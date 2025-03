Novedades de la semana en GeForce Now, salimos a cazar monstruos

GeForce Now recibe esta semana ocho juegos, de los cuales cuatro son de nuevo lanzamiento, y no de ellos viene con poco más de una semana de diferencia frente a la fecha de lanzamiento oficial, así que tenemos prácticamente cinco juegos nuevos de esos ocho.

Este detalle es importante, porque indica que NVIDIA está haciendo un buen trabajo para asegurarse de que cada vez más de los nuevos lanzamientos que se van llegando al mercado están disponibles al mismo tiempo en GeForce Now.

No es una tarea sencilla, porque obliga a conseguir acuerdos con las publicadoras, pero no hay duda de que lo está haciendo mucho mejor que Google con la difunta Stadia, una plataforma que obligaba a comprar los juegos en ella, y que no permitía vincularlos desde Steam ni desde otras plataformas. Con esto en mente, no es raro que fuese un fracaso.

Dragonkin: TheBanished (Nuevo en Steam).

Split Fiction (Nuevo en EA App y Steam).

Split Fiction: Friend’s Pass (Nuevo en EA App y Steam).

Frag Punk (Nuevo en Steam).

Ghostrunner 2 (Epic Games Store).

Kingdom Come: Deliverance II (Epic Games Store).

Monster Hunter Wilds (Steam).

Prey (Epic Games Store, Steam, Xbox ,PC Game Pass).

Los lanzamientos más importantes que llegan esta semana son Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance II y Split Fiction. El primero no necesita presentación, se lanzó el 28 de febrero y se ha convertido en el juego de Capcom que más rápido se ha vendido hasta la fecha. Es muy exigente, pero con GeForce Now no tendrás que preocuparte por los requisitos, porque los servidores de NVIDIA harán todo el trabajo duro.

Kingdom Come: Deliverance II es otro de los mejores juegos que han llegado recientemente. Su lanzamiento se produjo el 4 de febrero, y ha tenido una acogida muy buena en general, tanto por parte de la crítica como por los jugadores.

Split Fiction llega justo hoy. Al momento de escribir este artículo faltaban solo unas horas para su activación, pero la impresión que ha causado en general es muy buena, no solo por su acabado técnico, sino también por lo variada que parece su jugabilidad y por su enfoque cooperativo.