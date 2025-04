Windows 7 Elite Edition, ¿por qué no puede ser así Windows 11?

Windows 7 Elite Edition es un tema moderno para Windows 11 que transforma el apartado visual del último sistema operativo de Microsoft, aplicando algunas lecciones de diseño de una de las versiones más recordadas de Windows.

Windows 7 es para muchos de los que lo usaron el mejor sistema operativo de Microsoft. Conocido por su interfaz limpia, fiabilidad y mínima sobrecarga, Windows 7 logró un equilibrio que las versiones más recientes no han conseguido replicar. Y es que no gusta a todos los cambios introducidos en Windows 11, especialmente quienes valoran la simplicidad, la familiaridad y la consistencia de diseño o no quieren, por ejemplo, funciones de IA integradas en todas partes que molestan más que ayudan a pesar del marketing que nos la mete por todas partes.

Windows 11 no resiste comparación con Windows 7 en muchos de sus apartados, especialmente en el de la interfaz de usuario. Y es no era solo un sistema operativo; era el punto óptimo en la historia del diseño de Microsoft, y el fin de su ciclo de vida marcó el comienzo de una larga búsqueda de esa experiencia clásica en un entorno moderno. No extraña que hayan aparecido distintas herramientas de transformación. Una de las que nos gusta es Revert8Plus, gratuita y de código abierto, permite transformar Windows 11 (o Windows 10) en Windows 7 con solo unos cuantos clics del ratón.

El Windows 7 Elite Edition no es el Windows 7 clásico tal como lo conocemos, pero tiene un toque especial: puede alinear el menú Inicio y la barra de tareas a la izquierda, además de añadirle algunos toques interesantes, como puedes ver en el siguiente vídeo:

Cómo se usa Windows 7 Elite Edition

Este tema está creado por el desarrollador Link Vegas y no se limita a una prueba de concepto, ya que es algo que podemos aplicar en Windows 11. El proceso no es rápido ya que requiere renombrar y copiar muchos archivos, por lo que te recomendamos veas el vídeo anterior y decidas. Para aplicar este tema necesitarás instalar la popular herramienta de mods, Windhawk, y los temas por separado.

Como siempre que hablamos de este tipo de transformaciones que modifican partes del sistema, te recomendamos hacer copias de seguridad previas y crear puntos de restauración y/o copia del registro para poder volver al Windows 11 original en caso de problemas.