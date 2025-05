‘End Of 10’ o por qué Linux es el mejor reemplazo de Windows 10

End Of 10 es un proyecto que tiene el objetivo de promover Linux como un reemplazo lógico cuando Windows 10 finalice su ciclo de vida en octubre de 2025, se quede sin soporte técnico y con ello sin parches de seguridad.

Microsoft quiere que migres a Windows 11 y mantiene una campaña que por tierra, mar y aire presiona a los usuarios hasta la saciedad. Una migración que se puede realizar si tu equipo es compatible porque ya conoces la problemática de los requisitos de hardware. Para esos casos, la firma de Redmond recomienda la compra de un equipo nuevo que, por descontado, tendrá Windows 11 preinstalado para que todo quede en casa. En casa de Microsoft, se entiende.

Si eres del grupo de millones de usuarios a los que no les gusta Windows 11 y tampoco estás dispuesto a gastar centenares de euros en un equipo nuevo, tirando a la basura una computadora que perfectamente podría funcionar unos años más, debes saber que hay alternativas y en este escenario la mejor opción es el uso de un sistema gratuito, libre, moderno, rápido y seguro como Linux.

End Of 10 cita las ventajas de Linux

Creado por un grupo de entusiastas de Linux, el proyecto ‘End Of 10’ no promociona una distribución concreta sino que quiere mostrar las ventajas del ecosistema e impedir que los usuarios desechen PCs en perfecto estado: «Si compraste tu computadora después de 2010, probablemente no tengas motivos para tirarla. Con solo instalar un sistema operativo Linux actualizado, podrás seguir usándola durante años», aseguran.

El proyecto tiene un fuerte sentido de comunidad. Conscientes de que muchas personas pueden desanimarse ante la creencia errónea de que instalar Linux es difícil, el sitio web creado para el proyecto ayuda a conectar a los usuarios de a pie con personas o grupos más expertos que pueden ayudarles a configurarlo: «Instalar un sistema operativo puede parecer difícil, pero no tienes que hacerlo solo. Con un poco de suerte, ¡hay gente en tu zona dispuesta a ayudarte!».

Los argumentos para cambiar a Linux son bien conocidos, pero End Of 10 expone una vez más algunos de ellos:

Es muchísimo más barato . Un PC nuevo cuesta un dineral, pero actualizar a LInux es gratis. Las actualizaciones de software también son gratuitas para siempre.

. Un PC nuevo cuesta un dineral, pero actualizar a LInux es gratis. Las actualizaciones de software también son gratuitas para siempre. Sin publicidad, sin espionaje . Hoy en día, Windows viene con una gran cantidad de anuncios y software espía que ralentizan el ordenador y aumentan la factura de energía.

. Hoy en día, Windows viene con una gran cantidad de anuncios y software espía que ralentizan el ordenador y aumentan la factura de energía. Bueno para el planeta . La producción de una computadora representa más del 75 % de las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida. Mantener un dispositivo en funcionamiento durante más tiempo es una forma sumamente eficaz de reducir las emisiones.

. La producción de una computadora representa más del 75 % de las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida. Mantener un dispositivo en funcionamiento durante más tiempo es una forma sumamente eficaz de reducir las emisiones. Soporte de la comunidad . Si tienes algún problema con tu computadora, puedes encontrar soporte de la comunidad en foros en línea. End Of 10 cita una lista de organizaciones, grupos, personas o tiendas independientes dispuestos a colaborar.

. Si tienes algún problema con tu computadora, puedes encontrar soporte de la comunidad en foros en línea. End Of 10 cita una lista de organizaciones, grupos, personas o tiendas independientes dispuestos a colaborar. Control del usuario. Tú controlas el software, no las empresas. Usa tu ordenador como quieras, durante el tiempo que quieras.

¡Anímate! El final del ciclo de vida de Windows 10 es un buen momento para probar otros sistemas operativos y en un escenario de mantenimiento de equipos Linux es imbatible por su gratuidad y código abierto. Además, puedes usarlo solo o probarlo junto a Windows en un sistema de arranque dual.