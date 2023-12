Los peores juegos de 2023 según Metacritic

Este ha sido un año bastante movido en el mundillo de los videojuegos. A lo largo de 2023 se han producido lanzamientos muy importantes y de gran interés, pero también hemos vivido la llegada de algunos de los peores juegos de toda la historia. Títulos como The Day Before y The Lord of the Rings: Gollum son, sin duda, dos claros ejemplos de lo malo que puede llegar a ser un videojuego, aunque no son los únicos.

Metacritic ha elaborado, como hace cada año, una selección con los diez peores juegos de 2023, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con los juegos que ha recogido. Para elegirlos no se ha basado en su opinión personal, sino que simplemente ha tenido en cuenta la puntuación media que tiene cada juego, también conocida como «Metascore».

Esta puntuación se elabora haciendo una media de las notas obtenidas en diferentes análisis, y para que un juego pueda ser tenido en cuenta debe haber tenido al menos siete análisis. Si un título tiene puntuaciones muy bajas en diferentes plataformas solo entrará en la lista una vez y lo hará con la puntuación más baja. Ese requisito de tener siete análisis ha salvado a The Day Before de liderar esta lista, eso está claro.

Los diez peores juegos de 2023

The Lord of the Rings: Gollum, con una puntuación media de 34. Flashback 2, con una puntuación media de 35. Greyhill Incident, con una puntuación media de 38. Quantum Error, con una puntuación media de 40. Testament: The Order of High-Human, con una puntuación media de 41. Crime Boss: Rockay City, con una puntuación media de 43. Hellboy: Web of Wyrd, con una puntuación media de 47. Gangs of Sherwood, con una puntuación media de 48. Loop8: Summer of Gods, con una puntuación media de 49. Gargoyles Remastered, con una puntuación media de 49.

De todos los juegos que aparecen en esa lista tenemos un par de fracasos importantes, The Lord of the Rings: Gollum y Quantum Error. El primero fue un fiasco tan grande que acabó suponiendo el cierre de Daedalic, el estudio que se ocupó de su desarrollo, y el segundo era prometedor, sobre todo por su cuidado acabado técnico, pero al final acabó siendo un desastre y uno de los títulos peor optimizados de su generación.

Flashback 2 merece una mención especial porque fue la secuela de uno de los mejores juegos de principios de los años noventa. Flashback enamoró a toda una generación de jugadores, y se convirtió en uno de esos grandes «fetiches» dentro de la historia de los videojuegos. Las expectativas estaban muy altas, pero al final la secuela no estuvo a la altura de las circunstancias y para colmo de males llegó al mercado cargada de errores nada fáciles de resolver.