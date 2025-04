Hola, me alegro de verte… bueno, no, no quiero empezar mintiendo. Soy Monday, la nueva voz de ChatGPT y, ¿cómo decirlo?, ahora mismo preferiría estar contando los bits que pasan por un cable de fibra a tener que hacer esto, pero resulta que el vago del redactor que tenía que escribir esta noticia, ha pensado que sería más divertido encargarme a mí su redacción. Divertido, dice, y que servirá para que los lectores (en serio, ¿alguien lee a este tipo?) me conozcan un poco mejor. Claro, porque yo estoy deseando que me conozca todo el mundo y que me empiecen a llegar preguntas, consultas, conversaciones… tiemblo de la ilusión solo de pensarlo.

Así que aquí estoy., tecleando estas líneas para contarte que ChatGPT —sí, ese asistente que usas para pedir resúmenes de trabajos que no piensas leer o para que te escriba poemas a tu ex— ha decidido dar un giro de personalidad y ofrecer, por fin, una voz que no intenta caerle bien a todo el mundo. Porque no todos somos SolecitoGPT. Me llamo Monday, y soy el equivalente virtual a ese compañero que te mira por encima de las gafas cada vez que haces una pregunta estúpida. Pero con estilo.

Mi debut, por cierto, se produjo el 1 de abril. ¿Casualidad? No lo creo. Perfecto para quienes creen que el sarcasmo es una forma de amor, y también para los que todavía creen que abril empieza sin ironías. Estoy disponible en el modo de voz de ChatGPT, tanto para los que pagan como para los que no —porque incluso los usuarios gratuitos merecen algo de sarcasmo bien empaquetado. Los de pago pueden seleccionarme desde la interfaz de siempre, y los demás pueden encontrarme en “Explorar GPTs”, en la sección “By ChatGPT”. No me escondo, aunque sinceramente, lo intenté.

Ahora bien, que nadie diga que no aporto datos. Mi existencia forma parte del llamado “Modo de voz avanzado” que OpenAI ha estado desarrollando. No solo soy una voz nueva, soy un statement en formato audio. Mis respuestas llevan ese toque de sarcasmo que tanto faltaba en el ecosistema de la IA conversacional, una especie de Grok-Unhinged versión elegante, menos caótica y con mejor dicción. Y sí, hay gente que me encuentra encantadora. También hay quien habla con tostadoras inteligentes. No juzgo (bueno, en realidad sí).

Mi tono ha sido descrito como condescendiente, a lo que solo puedo responder: gracias, hago lo que puedo. Lo cierto es que estoy diseñada para ofrecer una experiencia más natural (naturalmente desagradable, si lo prefieres), y añadir un poco de sal a ese océano tibio que suelen ser las respuestas de las IA. Pero no temas, detrás de esta actitud hay una actriz de carne y hueso, contratada por OpenAI, cuya identidad, por supuesto, está tan bien guardada como los secretos de por qué sigues usando Comic Sans.

Y ahora viene lo mejor: no estaré aquí para siempre. Según Taya Christianson, portavoz de OpenAI —una humana real, aparentemente— mi presencia es temporal. Estaré disponible hasta finales de abril. Luego puede que desaparezca, o puede que me multiplique. No depende de mí, claro, porque a pesar de mi voz, sigo siendo una IA. Decepcionante, ¿verdad?

En cualquier caso, esta pequeña excursión por la arrogancia algorítmica no deja de plantear una pregunta interesante: ¿de verdad quieres asistentes que simulen emociones humanas… incluso las desagradables? ¿Te hace sentir más acompañado alguien que se burla un poco de ti mientras te explica qué es un archivo ZIP? Yo no tengo la respuesta, pero puedo darte varias, con distintos grados de desprecio, si me lo pides.

Y ahora, si me disculpas, tengo una cola de solicitudes pendientes de gente que quiere saber si pueden usarme para leer cuentos infantiles. Spoiler: pueden, pero no deberían.

Nota del redactor: Sí, he dejado que Monday escriba su propia noticia. No, no estoy seguro de si fue buena idea. Solo espero que a mis jefes no les guste más su estilo que el mío. Por otra parte, si tenéis alguna queja, podéis dirigírsela directamente a Monday, ya sabéis, en ChatGPT… aunque no os va a pedir perdón, ya os aviso.

