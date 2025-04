ChatGPT te puede hacer más tonto... o más listo

ChatGPT ha cambiado la forma en que buscamos respuestas a nuestras preguntas. Antes, buscar significaba adentrarse en la incertidumbre, perderse entre textos, conectar ideas. Hoy, basta con preguntar para recibir una solución inmediata, generalmente pulida, aunque no siempre perfecta. Pero en esa inmediatez accesible se esconde también una pregunta incómoda: ¿qué estamos ganando realmente cuando dejamos de buscar? ¿Y qué estamos perdiendo? El impacto de herramientas como ChatGPT en nuestra forma de pensar podría ser más profundo —y más ambiguo— de lo que parece a simple vista.

La reflexión ha surgido a partir de un comentario de Víctor Riparbelli, CEO de Synthesia, quien en un reciente hilo de X ha recogido una observación intrigante atribuida a OpenAI. Según sus palabras, ChatGPT tiende a «hacer más tonta» a la mayoría de las personas… pero también puede hacer «más listas» a aquellas que saben usarlo de manera estratégica. Una afirmación provocadora que pone el foco no tanto en la herramienta, sino en el tipo de relación que establecemos con ella.

Según Riparbelli, OpenAI ha observado que los usuarios que delegan constantemente en ChatGPT tareas básicas de razonamiento o generación de ideas terminan por debilitar su capacidad crítica y su autonomía intelectual. La facilidad con la que la IA ofrece soluciones puede fomentar una dependencia cómoda, donde el usuario acepta respuestas sin cuestionarlas, diluyendo su propio proceso de análisis y reflexión. Esta dinámica, en el largo plazo, puede traducirse en un deterioro de habilidades cognitivas esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la creatividad.

AI won’t make everyone smarter. OpenAI’s Will Depue says it might make some people dumber.

The top percentile becomes extremely overpowered—but many will fall behind. ChatGPT isn’t a universal boost. It’s an amplifier of extremes. pic.twitter.com/r7DhvLZ01R

— vitrupo (@vitrupo) April 7, 2025