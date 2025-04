ChatGPT se despedirá pronto de GPT-4

Parece que fue ayer cuando empezamos a utilizar ChatGPT, pero el tiempo pasa rápido, y pronto se cumplirán ya dos años y medio desde que OpenAI sorprendiera a todo el mundo con un chatbot que, sin duda, marcó un antes y un después en la evolución de la inteligencia artificial o, para ser más exactos, de su adopción masiva. Desde usuarios particulares hasta grandes multinacionales e incluso organismos oficiales, empezaron a hablar de la IA… y todavía no han parado (bueno, y lo que queda).

ChatGPT nunca ha sido perfecto, es más, el primer artículo que publicamos con respecto al chatbot, ponía el foco en los principales tipos de errores que cometía. Sin embargo ya lo dije entonces y lo sigo pensando ahora, es una herramienta genial, que bien utilizada resulta de lo más útil. Y para ello, claro, OpenAI se ha preocupado de ir mejorándola constantemente, para lo cuál ha actualizado los modelos, añadido nuevas funciones y herramientas, ampliando sus capacidades de entrada y salida… en resumen, manteniendo el servicio muy al día, para asegurarse de mantener la posición de ventaja que ha mantenido desde su lanzamiento.

La próxima actualización del chatbot traerá consigo un cambio significativo: el 30 de abril de 2025, OpenAI retirará oficialmente GPT-4 de ChatGPT. A partir de esa fecha, todos los usuarios que accedan a ChatGPT utilizarán únicamente GPT-4o, el modelo nativamente multimodal que la compañía presentó en mayo de 2024. GPT-4, sin embargo, no desaparecerá por completo, ya que OpenAI ha confirmado que seguirá estando disponible a través de su API para empresas y desarrolladores que quieran seguir utilizándolo en sus propios productos y servicios.

El anuncio del fin de GPT-4 en ChatGPT supone el cierre de una etapa muy significativa. Presentado en marzo de 2023, GPT-4 supuso un enorme salto de calidad respecto a su predecesor, GPT-3.5, ofreciendo respuestas más coherentes, mejor razonamiento contextual y, sobre todo, una mayor robustez en tareas complejas. Su integración en servicios como Bing Chat, ahora Copilot, marcó la primera gran evolución de la inteligencia artificial generativa tras su llegada al gran público.

GPT-4o, por su parte, representa una evolución importante. Anunciado en mayo de 2024, trajo consigo mejoras notables en velocidad de respuesta, eficiencia de recursos y, especialmente, en capacidades multimodales, ya que es capaz de procesar y generar texto, imágenes y voz de forma nativa. En su momento destacamos cómo esta nueva arquitectura permitía a ChatGPT ofrecer una experiencia mucho más natural e interactiva, preparando el terreno para la siguiente generación de asistentes inteligentes.

En este camino de transición, no podemos dejar de mencionar el rol de GPT-4.5. Presentado como un modelo de transición, su impacto ha sido relativamente modesto, como contamos en MuyComputer. OpenAI reorganizó su hoja de ruta a principios de abril de 2025 para centrar sus esfuerzos en GPT-5. Y es que GPT-5 promete ser el verdadero salto generacional, no solo por mejoras en multimodalidad, sino porque será el primer modelo de la familia GPT entrenado nativamente para aplicar cadena de pensamiento, es decir, la capacidad de razonar paso a paso de manera explícita, de estructurar procesos lógicos internos antes de ofrecer respuestas. Un cambio que puede suponer una revolución aún mayor que la que trajo GPT-4 en su momento.

Por todo ello, aunque la retirada de GPT-4 de ChatGPT marca el cierre de un ciclo, es, en realidad, un cierre a medias. GPT-4o, pese a sus avances, sigue bebiendo en buena medida de la base conceptual de GPT-4. El verdadero cambio de paradigma llegará con la liberación de GPT-5, cuando por fin empecemos a hablar no solo de mejores respuestas, sino de un modelo de carácter general de OpenAI, capaz de razonar de manera nativa y estructurada, de pensar paso a paso como nosotros.

Hay algo profundamente simbólico en decir adiós a GPT-4 dentro de ChatGPT. No porque haya dejado de ser útil o brillante, sino porque la tecnología avanza, y con ella, nuestras expectativas también. Modelos como Gemini, o1 y o3 ya han comenzado a pensar de manera más estructurada, marcando el inicio de una nueva era en la inteligencia artificial. Veremos cómo responde OpenAI a las expectativas descomunales que ha creado. Pero, por mi parte, no tengo duda de que, más pronto que tarde, estaremos escribiendo sobre cómo la inteligencia artificial no solo mejora sus respuestas, sino también la forma en que las genera, acercándose cada vez más al razonamiento humano… ahora que ya se está esforzando en replicar, también, otros aspectos del ser humano.