Razer Blade 16 2025 con GeForce RTX 5090, análisis completo

El Razer Blade 16 2025 ha sido uno de los primeros portátiles que ha llegado al mercado equipado con una GeForce RTX 5090 Laptop, la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA dentro de su segmento, y la primera de su clase en contar con 24 GB de memoria gráfica.

Estamos ante un portátil con un marcado carácter gaming que utiliza componentes de alto rendimiento. Lo normal es que un equipo con estas características sea voluminoso y pesado, pero el Razer Blade 16 es precisamente todo lo contrario.

Razer ha sido capaz de dar forma a un equipo muy potente manteniendo unas medidas y un peso muy contenidos. Los números no mienten, y la verdad es que sorprenden, porque el Razer Blade 16 tiene un grosor de 1,49 cm y pesa solo 2,14 kilogramos.

Sus credenciales son muy interesantes, así que estoy desando probar más a fondo este equipo. Poneos cómodos, que empezamos con el análisis y tengo muchas cosas que contaros.

Especificaciones del Razer Blade 16 2025

Chasis, medidas y peso

Chasis fabricado en aluminio anodizado.

Acabado resistente a las huellas.

35,5 x 25 x 1,49 ~ 1,7 cm.

2,14 kilogramos.

Pantalla

Bordes reducidos para conseguir una relación pantalla cuerpo del 89,1%.

Pantalla de 16 pulgadas con panel de tipo OLED y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles.

Relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 240 Hz, contraste de 1.000.000:1 y brillo de 400 nits.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, y tiene un tiempo de respuesta de 0,2 ms.

Certificación HDR True Black 400, reproduce 1.070 millones de colores y tiene certificación Calman.

Compatible con NVIDIA G-SYNC.

Componentes clave

Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC con CPU de 12 núcleos y 24 hilos, divididos en 4 núcleos Zen 5 y 8 núcleos Zen 5c. Su TDP es de 54 vatios.

La CPU alcanza un pico máximo de velocidad de 5,1 GHz con un núcleo activo, que se reduce conforme entran en funcionamiento más núcleos. Tiene 24 MB de caché L3 y 12 MB de caché L2 (1 MB de L2 por núcleo).

NPU XDNA 2 con una potencia de 50 TOPS. Supera el requisito mínimo de 40 TOPS para Microsoft Copilot+.

GPU integrada Radeon 890M con 1.024 shaders a una frecuencia de hasta 2,9 GHz en modo turbo, 64 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado y 16 núcleos para acelerar trazado de rayos. Está basada en la arquitectura RDNA 3.5, y puede alcanzar un pico de potencia de hasta 5,9 TFLOPs en FP32, cifra que sube a 11,8 TFLOPs gracias a los shaders de doble emisión.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 5090 Laptop con un TGP de 160 vatios. Tiene 10.496 shaders, 328 unidades de texturizado, 112, unidades de rasterizado, 82 núcleos RT de cuarta generación, 328 núcleos tensor de quinta generación, bus de 256 bits y 24 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

32 GB de memoria LPDDR5X a 8.000 Mbps.

Unidad SSD de 2 TB PCIe Gen4 que supera los 6 GB/s en lectura secuencial.

Refrigeración, conectividad y batería

Sistema de refrigeración con una enorme cámara de vapor y aletas de aluminio de 0,5 mm de grosor. Como material de contacto Razer ha utilizado gel térmico Honeywell PTM7958, y la guinda al pastel la ponen dos ventiladores de tipo turbina que introducen aire frío y fuerzan la salida de aire caliente.

Conectividad cableada: tres puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos USB 4, una salida HDMI 2.1 y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Ranura para tarjetas SD UHS-II.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Batería de 90 Wh compatible con recarga rápida.

Teclado, multimedia y sistema operativo

Teclado de membrana con retroiluminación LED RGB dual personalizable por tecla y un recorrido por pulsación de 1,5 mm. Cuenta con tecnología Snap Tap y N-Key con anti-ghosting completo (en todas las teclas).

El teclado tiene una vida útil garantizada de seis millones de pulsaciones, y viene con la tecla dedicada de Microsoft Copilot.

Almohadilla táctil de precisión terminada en cristal.

Conjunto de seis altavoces con amplificador inteligente y sonido THX.

Matriz de micrófonos con reducción de ruido inteligente.

Cámara integrada con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Precio: desde 4.499,99 dólares.

Arquitectura Blackwell en portátiles

La GeForce RTX 5090 Laptop utiliza la arquitectura Blackwell de NVIDIA, y es la gráfica más potente y avanzada que existe en el mercado ahora mismo. El modelo utilizado en el Razer Blade 16 tiene una potencia de 31,80 TFLOPs en FP32, y cuenta con núcleos tensor y núcleos RT especializados en IA y trazado de rayos, una configuración que le permite ofrecer una potencia total de 1.824 TOPs (billones de operaciones por segundo).

Los núcleos tensor de quinta generación que utiliza la arquitectura Blackwell doblan la potencia de salida de los núcleos tensor de cuarta generación, y además tienen otra novedad muy importante, y es que son capaces de trabajar con operaciones en FP4, lo que permite mejorar notablemente el rendimiento en cargas de trabajo que no requieran de un mayor grado de precisión.

Estos nuevos núcleos tensor son mucho más potentes, avanzados y eficientes. Todas esas mejoras han dado a NVIDIA la base que necesitaba a nivel de hardware para desarrollar la generación múltiple de fotogramas, una tecnología que no depende a nivel de hardware del acelerador de flujo óptico, y que se acelera íntegramente en los núcleos tensor de quinta generación.

La multigeneración de fotogramas es, junto con DLSS 4, el mayor avance que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell. Esta tecnología genera hasta tres fotogramas independientes en la GPU por cada fotograma renderizado de manera tradicional, lo que permite multiplicar de una manera impresionante la tasa de fotogramas por segundo incluso en juegos muy exigentes, y sin dependencia de la CPU.

NVIDIA DLSS 4 es la otra gran novedad que nos ha dejado el gigante verde dentro de sus últimos avances en IA aplicada a gaming. Esta tecnología cambia el modelo CNN por un modelo de transformación para conseguir un reescalado y reconstrucción de la imagen de mayor calidad. Este nuevo modelo utiliza el doble de parámetros, y cuatro veces más potencia de computación.

El modelo de transformación se aplica a «Super Resolution», el reescalado inteligente de NVIDIA, y a «Ray Reconstruction», que es una tecnología de reducción de ruido potenciada por IA. Gracias a este nuevo modelo disfrutaremos de imágenes más nítidas, con una mayor estabilidad y calidad, menos ghosting incluso en los elementos gráficos más pequeños en movimiento, como partículas y hojas, y de un mayor nivel de rendimiento frente a la resolución nativa.

Con DLSS 4 no solo tenemos mayor rendimiento, sino que también podemos disfrutar de una mayor calidad y estabilidad de la imagen, y de un acabado más limpio y nítido con trazado de trayectorias activado, gracias al excelente trabajo que hace la reconstrucción de rayos con el nuevo modelo de transformación.

La multigeneración de fotogramas también se beneficia del nuevo modelo de transformación, porque esos fotogramas se generan a partir de fotogramas renderizados de forma tradicional que ya tienen aplicadas las tecnologías Super Resolution y Ray Reconstruction, lo que permite que los fotogramas generados en la GPU presenten una mayor calidad y estabilidad de la imagen.

Cuando trabajan en conjunto, todas las tecnologías integradas en DLSS 4 consiguen generar 15 de cada 16 píxeles, y con ellas podemos hacer que juegos tan exigentes como Cyberpunk 2077, configurado en calidad ultra y con trazado de trayectorias, pase de funcionar a 24 FPS con una latencia de 179 ms a correr a 168 FPS con una latencia de 59 ms.

Esa es la magia de la IA aplicada a gaming, y lo mejor es que en esta ocasión no solo tenemos una gran mejora a nivel de fluidez, sino que como he dicho anteriormente DLSS 4 también mejora mucho la calidad y la estabilidad de la imagen, tanto que ahora mismo no tiene rival, y es la solución más avanzada de su categoría.

Los nuevos núcleos de cuarta generación para acelerar trazado de rayos también han marcado un punto de inflexión en términos de potencia, ya que doblan la capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo de la generación anterior, y cuentan con un motor de cálculo de intersecciones de bloques de triángulos, y un motor de descompresión de bloques de triángulos.

Esos motores especializados hacen que las nuevas tecnologías introducidas por NVIDIA para mejorar el rendimiento con trazado de rayos, como Mega Geometría, cuenten con todo el soporte que necesitan a nivel de hardware, y que puedan ofrecer un nivel de rendimiento superior en una GeForce RTX 50.

La GeForce RTX 5090 Laptop cuenta también con los nuevos shaders con tecnología SER («Shader Execution Reordering») de segunda generación y renderizado neural, que pueden trabajar con pequeñas redes neurales, lo que les permite utilizar:

Texturas neurales.

Materiales neurales.

Volúmenes neurales.

Campos de radiancia neurales.

Caché de radiancia neural.

Rostros neurales.

El renderizado neural puede reducir hasta en una tercera parte el consumo de memoria gráfica, y con el debido entrenamiento puede llegar a ofrecer una calidad de imagen superior al renderizado tradicional, lo que la convierte en una solución muy interesante y llena de posibilidades.

Tenemos núcleos especializados que realizan trabajos muy diferentes. Para que shaders, núcleos tensor y núcleos RT puedan hacer correctamente su trabajo, NVIDIA ha introducido en Blackwell el procesador de gestión de IA (AMP), que se encarga de programar las tareas en función de la carga de trabajo para que estas se resuelvan en los núcleos correspondientes. Así, por ejemplo, es posible evitar que las tareas de IA puedan interferir en las tareas de renderizado, y viceversa.

Con la multigeneración de fotogramas produciendo hasta tres fotogramas por segundo por cada fotograma renderizado, y sin dependencia de la CPU, se hace necesario realizar un proceso de sincronización que, en resumen, garantice una presentación debidamente coordinada de dichos fotogramas.

NVIDIA ha resuelto este desafío con la «medición por volteo del hardware», una solución que traslada toda la lógica relacionada con el ritmo de generación de los fotogramas al motor de visualización, lo que permite a la GPU gestionar con precisión los tiempos de presentación de fotogramas evitando solapamientos e irregularidades.

La tecnología Reflex 2 de NVIDIA también juega un papel importante en este sentido, ya que contrarresta el aumento de latencia que se puede producir con la multigeneración de fotogramas, y mejora los tiempos de repuesta hasta en un 75%.

Esto es posible gracias a lo que se conoce como «renderizado predictivo», que utiliza información de la cola de renderizado y de datos de la última posición del ratón, así como de ciertos elementos del juego, como fotogramas anteriores, datos de color y también de elementos de profundidad.

El gigante verde tampoco se ha olvidado de los creadores de contenido. Las GeForce RTX 50 Laptop tienen, al igual que los modelos de escritorio, soporte de codificación y descodificación por hardware bajo H.265 4:2.2 de 10 bits, un estándar que es capaz de ofrecer el doble de información de color aumentando en solo un 30% del tamaño de archivo RAW comparado con el estándar 4:2:0.

Blackwell y Max-Q: un diseño más inteligente y eficiente

Esta nueva arquitectura también trae novedades exclusivas que solo están presentes en las GeForce RTX 50 para portátiles, y que se centran principalmente en mejorar la eficiencia y la autonomía. Estas son las más importantes:

Memoria GDDR7 con optimizaciones de voltaje, esas optimizaciones se han aplicado de forma precisa para mejorar la relación de rendimiento por vatio consumido, sin comprometer el pico máximo de ancho de banda.

esas optimizaciones se han aplicado de forma precisa para mejorar la relación de rendimiento por vatio consumido, sin comprometer el pico máximo de ancho de banda. Modo reposo de baja latencia, una novedad muy interesante, porque mejora el tiempo de recuperación al pasar del modo reposo al modo activo, haciendo que la recuperación sea más rápida.

una novedad muy interesante, porque mejora el tiempo de recuperación al pasar del modo reposo al modo activo, haciendo que la recuperación sea más rápida. Control de potencia avanzado, que utiliza un sistema de raíles de alimentación separados, con los cuales se puede controlar con mayor precisión el consumo de la GPU en sus diferentes estados de funcionamiento.

que utiliza un sistema de raíles de alimentación separados, con los cuales se puede controlar con mayor precisión el consumo de la GPU en sus diferentes estados de funcionamiento. Conmutación de frecuencia acelerada, que permite ajustar la frecuencia de trabajo de la GPU de forma dinámica y en tiempo real hasta 1.000 veces más rápido que rn las arquitecturas anteriores, consiguiendo un ajuste más preciso y mejor afinado.

Análisis externo y experiencia de uso

El Razer Blade 16 2025 está fabricado en aluminio, un material premium que se deja notar al tacto desde el momento en el que sacamos el equipo de la caja. Adopta un diseño anguloso y minimalista y está terminado en color negro, un enfoque muy acertado porque hace que la iluminación LED RGB del teclado genere un contraste muy atractivo.

En la tapa tenemos el logo de Razer que se ilumina en color verde, y las teclas cuentan con iluminación LED RGB individualizada totalmente personalizable. Algo muy llamativo es que, cuando pulsamos la tecla de función, solo se ilumina la zona de cada tecla que muestra la función disponible. Esto mejora la experiencia de uso, y hace que utilizar el teclado sea mucho más fácil e intuitivo.

Buen diseño y buena calidad de materiales. La solidez estructural es casi perfecta en todas las zonas clave del portátil, incluida tanto la parte que separa al almohadilla táctil del teclado como las bisagras que unen el cuerpo con la pantalla. Solo he encontrado una zona un poco más endeble en el punto de separación del teclado y la almohadilla táctil pero es algo totalmente normal y no debe preocuparnos.

Aunque el Razer Blade 16 2025 tiene una configuración tope de gama, en la que destaca sin duda su GeForce RTX 5090 Laptop, es un portátil muy compacto y delgado. Tiene una pantalla de 16 pulgadas, pero con unos bordes de pantalla muy ajustados para reducir su tamaño, y su grosor es de solo 1,49 cm en su punto más delgado. También es muy ligero, ya que pesa 2,14 kilogramos.

La disposición del teclado aprovecha a la perfección el espacio interno, y adopta un diseño cuadrado por tecla con esquinas angulosas que mantiene la línea general que hemos visto en el chasis del portátil. Cada tecla tiene un recorrido de 1,5 mm por pulsación, lo que nos permite tener ese feedback que necesitamos para poder escribir con rapidez sin cometer errores.

El tamaño de la almohadilla táctil es muy generoso, y esta se ha colocado en posición central, lo que deja un espacio más equilibrado en los laterales. El tacto de la almohadilla es suave y responde sin problemas, y los clics se marcan al instante, así que no hay nada que objetar en este sentido.

Utilizando Windows 11, y las aplicaciones, básicas, el Razer Blade 16 2025 ofrece un rendimiento sobresaliente, y con tareas básicas es muy silencioso. No es para menos teniendo en cuenta los componentes que incluye, así que el auténtico desafío para este equipo vendrá justo a continuación, cuando empezaremos a ver cómo se comporta tanto en aplicaciones y herramientas profesionales como en juegos.

Cuando trabaja con tareas que son más pesadas, y que requieren de una mayor potencia, el nivel de ruido se dispara, como es lógico, pero a pesar de su tamaño, y de sus componentes, no llega a ser tan elevado como el de otros portátiles de gama alta que he probado, algo que dice mucho a su favor.

En el apartado multimedia tenemos un conjunto que no desentona en absoluto. La pantalla ofrece una calidad fantástica, con ángulos de visión de 178 grados, una alta densidad de píxeles por pulgada y una excelente reproducción del espacio de color, destacando riqueza cromática que es capaz de representar y los negros perfectos de su panel OLED.

Su alta tasa de refresco, y su compatibilidad con G-SYNC, son dos valores que garantizan una experiencia perfecta en juegos. El sistema de sonido no se queda atrás, y es uno de los mejores que he tenido la suerte de probar en un portátil. Lo único que no está a la altura del conjunto es la cámara frontal, pero cumple con su función.

El software Razer Synapse nos permite configurar y personalizar diferentes aspectos del portátil, como por ejemplo los perfiles de rendimiento y la iluminación LED RGB. También podemos mejorar la refrigeración de este portátil con la Razer Cooling Pad, una base que se conecta por USB al portátil y que nos permite reducir hasta en un 18% la temperatura. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.

El Razer Blade 16 2025 es compatible con la base de refrigeración Razer Laptop Cooling Pad, que permite se integra a la perfección en el software Synapse, y también en Chroma, y nos ayuda a reducir las temperaturas de trabajo de la CPU y la GPU hasta en un 18%.

La Razer Laptop Cooling Pad se conecta por USB al portátil, y cuenta con su propio enchufe para la toma de corriente. Es compatible con portátiles de 14 a 18 pulgadas, y tiene un acabado muy bueno, tanto a nivel estético como de calidad de construcción. Como no podía ser de otra forma también cuenta con iluminación LED RGB personalizable.

Rendimiento del Razer Blade 16 2025 aplicaciones profesionales

Las aplicaciones profesionales nos permiten medir el rendimiento de un equipo, o de sus componentes, de una manera que no es posible en juegos. Con ellas podemos llevarlos al límite y tener una visión más clara de la potencia y capacidades reales que tienen, por eso son tan importantes en cualquier análisis.

Cinebench R23

En esta prueba de renderizado por CPU conseguimos una puntuación de 1.988 en monohilo y 20.321 en multihilo. Buenos resultados, aunque quedan por debajo delos 2.257 y 37.819 puntos que logra el Intel Core Ultra 9 275HX.

Cinebench 24

Esta es otra prueba de renderizado por CPU, aunque más exigente que la anterior. En ella tenemos 117 puntos en monohilo y 1.161 puntos en multihilo, valores que confirman que el Razer Blade 16 2025 viene con una CPU muy potente, aunque de nuevo queda por detrás de las opciones más potentes de Intel, ya que el Core Ultra 9 275HX consigue 137 puntos en monohilo y 2.153 puntos en multhilo.

3DMark CPU

En esta prueba se mide el rendimiento del procesador con diferentes cargas de trabajo, que van desde uno hasta el máximo número de hilos que este puede manejar. Como el Ryzen AI 9 HX 370 tiene 12 núcleos y 24 hilos su puntuación solo mejora un poco al pasar de la prueba de 16 hilos a la de máximo número de hilos activos.

La prueba no ha podido realizar la medición de cada carga de trabajo para analizar las temperaturas que registra la CPU y sus frecuencias de trabajo, pero en general las puntuaciones obtenidas son buenas y cuadran con lo que podemos esperar de un Ryzen AI 9 HX 370. No tiene la CPU más potente del mercado para portátiles, pero ofrece un buen rendimiento tanto en monohilo como en multihilo.

CrystalDisk Mark

Una prueba que nos permite medir el rendimiento de la unidad SSD en megabytes por segundo. La unidad que monta el Razer Blade 16 2025 raya a un buen nivel, ya que alcanza los 6.751 MB/s en lectura secuencial y los 5.003 MB/s en escritura secuencial. Para que podáis comparar, el SSD de PS5 Pro funciona a 5.500 MB/s de velocidad pico.

Corona

En esta prueba de renderizado el rendimiento se mide en rayos por segundo, y el procesador del Razer Blade 16 2025 logra un valor de 7.923.752 rayos por segundo, una cifra que confirma su buen rendimiento, ya que los procesadores más potentes para portátiles suelen rondar entre los 11 y los 12 millones de rayos por segundo.

PassMark

Una prueba de rendimiento general que nos sirve para medir el rendimiento completo de un equipo. El Razer Blade 16 2025 consigue 12.147 puntos, y es más potente que el 93% de los sistemas que PassMark tiene en su base de datos.

3DMark TimeSpy

Con esta prueba se obtiene una estimación del rendimiento de un equipo en juegos, partiendo de los valores obtenidos en CPU y GPU. No nos sorprende ver que el Razer Blade 16 2025 destaca especialmente por su buen resultado en GPU, algo lógico, ya que monta una GeForce RTX 5090 Laptop.

V-Ray

Volvemos con otra prueba de renderizado, que mide la capacidad de una tarjeta gráfica trabajando con y sin aceleración de trazado de rayos. Sin aceleración el Razer Blade 16 2025 consigue 5.520 «vpaths», y con aceleración el resultado sube a 8.215 «vpaths».

En la versión de esta prueba para CPU el resultado es de 23.115 «vsamples», una puntuación que está dentro de lo esperado, ya que los Ryzen AI 9 HX 370 siempre suelen superar los 23.000 «vsamples» en esta prueba.

3DMark DLSS

Esta prueba renderizaa una escena muy exigente de forma nativa, y luego aplica DLSS para medir la mejora de rendimiento que se produce. Sin DLSS tenemos una media de poco más de 30 FPS con la GeForce RTX 5090 Laptop que monta el Razer Blade 16 2025, y con DLSS 4 en modo rendimiento y multigeneración de fotogramas en X2 la media sube a 119 FPS. Si activamos el modo X4 la media se dispara hasta los 222 FPS.

Blender

Otra prueba de renderizado que mide el rendimiento de la GPU en muestras por minuto, utilizando tres escenas diferentes. La puntuación que consigue la GeForce RTX 5090 Laptop en esta prueba es excelente, ya que supera a una GeForce RTX 5070 de escritorio, cuyo TGP es de 250 vatios.

Procyon

Procyon nos permite medir la potencia de la GeForce RTX 5090 Laptop en diferentes pruebas centradas en IA. En generación de imágenes con Stable Diffusion XL FP16 tenemos una puntuación de 2.862 y un resultado de 13,10 segundos por imagen generada, y en esa misma prueba pero en la versión estándar bajo FP16, que requiere menos memoria gráfica, tenemos una puntuación de 3.322 y un tiempo de 1,88 segundos por imagen generada.

En esa prueba, pero utilizando INT8, la puntuación es de 35.967,y el tiempo de generación de imagen es de solo 0,86 segundos. Unos resultados excepcionales para una gráfica de portátil, que confirman que la GeForce RTX 5090 Laptop es la más avanzada y potente de su clase no solo en juegos, también en aceleración de IA.

La prueba de generación de texto con IA es un paseo para la GeForce RTX 5090 Laptop, que consigue las puntuaciones más altas que he visto hasta el momento con una gráfica para portátil. Como referencia, la GeForce RTX 5080 Mobile con un TGP de 175 vatios alcanza los 3.435 puntos en MISTRAL 7B y 3.456 puntos en LLAMA 2.

Rendimiento del Razer Blade 16 2025 en juegos

Este portátil utiliza una resolución nativa de 2.560 x 1.600 píxeles, así que esa ha sido la resolución empleada en todos los juegos de este análisis. Todos los juegos se han configurado en calidad máxima salvo que se indique lo contrario, y en cada gráfica aparece indicado el tipo de modo que se ha utilizado con la multigeneración de fotogramas.

Si vemos X2 significa que por cada fotograma renderizado se genera un fotograma adicional, y X4 indica que se generan tres fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado. Los modos X3 y X4 solo son compatibles con las GeForce RTX 50.

En Starfield el rendimiento que ofrece la GeForce RTX 5090 Laptop es muy bueno, ya que consigue 71 FPS en nativo con calidad máxima en una de las zonas más exigentes y con mayor dependencia de la CPU del juego, Nueva Atlántida. El escalado de DLSS en modo rendimiento es bueno, pero cuando activamos la generación de fotogramas el rendimiento no solo no mejora, sino que baja. Parece que hay algún tipo de problema a nivel de drivers o de soporte en el juego.

Resident Evil 4 Remake es un pase para la GeForce RTX 5090 Laptop, que consigue 91 FPS en nativo y 74 FPS con trazado de rayos activado. No es necesario activar FSR, y de hecho no es recomendable, porque reduce significativamente la calidad de imagen.

Red Dead Redemption 2 también funciona a la perfección con la GeForce RTX 5090 Laptop del Razer Blade 16 2025, que logra 84 FPS de media con calidad máxima en 1600p. Activar el DLSS en modo calidad nos llevará hasta los 97 FPS, pero no tiene sentido ir más allá, porque el escalado de rendimiento es mínimo.

Shadow of the Tomb Raider es un clásico, y es un buen juego para probar cómo escala el rendimiento de una gráfica con el reescalado y el impacto del procesador. Tenemos 157 FPS bajo rasterización y 116 FPS con trazado de rayos activado, así que no es necesario activar DLSS, pero si lo hacemos este solo tiene sentido con trazado de rayos activado, ya que bajo rasterización la CPU hace cuello de botella.

Alan Wake 2 es un hueso muy duro de roer, pero la GeForce RTX 5090 Laptop logra unos impresionantes 52 FPS en nativo con calidad máxima. Activar DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4 nos llevará hasta los 203 FPS. El cambio es espectacular, y os puedo confirmar que no hay ningún problema de latencia que afecte a la jugabilidad.

Con trazado de rayos activo en calidad máxima el rendimiento cae a 23 FPS, pero con DLSS 4 en modo calidad, reconstrucción de rayos y MFG en modo X4 pasamos a 135 FPS.

Con Cyberpunk 2077 tenemos tres bloques de pruebas: rasterización, trazado de rayos y trazado de trayectorias.

En rasterización, la GeForce RTX 5090 Laptop consigue 92 FPS con calidad ultra, pero podemos llegar a 267 FPS con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4. Al activar el trazado de rayos en demencial el rendimiento cae a 39 FPS, pero podemos impulsarlo a 188 FPS activando DLSS 4 en modo calidad y MFG X4.

Con trazado de trayectorias tenemos una media de 22 FPS, una cifra muy digna teniendo en cuenta la carga de trabajo que esta tecnología supone para cualquier GPU actual. Con DLSS 4 en modo calidad, reconstrucción de rayos y MFG X4 podemos llegar a los 151 FPS.

He vuelto a incluir Control en las mediciones de rendimiento porque, después de su última actualización para implementar un trazado de rayos más avanzado, se ha convertido en uno de los juegos más exigentes que existen.

En rasterización la GeForce RTX 5090 Laptop va sobrada con esos 92 FPS, y con trazado de rayos al máximo obtiene 38 FPS. Este trazado de rayos es tan exigente que he notado algunos parones en momentos concretos durante las pruebas de rendimiento.

Con DLSS en modo calidad la media sube a 58 FPS, y con este en modo rendimiento sube a 65 FPS. El trazado de rayos da un bocado muy grande al rendimiento, pero mejora la calidad gráfica de una manera espectacular.

No podía desaprovechar la oportunidad de probar DOOM The Dark Ages con este equipo. Lo nuevo de id Software es una obra maestra en todos los sentidos, y la GeForce RTX 5090 Laptop puede con él en calidad máxima y 1600p, ya que lo mueve a 61 FPS en una de las zonas más exigentes.

Con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo X4 tenemos una media de 224 FPS. No tiene sentido utilizar los modos equilibrado y rendimiento, porque el escalado es muy bajo debido al cuello de botella que produce la CPU.

Dying Light 2 con trazado de rayos sigue siendo un título muy exigente, y se ve de maravilla con esta tecnología. En rasterización, y con calidad máxima, funciona a 107 FPS, cifra que se convierte en 193 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas.

Con trazado de rayos activado la media baja a 52 FPS en nativo, pero podemos conseguir 134 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas.

A Plague Tale Requiem funciona a la perfección en nativo con esos 76 FPS de media, y es perfectamente jugable con trazado de rayos sin reescalado, ya que alcanza los 51 FPS de media. No obstante, es recomendable activar DLSS en modo calidad y generación de fotogramas, ya que conseguiremos 119 FPS de media.

Para terminar vamos con Black Myth Wukon, un juego con un nivel de exigencia tremendo que es jugable en 1600p con calidad máxima, ya que registra 45 FPS con la GeForce RTX 5090 Laptop. Al activar el trazado de rayos el rendimiento cae a 27 FPS, pero podemos recurrir al DLSS en modo calidad y la generación de fotogramas en modo X2 para subir hasta los 103 FPS y 83 FPS, respectivamente.

La GeForce RTX 5090 Laptop es tan potente en juegos que puede con cualquier título actual sin problemas a su resolución nativa con calidad máxima, y sin tener que recurrir ni al reescalado ni a la generación de fotogramas.

También aguanta muy bien el tipo al activar trazado de rayos, y tiene una potencia tan alta que puede sufrir cuello de botella por la CPU con relativa facilidad, como hemos visto en las pruebas al activar DLSS en modo rendimiento.

Comparativa con la GeForce RTX 4090 Laptop de 175 vatios

Antes de entrar a ver esta comparativa es importante dejar algo claro, y es que no es una comparativa justa. No lo es porque la GeForce RTX 4090 Laptop ha estado acompañada de un procesador más potente y con un consumo mucho más elevado, lo que le permite alcanzar unas frecuencias de trabajo que pueden mejorar sustancialmente el rendimiento.

Por otro lado, la GeForce RTX 4090 Laptop tiene un TGP mayor que la GeForce RTX 5090 Laptop de este análisis. La primera tiene un máximo de 175 vatios, y la segunda un tope de 160 vatios. A todo esto hay que añadir, además, que la primera estaba montada en un PC más grande, voluminoso y con mejor refrigeración.

Lamentablemente, así son las comparativas de GPUs entre portátiles. Es imposible conseguir una paridad total, porque se implementan en modelos muy diferentes, no solemos tener la oportunidad de probar modelos con gráficas de diferentes generaciones que tengan unas especificaciones similares. No obstante, creo que es una comparativa interesante, así que vamos a verla.

La GeForce RXT 4090 Laptop de esta comparativa alcanza una media alta estable de 2.235 MHz y la GeForce RTX 5090 Laptop solo llega a los 1.987 MHz, así que hay una diferencia clara en los valores de frecuencia de la GPU que, obviamente, afectará al rendimiento final.

A pesar de todo, la GeForce RTX 5090 Laptop es capaz de conseguir victorias muy importantes en Cyberpunk 2077, Starfield y A Plague Tale: Requiem, y un empate en Alan Wake 2. La única derrota significativa la vemos en Resident Evil 4 Remake, y creo que es probable que se deba más a un tema de drivers que a otra cosa, o a que el juego, al ser un título pensado para la vieja generación, escale mucho mejor con la velocidad de la GPU.

Con trazado de rayos activado la cosa está bastante igualada, pero la GeForce RTX 5090 Laptop gana en todas las pruebas, excepto en Resident Evil 4 Remake, donde ocurre lo mismo que en la prueba bajo rasterización. Está claro que ocurre algo que no vemos, y como os dije puede que se deba a un tema de drivers o de escalado con la mayor frecuencia de la GeForce RTX 4090 Laptop.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

El procesador alcanza picos de temperatura elevados, pero se encuentran dentro de lo seguro. En ningún momento he apreciado problemas de estabilidad ni de estrangulamiento térmico, así que en este sentido no tenemos nada que temer.

El consumo del procesador del Ryzen AI 9 HX 370 varía en función de la carga de trabajo, y tiene picos que alcanzan los 80 vatios en Cinebench R23, una prueba en la que la CPU está al 100% de carga. Con Cyberpunk 2077 no tenemos un nivel de carga tan elevado, y por eso los valores de consumo oscilan entre los 30 y los 37 vatios.

La GeForce RTX 5090 Laptop es una tarjeta gráfica muy potente, como hemos visto, y es lógico que sus temperaturas máximas de trabajo se muevan entre los 70 y los 80 grados, sobre todo teniendo en cuenta que el Razer Blade 16 2025 es muy compacto, y que solo pesa 2,14 kilogramos.

De nuevo hay que dejar claro que son valores totalmente seguros, y que en ningún momento me encontré con problemas de estrangulamiento térmico. De hecho, como veremos más adelante, el escalado de frecuencias que consigue esta gráfica es muy bueno.

El consumo de la GeForce RTX 5090 Laptop se mueve dentro de lo esperado, con un pico de 156 vatios que se acerca mucho al máximo prometido por Razer, que es de 160 vatios. De media, suele oscilar entre los 135 y los 150 vatios, ya que el valor de consumo varía en tiempo real junto con las frecuencias y la temperatura de la GPU.

El escalado de frecuencias es interesante. El valor mínimo de 1.710 MHz contrasta con el valor máximo de 2.032 MHz, pero si nos vamos a la media más alta en juegos vemos que esta es de 1.987 MHz. La media más estable en juegos fue de 1.860 MHz, así que en general no solo tenemos un buen escalado de frecuencias, sino que estas son bastante estables.

La latencia en juegos es muy importante, y como podemos ver en la gráfica adjunta utilizar DLSS y generación de fotogramas no solo puede ayudarnos a mejorar la tasa de fotogramas por segundo, sino que también puede ayudarnos a reducirla. La mejora más espectacular la tenemos al jugar con trazado de trayectorias activado, ya que podemos pasar de tener una latencia de 86 ms a reducirla a solo 52 ms con DLSS 4 en modo rendimiento y MFG X4 activado.

Para terminar nos toca hablar de autonomía. El Razer Blade 16 2025 es capaz de aguantar entre 5,5 y 8 horas con una carga de batería, dependiendo de la carga de trabajo y de los sacrificios que hagamos a nivel de brillo. No esta mal para un equipo de sus características.

Conclusiones y valoración

El Razer Blade 16 2025 es un portátil muy potente que hace gala de una estética muy cuidada. Razer ha sabido combinar un toque gaming llamativo con un diseño elegante y discreto, lo que le permite quedar bien en cualquier espacio, y lo convierte en uno de los portátiles gaming más atractivos y mejor diseñados de su categoría.

La pantalla raya a un nivel sobresaliente, y la experiencia de uso es casi perfecta. Hay algunos detalles mejorables, como el cambio automático entre GPU integrada y dedicada, que produce parones que pueden llegar a durar varios segundos, y que francamente me ha resultado algo molesto. La última actualización de Windows también me dio problemas de conexión Wi-Fi, pero esto es culpa de Microsoft, no de Razer.

En términos de rendimiento el Razer Blade 16 2025 es uno de los portátiles más potentes del mercado. Con él podremos jugar en 1600p sin ningún tipo de problema, incluso con trazado de rayos completo gracias a sus 24 GB de VRAM y al soporte de DLSS 4, reconstrucción de rayos y multigeneración de fotogramas, tres tecnologías que, como hemos visto, marcan una enorme diferencia en juegos, ya que nos permiten pasar de 23 FPS a 135 FPS en juegos tan exigentes como Alan Wake 2.

También hemos podido confirmar en este análisis que el Razer Blade 16 2025 es un portátil perfecto para trabajar incluso con aplicaciones y herramientas exigentes. Su GeForce RTX 5090 Laptop lo convierte en un equipo perfecto para edición de vídeo, diseño, renderizado, modelado y creación de contenidos. Es compatible, además, con el ecosistema NVIDIA Studio.

Un portátil tope de gama bien perfilado y bien construido que ofrece un rendimiento envidiable, aunque con un precio muy elevado. Ese es, sin duda, el único problema importante que le encuentro al Razer Blade 16 2025, su precio, aunque de momento parece que no va a estar disponible en España de forma oficial, así que si quieres hacerte con él tendrás que importarlo.