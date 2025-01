Subida de precios de Netflix, da igual cuando leas esto

Netflix ha destacado, desde siempre, por ser la decana, y por tanto precursora exitosa, de las plataformas de streaming de cine y series. Muchos recordamos sus primeros tiempos, desde su lanzamiento (como plataforma de streaming, quiero decir, pues anteriormente, y hasta hace no mucho tiempo, se había dedicado al alquiler de DVDs por correo), hasta su expansión por todo el mundo. Recuerdo la ilusión con la que recibí la noticia de su llegada oficial a España (debut que se produjo junto con el estreno de su primera producción en nuestro país, Las Chicas del Cable), y lo poco que tardé en suscribirme en cuanto fue posible.

Los primeros años fueron sensacionales, y no hablo solo de mi experiencia personal. De hecho, muchos pensamos que había llegado el gran revulsivo que necesitaba la industria audiovisual para combatir la piratería de sus contenidos. Una cuota mensual al alcance de todos los bolsillos, un catálogo muy amplio y variado, una experiencia de uso muy cuidada, la posibilidad de compartir nuestra cuenta entre varias personas… en fin, aquello era excepcional.

A finales de la década pasada, sin embargo, empezaron a proliferar más y más y más plataformas, muchas de las productoras y los estudios que, hasta ese momento, habían nutrido el catálogo de Netflix. Y, claro, reclamaron sus producciones y se las llevaron a su propia plataforma. En ese punto, Netflix empezó a poner el foco en las producciones propias, y comenzó lo que, durante varios años, hemos conocido como la guerra de las plataformas. Una guerra en la que, como ya sabes, los caídos hemos terminado siendo los usuarios.

Una de las consecuencias de esa guerra y los excesos en el gasto, ha sido la constante subida de precios, así como la eliminación de algunos de los planes más económicos. Como puedes ver en el gráfico sobre este párrafo, el crecimiento de los precios (en ese caso hablamos de los de Estados Unidos, pero es extrapolable) no ha dejado de evolucionar al alza, especialmente desde 2018. Y para no perder la costumbre, según leemos en The Verge, se avecina una nueva subida de precios de Netflix. Esta tendrá lugar, en primer lugar, en Argentina, Canadá, Estados Unidos y Portugal, pero como ya es tradición, tarde o temprano se trasladará al resto de mercados.

Con esta subida, analizando la evolución de precios en el mercado estadounidense, el precio que tenía la única modalidad de suscripción a su lanzamiento, y que ofrecía el mayor nivel de opciones y prestaciones, costaba lo mismo de lo que cuesta hoy la más económica y con más restricciones, es decir, el plan con publicidad. Y menos de una tercera parte de lo que va a costar ahora disfrutar del plan más avanzado.

Hace ya algún tiempo que decidí no hacer pronósticos sobre los efectos de las políticas de Netflix en lo referido al volumen de suscripciones, pero no puedo dejar de decir que el modo en el que están cobrando más y ofreciendo menos a cada año que pasa, me cuesta pensar que no termine teniendo efectos. Y, ojo, que esto no se circunscribe exclusivamente a Netflix, otras plataformas como Disney+ han decidido jugar esa misma baza.