewrite» (reescribir), y permite utilizar ChatGPT para dar una vuelta al contenido que hemos escrito. Con esta función podemos cambiar el tono del texto y alargar frases sin que cambie el estilo del texto. Cuando utilizamos esta característica consumimos créditos Microsoft, y por eso necesitamos una cuenta.

De momento esta función no está disponible fuera de Estados Unidos, al menos no de forma oficial, y su despliegue se está produciendo de una manera lenta y gradual, así que todavía pasará un tiempo antes de que veamos ese aviso por tierras europeas. Cuando llegue el momento no os asustéis, podréis seguir utilizando el clásico bloc de notas de forma gratuita.

Con las últimas actualizaciones que ha recibido Notepad ha mejorado notablemente, y no hablo solo de la integración de la IA, sino también de otras mejoras importantes y gratuitas, como por ejemplo el soporte de pestañas, el corrector ortográfico integrado y la búsqueda de palabras en Bing.