Nothing Phone 3a, más oferta para la gama media

La gama media en smartphones es la más competida y atractiva del mercado del móvil. No todos los usuarios necesitan ni pueden invertir en lo que cuestan los tope de gama y en este segmento pueden encontrar lo que necesitan. Lo vimos días atrás con el Realme 14 Pro y ahora nos llega otro, el Nothing Phone 3a que llega en dos variantes, estándar y Pro.

No sería un teléfono Nothing (creados por antiguos directivos de OnePlus) si no tuviera esa carcasa transparente característica y la interfaz que llaman Glyph, que nos permite ver una parte de las tripas del terminal y crea patrones de luz personalizables para llamadas, notificaciones o la carga. Los efectos de iluminación LED se añaden mediante tres tiras de luz ubicadas alrededor del círculo que alberga la protuberancia de la cámara.

Su pantalla es una AMOLED de 6,77 pulgadas, con resolución nativa de 2392 x 1080 píxeles, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo máximo de 1300 nits. Su motor llega de Qualcomm, un Snapdragon 7s Gen 3 que mejoró rendimiento a todos los niveles frente a versiones anteriores, y que está sobradamente capacitado para mover con soltura este terminal. Añade un mínimo de 8 GB de RAM y 128 GB para almacenamiento.

Las diferencias entre el Nothing Phone 3a estándar y el modelo Pro llega de las cámaras. Ambas tienen tres sensores en la cámaras trasera, pero el modelo base tiene una cámara de telefoto 2X con un sensor de imagen de 50MP y una apertura de f/2.0, mientras que el Pro tiene una cámara periscopio 3X con un sensor Sony Lytia 600 de 1/1.95 pulgadas de 50MP, una apertura de f/2.55 y soporte para zoom sin pérdida 6X. La cámara para autofotos de la versión Pro (50 MP) también es superior a la que monta el modelo base (30 MP).

El resto de especificaciones son las mismas. La batería tiene una capacidad de 5.000 mAh con soporte para carga rápida de 50 W. Cuentan con un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla, un marco de aluminio y clasificación IP64 de resistencia al agua y al polvo. Soportan Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4.

Versiones y precios Nothing Phone 3a

Con interfaz propia Nothing OS 3.1 creada sobre Android 15 y varios acabados de color, ya se pueden reservar y estarán disponibles a partir del 11 de marzo. Las opciones de configuración varían según la región. En Europa, en las siguientes versiones y precios según RAM y capacidad de almacenamiento: