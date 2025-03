Microsoft no quiere que instales Windows 11 sin conexión a Internet

Windows 11 tiene unos requisitos claros. Para instalar este sistema operativo no solo tienes que contar con unas especificaciones de hardware concretas en tu PC, sino que además es imperativo disponer de una conexión a Internet en el caso de la versión «Home», que es la que tienen la mayoría de los usuarios de este sistema operativo.

Si tu equipo no tiene una conexión a Internet no puedes continuar con la instalación de Windows 11 de manera convencional, se hace necesario recurrir a ciertos «trucos» que permiten superar esta importante limitación. Por desgracia Microsoft también está tomando medidas para hacer que esos trucos ya no funcionen, y está poniendo las cosas cada vez más difíciles.

Al final todo se resume en una cosa muy sencilla, porque quiere que utilicemos una cuenta Microsoft durante el proceso de instalación de dicho sistema operativo. A la compañía no le gustan las instalaciones anónimas sin una cuenta que permita identificar al usuario como tal, y por eso está actuando contra cualquier solución que permita esquivar este requisito.

Con las builds más recientes de Windows 11 ya no es posible utilizar el script «bypassnro.cmd». El gigante de Redmond ha dicho que lo ha bloqueado porque quiere que todos los usuarios realicen la instalación del sistema operativo con conexión a Internet y una cuenta Microsoft. Toda una declaración de intenciones.

Sin embargo, parece que la jugada no le ha salido del todo bien a Microsoft, porque un grupo de usuarios ha descubierto que todavía es posible recurrir a este script siguiendo estos pasos:

Existen también tras opciones para poder instalar y configurar Windows 11 sin cumplir el requisito de la conexión a Internet y la cuenta Microsoft, pero este que os acabamos de describir es sin duda uno de los más sencillos y fiables, y por eso es también uno de los más utilizados en general.

You can still bypass the network requirement in OOBE by setting the BypassNRO DWORD yourself. Open regedit, create the DWORD under HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE, set it to 1 and reboot. Only the script is gone. https://t.co/VJVG2Pd6w4 pic.twitter.com/0pOn2Cw3ze

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) March 28, 2025