Cómo actualizar de Windows 10 a Windows 11 de manera fácil y segura

Cómo actualizar a Windows 11

El proceso de actualización a Windows 11 es muy sencillo, y puedes hacerlo directamente desde Windows 10 en tan solo unos minutos. Quizá veas que te aparece la opción de actualizar directamente desde Windows Update, pero nosotros te recomendamos que utilices el instalador de Microsoft, porque suele funcionar mejor.

Estos son los pasos que tienes que seguir.

Entra en la web oficial de Microsoft buscando en Google «descargar Windows 11».

Descarga el asistente de instalación, no te llevará más de unos momentos.

Cuando lo tengas descargado haz doble clic para iniciar el proceso de instalación y sigue todos los pasos que verás en pantalla.

El proceso es automático, y autoguiado, así que no tendrás que hacer nada complicado.

Puede tardar unos minutos, sobre todo si tiene que instalar actualizaciones.

Tu PC se reiniciará varias veces, y cuando termine te llevará directamente al escritorio de Windows 11.

El sistema utilizará la clave de activación de Windows 10 que tienes en tu equipo para activar Windows 11 durante el proceso de actualización, así que no tendrás que preocuparte por nada. Y puedes estar tranquilo, porque la validez de tu clave no se verá afectada.

Requisitos para poder actualizar a Windows 11

Para poder actualizar debes cumplir los requisitos oficiales de Windows 11, ya que de lo contrario no podrás iniciar el proceso de actualización. Puedes comprobar si tu equipo cumple con los requisitos descargando la aplicación dedicada de Microsoft, o consultando esta lista si no tienes ganas de descargar nada.

Procesador: CPU de 64 bits con 2 o más núcleos (Core Gen 8, Ryzen 2000 o superior).

Memoria RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 64 GB.

Chip gráfico: Compatible con DirectX 12 con el controlador WDDM 2.0.

Firmware: UEFI compatible con la función de «Arranque Seguro».

TPM: Módulo de plataforma segura versión 2.0.

Pantalla: 9 pulgadas con resolución HD.

Si no cumples con los requisitos puedes formar la instalación de Windows 11 a través de diversos métodos, pero no es recomendable, porque cabe la posibilidad de que tengas problemas, y de que en un futuro Microsoft decida no lanzar actualizaciones para instalaciones en hardware no compatible.