FreeDOS 1.4 es la nueva versión del sistema operativo de código abierto diseñado para ofrecer compatibilidad total con MS-DOS. A diferencia de otros que se presentan como «alternativa abierta» a Windows (véase ReactOS) FreeDOS ha sido un desarrollo completamente estable y funcional desde su lanzamiento.

Ello no quiere decir que no tenga margen de mejora y aquí tenemos otra versión de un desarrollo que fue puesto en marcha por el estudiante de física de la Universidad de Wisconsin, Jim Hall, en respuesta a la decisión de Microsoft de no incluir MS-DOS en Windows 95 y que ha llegado hasta aquí gracias a la contribución desinteresada de centenares de contribuidores.

Hoy, como ayer, su uso principal sigue siendo ejecutar juegos clásicos de DOS o aquellas aplicaciones de negocio más antiguas que no son capaces de correr en ninguna otra plataforma. También puede usarse como sistema básico pre-instalado en PCs nuevos (lo verás en algunas marcas de portátiles que no incluyen licencia de Windows) o en el segmento de embebidos que no necesitan un sistema con interfaz gráfica.

FreeDOS 1.4, el DOS de código abierto sigue vivo

La nueva versión actualiza el FreeDOS 1.3 liberado en 2022. Pocas revoluciones se pueden hacer con un sistema operativo basado en DOS, pero los desarrolladores siguen mejorándolo con múltiples correcciones de errores, mejoras de rendimiento y otras actualizaciones para el instalador, la consola de comandos, el sistema de ayuda HTML y las utilidades que incluye.

El equipo de FreeDOS también ha reorganizado los paquetes para que sean más fáciles de encontrar, y si utilizas un instalador LiveCD, tendrás un sistema DOS completo que incluye programas estándar, aplicaciones, archivadores, controladores de dispositivos, juegos, redes, sonido y herramientas básicas.

Otro objetivo de esta versión es la estabilidad y para ello se ha actualizado el FreeCOM, la versión FreeDOS del shell Command.com. El instalador ha sido otro punto central de la renovación y sigue ofreciendo una admirable flexibilidad de instalación, ofreciendo descargas, paquetes y medios para crear un Live CD, un CD tradicional, opciones para memorias USB e incluso una edición en los viejos disquetes.

FreeDOS 1.4 está disponible para descarga y uso gratuito y su código fuente se puede auditar o mejorar. Para la mayoría de usuarios se recomienda usar la versión ‘Live CD’ para instalar el sistema operativo, especialmente los que vayan a usar emuladores de juegos. Sus requisitos son mínimos de verdad, ya que solo requiere 20 Mbytes para una instalación básica o 275 Mbytes para la versión completa. Soporta procesadores 8086 en adelante por lo que puede usarse en cualquier PC actual o pasado.