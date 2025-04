Más demandas contra Apple por Apple Intelligence

Pongo la mano en el fuego, y no me quemo, al decir que estoy seguro de que las conversaciones sobre Apple Intelligence en Cupertino se han debido volver bastante amargas estos últimos tiempos. De manera lenta, pero inexorable, nos vamos acercando al primer aniversario de su presentación (sí, la de Kickstart my Heart, de de los Mötley Crüe, sonando desde un iPod, mi medidor de nostalgia se acaba de romper), un momento en el que muchos pensamos, nos creímos, que Apple se había puesto al día en lo referido a inteligencia artificial, reivindicando un rol tan relevante como el que tuvo en su momento, con el lanzamiento de Siri.

En las últimas semanas, Apple ha visto cómo se agravaban sus problemas legales en torno a su estrategia de inteligencia artificial. Según recoge MacRumors, la compañía ha sido objeto de al menos dos nuevas demandas colectivas, una presentada esta semana en un tribunal federal de California y otra registrada la semana pasada en la provincia de British Columbia, en Canadá. Ambas demandas giran en torno a las funciones personalizadas de Siri prometidas bajo el paraguas de Apple Intelligence, cuya implementación se ha ido retrasando mucho más de lo inicialmente anunciado.

Estas nuevas acciones legales se suman a una demanda previa interpuesta el mes pasado en California, de la que te informamos en su momento. En conjunto, los demandantes acusan a Apple de haber violado leyes de publicidad engañosa y competencia desleal, alegando que la compañía presentó de forma falsa y confusa mejoras de Siri que en realidad no estaban disponibles ni en el momento del lanzamiento del iPhone 16 ni en los meses posteriores. La expectativa generada por la integración de Apple Intelligence habría influido decisivamente en la decisión de compra de muchos consumidores, que ahora se sienten defraudados.

El impacto de estas demandas podría ir más allá de lo puramente judicial. Si los tribunales aceptan tramitar los casos, y especialmente si deciden fusionar las demandas en EE.UU., el golpe reputacional para Apple podría ser considerable. No se trata solo del coste económico que podrían suponer unas posibles indemnizaciones: la percepción de que Apple ha gestionado mal las expectativas en un sector tan sensible como el de la inteligencia artificial podría erosionar seriamente su imagen de marca, justo en un momento en el que la confianza en su capacidad de innovación resulta crucial.

El telón de fondo de esta situación es el progresivo retraso en la evolución de Siri. Lo que en su día fue una referencia pionera en asistentes digitales lleva años rezagado frente a propuestas como Alexa o Google Gemini. La irrupción de la inteligencia artificial generativa no ha hecho sino acentuar esta sensación de distancia, y la promesa de Apple Intelligence parecía, en su anuncio, el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, los sucesivos retrasos —con las funciones inicialmente previstas para iOS 18.4 ahora aplazadas probablemente hasta la llegada de iOS 19, o incluso 2026 según algunas fuentes— han alimentado la frustración de usuarios y analistas.

Apple, por su parte, mantiene su calendario hacia la WWDC 2025, donde se espera que detalle más sobre el despliegue efectivo de Apple Intelligence y, muy especialmente, sobre las funciones avanzadas de Siri que aún permanecen en el aire. Sin embargo, como ya te adelantamos, esta edición de la conferencia podría ser menos impactante de lo habitual, centrada principalmente en software y con pocas novedades de calado. Las dudas sobre el grado de madurez real de Apple Intelligence sobrevuelan el evento, y Apple deberá gestionar con mucho cuidado las expectativas si no quiere agravar aún más la percepción de retraso que hoy pesa sobre sus avances en inteligencia artificial.