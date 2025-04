Big Rigs: Over the Road Racing, tan malo que es genial

No es que Big Rigs esté protagonizando la mayoría de las conversaciones de los aficionados al mundo del juego. Es más, hasta es probable que ni siquiera hayas leído o escuchado algo sobre el mismo, pese a que hace unos días que está disponible en Steam, y además por un precio que invita a pensárselo. ¿Y qué es, pues, lo que lo hace tan interesante como para que haya quienes están hablando de él, e incluso quienes lo hayan comprado? Pues que, según una opinión razonablemente extendida, estamos hablando del peor juego de la historia. No de un año, no, de toda la historia.

Quizá pienses que exagero, que en realidad hay muchos juegos a los que, con los años, se les ha aplicado dicha etiqueta. Para sacarte de dudas, en este sentido, permíteme que traiga la parte dedicada a la recepción por parte de la crítica del artículo de Wikipedia dedicado a esta magna obra:

«El juego ha recibido innumerables críticas negativas. Metacritic puntuó al juego con 8 puntos sobre 100 posibles. GameRankings le dio un promedio de 3,83%, el puntaje más bajo en la historia de dicho sitio web. Matt Wadleigh, de Thunderbolt Games, expresó: «Ojalá pudiera rescatar algo positivo en Big Rigs, pero simplemente no hay nada», puntuando al juego con 1/10. X-Play se negó a evaluar el juego, ya que su sistema, que va del 1 al 5, no maneja ceros. Netjak puntuó al juego con un 0. Alex Navarro, de GameSpot, sentenció: «Big Rigs recibió el puntaje más bajo en la historia de GameSpot, un 1/10. Y con ‘más bajo’ me refiero a que es imposible ser peor. No utilizamos los ceros para evaluar, pero tal vez deberíamos hacerlo con Big Rigs». Por dichas razones y por las críticas de parte de muchísimos de los jugadores, es considerado uno de los peores juegos comerciales de la historia.

Este juego fue revisado por James Rolfe, conocido como Angry Video Game Nerd, que dijo que «en términos de funcionamiento… es el peor juego jamás creado».»

Bueno, con esto creo que ya queda más o menos claro que es, como mínimo, una opinión bastante compartida, y que además, como veremos un poco más adelante, está bastante bien fundamentada. Pero, entonces, ¿por qué narices estamos y están hablando de este juego?

Pues basta con que hagas click en este enlace para comprobarlo. Y es que sí, efectivamente, alguien con mucha vista, ha vuelto a poner a la venta Big Rigs: Over the Road Racing, 22 años después de su debut. Y no, por lo que podemos leer, no se ha corregido ningunos de los fallos originales del juego, aunque al menos hay que reconocer que en esta ocasión no afirman, por ejemplo, que los rivales son controlados por IA (algo que sí que se dijo de la versión original, y que resultó ser falso).

El sentido común invita, claro, a salir corriendo de la página del juego, a no acercarse a menos de 200 metros del botón de compra… pero, por otra parte, estamos hablando de un juego que ya se convirtió en una referencia en su momento. Una referencia para mal, sí, pero una referencia, y eso en estos tiempos, lo acerca peligrosamente (y dulcemente también) a la categoría de meme, a algo que puede llegar a ser muy disfrutable no pese a sus fallos, sino precisamente debido a los mismos.

De momento no lo he comprado, aunque no negaré que estoy solo a un par de vídeos, reels o reseñas tentadoras, de ceder al impulso y hacerme con él. Lo más probable es que, a continuación, le dedique entre 15 y 30 minutos, y luego nunca más me acuerde de él. Pero, ¿no hubo gente que pagó por ir a a ver el Ecce Homo de Borja? Pues esto, en verdad, no es tan distinto, si te paras a pensarlo.