Netflix potencia su función de búsqueda con OpenAI

Netflix, la decana de las plataformas de streaming, es capaz de lo mejor y de lo peor. Entendiendo, claro, ambos extremos como la percepción personal que podemos tener cada uno sobre sus acciones. Así, cuando hablo de lo peor, quienes me lean con cierta frecuencia sabrán que me refiero, al tiempo, al modo en el que se han incrementado sus tarifas estos últimos años, y por supuesto al modo en el que, tras haberlo promovido desde sus redes sociales, haber aplicado un cambio de 180 grados a su política con respecto a las cuentas compartidas.

Ahora bien, lo mismo que siempre me he mostrado bastante crítico con la plataforma en estos puntos, tampoco tengo duda alguna en reconocer sus méritos, y no son pocos. Para empezar, cuando empezaron a proliferar las plataformas de streaming y, poco a poco, Netflix fue perdiendo los derechos para ofrecer muchos contenidos, hicieron una fuerte apuesta por la producción propia, con muchos títulos más que destacables. Y, por otra parte, también es cierto que siempre han puesto mucho cuidado, léase mimo, en la experiencia de usuario.

En este sentido, Netflix ha comenzado a probar un nuevo sistema de búsqueda potenciado por inteligencia artificial, utilizando tecnologías de OpenAI. La prueba, limitada de momento a un grupo reducido de usuarios en Australia y Nueva Zelanda que utilizan la aplicación en dispositivos iOS, permite realizar búsquedas más naturales, basadas no solo en títulos o géneros, sino en estados de ánimo, situaciones o deseos específicos. Preguntas como “películas para una noche lluviosa” o “series que animen después de un mal día” dejan de ser un problema para el buscador, que interpreta y contextualiza las solicitudes para ofrecer recomendaciones acordes.

Este movimiento no es, en absoluto, improvisado. Netflix ha demostrado históricamente un escrupuloso cuidado en todo lo que afecta a su interfaz de usuario. Pequeñas decisiones, como la introducción del doble pulgar para afinar las valoraciones, reflejan una filosofía de diseño centrada en facilitar y mejorar la experiencia de suscriptores que cada vez disponen de menos tiempo y más opciones. La apuesta por una búsqueda más conversacional no hace sino reforzar esa misma línea estratégica: hacer más fluido, intuitivo y humano el proceso de encontrar qué ver.

En términos técnicos, la integración de modelos de lenguaje natural como los desarrollados por OpenAI representa un salto notable respecto a los sistemas de recomendación tradicionales. Hasta ahora, la personalización se basaba principalmente en patrones de consumo y clasificaciones cruzadas de contenido. Con esta nueva herramienta, Netflix se adentra en el terreno de la comprensión contextual, interpretando matices emocionales o circunstanciales que escapan a los filtros clásicos. No se trata solo de sugerir la serie más popular o el estreno más reciente, sino de entender qué tipo de experiencia busca el usuario en ese momento concreto.

La apuesta, sin embargo, plantea interrogantes interesantes. Hasta qué punto queremos, o deberíamos querer, que una inteligencia artificial intermedie en decisiones tan personales como nuestro entretenimiento. ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando dejamos que la tecnología lea entre líneas, incluso en algo tan aparentemente inocuo como la elección de una película? ¿Seremos más felices porque encontramos más rápido lo que queremos, o acabaremos consumiendo solo aquello que un algoritmo ha decidido que encaja con nuestro estado emocional del momento?

