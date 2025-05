Ford E-Tourneo Custom, calibres

I wanna rule the world, see it bend to my will! Tears for Fears (Everybody Wants to Rule the World, 1985)

La búsqueda del espacio y la capacidad de carga siempre ha tenido en las furgonetas un objetivo claro por parte de los compradores. Los más exigentes en este sentido nunca se han conformado con monovolúmenes o SUVs más o menos grandes y con hasta siete plazas ya que por un lado es difícil competir en espacio con una furgoneta y por el otro éstas ofrecen algunas características únicas como la modularidad del interior o elementos como las puertas correderas. La llegada de las motorizaciones eléctricas han renovado la popularidad de esta solución de transporte, tanto privada como profesional, en la que algunos de los fabricantes automovilísticos han destacado y ofrecen una amplia experiencia, como es el caso de Ford con una oferta muy amplia.

Modelo analizado E-Tourneo Motor y acabado Custom Titanium X L2 Potencia 218 CV Velocidad máxima 145 Kmh Aceleración o-100 8,1 s Largo/ancho/alto 5450/203/198 mm Potencia máxima RPM 218 CV Par máximo Nm/RPM 415 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.ford.es/ Precio 64.035 euros

Sin embargo la llegada de lo eléctrico no ha estado exenta de problemas para esta categoría de vehículos. Para empezar el equilibrio entre una autonomía razonable se enfrenta directamente con la aerodinámica menos eficiente de este tipo de vehículos por lo que es uno de los puntos más importantes que tienen que se tienen que afrontar. En nuestro caso hemos probado el e-Tourneo Custom, la versión eléctica de una de las furgonetas más populares del fabricante norteamericano. Este modelo no emerge de la nada; es el heredero de una rica tradición de vehículos Ford diseñados para el transporte y la versatilidad. Su linaje se remonta a la icónica Ford Transit, un vehículo comercial ligero que vio la luz por primera vez en 1965 y que, desde entonces, se ha consolidado como un pilar fundamental para la marca del óvalo azul a nivel mundial. La denominación «Tourneo» se introdujo en 1995, marcando una evolución de estas furgonetas hacia el transporte de pasajeros, adaptándolas para un uso más familiar y recreativo, convirtiéndose en auténticos vehículos multiactividad.

Dentro de esta familia, el Tourneo Custom, lanzado en 2012, se estableció como la variante de pasajeros del popularísimo Transit Custom, ofreciendo un equilibrio entre la capacidad de carga y el confort para los ocupantes. Ahora, este legado de funcionalidad y adaptabilidad da un paso trascendental hacia el futuro con la llegada del E-Tourneo Custom. Este modelo representa la materialización de la estrategia global de Ford en el ámbito de la electrificación, llevando la propulsión cien por cien eléctrica a un segmento donde el espacio y la practicidad son primordiales. La marca «Tourneo Custom» no solamente hereda la robustez y funcionalidad intrínsecas a la tradición de la Transit, sino que busca elevar el listón en cuanto a confort, tecnología y refinamiento, especialmente en esta nueva variante eléctrica, para satisfacer las demandas de un público cada vez más exigente que busca soluciones de movilidad sostenible sin comprometer la utilidad.

Los rivales

Un aspecto fundamental en el desarrollo de la nueva generación del Tourneo Custom, y por ende de su variante eléctrica, es la colaboración estratégica con Volkswagen. Si bien Ford utiliza la plataforma MEB de Volkswagen para modelos como el Explorer eléctrico europeo, en el ámbito de los vehículos comerciales, la alianza toma la dirección contraria. En este caso ha sido Ford la que ha liderado la ingeniería y el desarrollo de la nueva plataforma sobre la que se asientan tanto el nuevo Transit/Tourneo Custom como el futuro Volkswagen Transporter. Esto significa que, aunque existe una base compartida fruto de la colaboración para optimizar costes y recursos, el E-Tourneo Custom se beneficia de la experiencia y el liderazgo de Ford en el diseño y fabricación de vehículos comerciales y de transporte de pasajeros de este tamaño.

El Ford E-Tourneo Custom se enfrenta a un mercado que empieza a estar más poblado con rivales que tienen una experiencia comparable en el mercado de las furgonetas que ponen sobre la mesa sus propias apuestas. Entre sus rivales directos se encuentran el Volkswagen ID. Buzz (que en este caso utiliza la mencionada plataforma MEB), especialmente en su versión de batalla larga, el Mercedes-Benz EQV, y los modelos eléctricos del grupo Stellantis como el Citroën ë-SpaceTourer, el Peugeot e-Traveller y el Opel Zafira Electric. Frente a ellos, el E-Tourneo Custom ofrece una configuración de hasta ocho plazas en su variante eléctrica, superando a algunos competidores como el EQV, que típicamente ofrece siete. Su autonomía homologada de hasta 325 km según el ciclo WLTP lo sitúa en una posición competitiva, similar o ligeramente inferior a algunas versiones del ID. Buzz y comparable a la del EQV con su batería de mayor capacidad, aunque este tiene un precio más elevado. Los modelos de Stellantis, por su parte, tienden a ofrecer autonomías en un rango similar con sus baterías más grandes.

Un diseño evolucionado

La nueva generación del Ford Tourneo Custom, y en particular su variante eléctrica E-Tourneo Custom, representa una evolución significativa en términos de diseño, buscando desprenderse de la imagen puramente utilitaria para abrazar una estética más sofisticada y premium acercándose a los gustos de los compradores no profesionales. Con este nuevo diseño se busca además ofrecer una postura más aplomada y una mayor anchura visual, transmitiendo al mismo tiempo una sensación de robustez y modernidad. Una consideración práctica importante es que muchas variantes mantienen una altura total inferior a los dos metros, lo que facilita el acceso a garajes subterráneos y aparcamientos con restricciones de altura, un detalle muy valorado en el entorno urbano. El E-Tourneo Custom se distingue por una parrilla frontal rediseñada, específica para la versión eléctrica, que le confiere una identidad propia dentro de la gama.

Esta parrilla presenta un patrón de eslabones con el logo de Ford en el centro, atravesada por una barra horizontal, cromada o en color claro, que se integra fluidamente con los grupos ópticos. Los faros son de tecnología LED, con la posibilidad de optar por iluminación Matrix LED en los acabados más altos como el Titanium X, que ofrecen una firma lumínica diurna característica y mejoran la visibilidad nocturna. El puerto de carga, un elemento distintivo de los vehículos eléctricos, se encuentra discretamente ubicado bajo el faro delantero derecho, en el lado del copiloto.

La silueta del E-Tourneo Custom es equilibrada y moderna aunque imponente, disponible en dos longitudes de carrocería para adaptarse a diferentes necesidades de espacio: la versión L1 con 5050 mm de largo y la L2, más espaciosa, con 5450 mm (que es la versión que hemos probado). Ambas versiones cuentan con puertas laterales correderas, un elemento clave para la accesibilidad en este tipo de vehículos, con la opción de accionamiento eléctrico manos libres, que permite abrirlas con un simple gesto del pie bajo el lateral del vehículo además de con la llave electrónica. Además, Ford ofrece variantes con estéticas diferenciadas, como la Active, con protecciones en los pasos de rueda y estribos laterales que le dan un aire más aventurero, o la Sport, con franjas decorativas y un discreto spoiler trasero que realzan su dinamismo. Los cristales de la parte de los pasajeros están tintados en la versión probada.

La zaga del E-Tourneo Custom sigue la tradición para ofrecer un acceso total con un amplio portón de apertura vertical, que facilita el acceso a la zona de carga. En el portón se integran la insignia «E», que identifica a la versión eléctrica, y el nombre del modelo y en los laterales lucen unos grupos ópticos de diseño vertical muy grandes. Los pilotos traseros, también con tecnología LED, presentan un diseño estilizado que contribuye a la modernidad del conjunto y aligerar el estilo de la parte trasera. Como es propio de los vehículos eléctricos, se prescinde de los tubos de escape, lo que resulta en una trasera más limpia y minimalista.

Un interior de gran tamaño

Como suele ser habitual en estas furgonetas de batalla larga, el verdadero espectáculo lo encontramos al abrir las puertas. El interior del Ford E-Tourneo Custom ha sido concebido con la doble premisa de ofrecer un espacio altamente funcional y, al mismo tiempo, un ambiente confortable y tecnológicamente avanzado, buscando elevar la experiencia a bordo más allá de lo que tradicionalmente se espera de un vehículo derivado de un comercial. Esto sumado a un espacio enorme, gracias a esos casi cinco metros y medio de longitud y ás de dos metros de anchura unidos a una altura de 1,98 metros que permite moverse dentro del coche con comodidad.

Al tratarse de un modelo orientado al trasporte de personas, los acabados y materiales han sido cuidados especialmente pero sin descuidar la durabilidad, otra de las señas de identidad de las furgonetas, especialmente las de este fabricante…. Se encuentran plásticos robustos y resistentes en las zonas de mayor desgaste, pero también materiales más refinados y agradables al tacto en los puntos de contacto principales, como el volante forrado en cuero.Si bien persisten algunos plásticos duros que recuerdan su herencia comercial y que protegen las zonas que más roce están condenadas a soportar, el ensamblaje general es sólido y los ajustes son buenos, transmitiendo una sensación de calidad constructiva bastante alta para incidir en un confort de marcha mejorado. El salpicadero y el entorno general de los pasajeros tiene también unos acabados notables, buscando un tacto y una sensación de calidad que creemos que ha sido conseguida plenamente.

Los asientos delanteros ofrecen un buen soporte y son confortables para largos trayectos, contando con calefacción en diversas versiones y ajustes eléctricos para el conductor en acabados superiores como el Titanium X.28 Un punto clave en la versatilidad del E-Tourneo Custom es el sistema de asientos traseros montados sobre raíles. Estos asientos son individuales en la segunda fila (y modulares en la tercera), más ligeros que en generaciones anteriores y, por tanto, más fáciles de deslizar, plegar o incluso extraer por completo del vehículo.

Esta flexibilidad permite múltiples configuraciones, incluyendo una disposición tipo «conferencia» con los asientos de la segunda fila enfrentados a los de la tercera. La versión eléctrica está configurada para hasta ocho ocupantes, y se destaca la presencia de hasta tres puntos de anclaje ISOFIX en la segunda fila, un detalle crucial para familias con niños pequeños. El confort en las plazas traseras es notable, con espacio suficiente para que adultos viajen cómodamente en todas las filas, incluso en trayectos largos.

Maletero también flexible

La capacidad del maletero es sobresaliente y altamente configurable gracias al sistema de asientos sobre raíles. En la versión probada la capacidad detrás de la tercera fila, ofrece 1.534 litros; detrás de la segunda fila, 3.474 litros; y con todos los asientos traseros extraídos, la capacidad se dispara hasta unos impresionantes 5.908 litros. Esta modularidad extrema, donde los asientos no solo se deslizan sino que también son más ligeros y fáciles de quitar, convierte al E-Tourneo Custom en un vehículo capaz de adaptarse a casi cualquier necesidad de transporte, ya sea de pasajeros o de carga voluminosa. Además de la amplia capacidad del maletero, el interior está repleto de soluciones de almacenamiento inteligentes y prácticas. Se han multiplicado los espacios útiles, con numerosos huecos en el salpicadero heredados de las versiones comerciales, múltiples portavasos, una doble guantera (posible gracias a la reubicación del airbag del pasajero en el techo), y generosos compartimentos en las puertas con varios niveles.

Otro punto de evolución de este modelo es el sistema de información y entretenimiento. El E-Tourneo Custom da un salto tecnológico con la incorporación del sistema Ford SYNC 4, gestionado a través de una gran pantalla táctil central de 13 pulgadas.3 Este sistema es rápido, intuitivo y ofrece una amplia gama de funcionalidades. Se complementa con un cuadro de instrumentos digital.La conectividad es otro punto fuerte, con un módem 5G integrado que permite actualizaciones de software remotas (OTA) para múltiples módulos del vehículo, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, la aplicación FordPass para la gestión remota de funciones del vehículo, y una base de carga inalámbrica para smartphones. En cuanto al confort de marcha el disponer de una motorización 100% eléctrica y una buna insonorización se dejan notar en este modelo. Pero es que además para los amantes de la música, en el moidelo probado está disponible un sistema de sonido premium B&O (Bang & Olufsen) con 14 altavoces y un subwoofer estratégicamente ubicado en el compartimento trasero.

Ayudas a la conducción

El E-Tourneo Custom viene equipado con un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia al conductor. Son factores de compra fundamentales ya que por el tamaño del vehículo es importantísimo que sirvan de ayuda en las maniobras y para tener control constante del tráfico que nos rodea en carretera. Entre los sistemas más destacados encontramos el control de crucero adaptativo inteligente con función de centrado en el carril, la asistencia de frenado marcha atrás, el sistema de aparcamiento totalmente asistido (Fully Active Park Assist) y una cámara con visión de 360 grados que facilita enormemente las maniobras en espacios reducidos, como decíamos totalmente fundamental. También se incluyen otras ayudas como la alerta de tráfico cruzado, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico y la alerta de ángulo muerto.

En lo que respecta al motor y antes de entrar en la prueba de conducción, señalar que el E-Tourneo Custom está impulsado por un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (PMSM) que entrega una potencia de 160 kW, equivalentes a 218 CV. El par motor máximo es de 415 Nm, una cifra considerable que asegura una respuesta ágil desde parado y una buena capacidad de aceleración y recuperación incluso para el tamaño y el peso del vehículo. La energía es suministrada por una batería de iones de litio con una capacidad útil de 64 kWh. La capacidad bruta de esta batería se sitúa en torno a los 74 kWh según fuentes del fabricante. Esta capacidad se considera adecuada para el segmento y el tipo de uso al que se destina el vehículo. Con esta batería, el Ford E-Tourneo Custom homologa una autonomía de hasta 325 km según el ciclo WLTP. Hay que tener en cuenta que por consideraciones aerodinámicas estas cifras se reducen más que de costumbre con otros coches eléctricos en autopistas y carreteras a velocidades de más de 100 km/h.

Para optimizar la experiencia de conducción y la eficiencia, el E-Tourneo Custom ofrece varios modos de conducción seleccionables, como Normal, Eco, Resbaladizo y un interesante modo Remolque. El modo Eco ajusta la respuesta del acelerador y otros sistemas para priorizar la eficiencia energética, mientras que el modo Remolque adapta la entrega de potencia para el arrastre de cargas. Una característica destacada es la función de conducción con un solo pedal (One-Pedal Drive) indicada para una conducción urbana más relajada. Al activar esta función, el conductor puede acelerar y decelerar el vehículo utilizando únicamente el pedal del acelerador. Al levantar el pie del acelerador, el sistema de frenada regenerativa se activa de forma más intensa, llegando incluso a detener el vehículo por completo sin necesidad de pisar el freno. Esto no solo aumenta el confort de conducción, especialmente en tráfico urbano, sino que también maximiza la recuperación de energía, contribuyendo a optimizar la autonomía.

Una de las funcionalidades más interesantes y prácticas, especialmente para un vehículo de este tipo, es el sistema Pro Power Onboard.17 Esta tecnología permite utilizar la batería de alto voltaje del E-Tourneo Custom como una fuente de alimentación móvil, proporcionando hasta 2,3 kW de potencia a través de tomas de corriente convencionales. Esto significa que se pueden alimentar herramientas eléctricas, equipos de camping, ordenadores portátiles u otros dispositivos directamente desde el vehículo, una característica muy útil tanto para profesionales como para actividades de ocio.

Prueba de Conducción

La experiencia al volante del Ford E-Tourneo Custom revela un vehículo que busca trascender sus orígenes comerciales y superar en lo posible la inevitable torpeza del formato del vehículo para ofrecer un comportamiento dinámico refinado y confortable, adaptado a las exigencias del transporte de pasajeros moderno. A pesar de sus generosas dimensiones, el E-Tourneo Custom se desenvuelve con una sorprendente soltura en el entorno urbano gracias a la mencionada cifra de par. La dirección asistida eléctrica y un radio de giro contenido para su tamaño (12.8 metros para la la versión que probamos) facilitan las maniobras en calles estrechas y aparcamientos. Luego las ventajas tradicionales de las furgonetas: una posición de conducción elevada, combinada con amplios retrovisores y grandes superficies acristaladas, proporciona una excelente visibilidad del entorno. Adicionalmente, sistemas como la cámara de 360 grados y los sensores de aparcamiento son aliados inestimables para controlar las proporciones del vehículo.

La respuesta del motor eléctrico es instantánea y lineal, lo que se traduce en una conducción suave y ágil en el tráfico urbano. La función One-Pedal Drive resulta especialmente útil en este escenario, permitiendo una conducción más relajada y eficiente al gestionar la aceleración y la deceleración con un solo pedal, maximizando la regeneración de energía. El confort de suspensión es uno de los puntos donde el E-Tourneo Custom marca una clara diferencia respecto a las furgonetas tradicionales. La adopción de una suspensión trasera independiente en la nueva plataforma (en lugar del habitual eje rígido con ballestas) mejora drásticamente la capacidad de absorción de irregularidades del asfalto, como baches o badenes, ofreciendo un notable confort a todos los ocupantes además de conseguir un comportamiento dinámico algo mejor.

Al abandonar la ciudad y adentrarse en carreteras secundarias, el E-Tourneo Custom mantiene un comportamiento noble y predecible. Aunque es un vehículo alto y con una masa considerable, la ubicación de la batería en el suelo contribuye a un centro de gravedad más bajo de lo que su silueta podría sugerir, lo que ayuda a mitigar el balanceo de la carrocería en curvas. Si bien no se puede esperar la agilidad de un turismo deportivo, la suspensión independiente trabaja eficazmente para mantener la compostura y ofrecer una conducción segura y confortable. La dirección sigue siendo precisa y ofrece la asistencia adecuada para guiar el vehículo con confianza como en versiones anteriores de este modelo. El enfoque principal en este tipo de vías sigue siendo el confort de los pasajeros, y en este aspecto, el E-Tourneo Custom cumple con creces, filtrando bien las imperfecciones del firme.

En vías rápidas, el E-Tourneo Custom demuestra ser un vehículo estable y muy adecuado para cubrir distancias, siempre teniendo en cuenta las consideraciones sobre su autonomía eléctrica. La estabilidad direccional a velocidades de crucero es buena, transmitiendo seguridad al conductor. El confort de marcha se mantiene elevado gracias a la eficaz suspensión y, sobre todo, a la baja sonoridad del sistema de propulsión eléctrico. A velocidades de autopista, los principales ruidos que se perciben en el habitáculo son los de rodadura y los aerodinámicos, como es habitual en los vehículos eléctricos y sobre todo en vehículos con carrocería tipo furgoneta, pero en general el ambiente es sereno y propicio para viajes relajados.

Conclusiones

El Ford E-Tourneo Custom se presenta en el mercado como una propuesta audaz y multifacética, buscando redefinir el concepto de vehículo polivalente de gran capacidad en la era de la electrificación con soluciones ya probadas pero mejoradas en este caso con innovaciones en puntos clave como el sistema de información y entretenimiento o la adopción de asientos extraíbles algo más manejables que en el pasado. No es simplemente una furgoneta de pasajeros electrificada, sino un vehículo que aspira a combinar la versatilidad y el espacio de un comercial ligero con el confort, la tecnología y el refinamiento de un turismo moderno.

Su posicionamiento en el mercado es estratégico. Se enfrenta a rivales como el Volkswagen ID. Buzz, el Mercedes EQV y las propuestas eléctricas de Stellantis, cada uno con sus propios argumentos. El E-Tourneo Custom juega sus cartas con una modularidad interior sobresaliente gracias a su sistema de asientos sobre raíles, una capacidad de hasta ocho plazas, y el respaldo del ecosistema Ford Pro, que añade valor especialmente para usuarios profesionales. Es un vehículo muy grande, con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva, pero la adopción de un sistema de propulsión eléctrica cubre parte de esos inconvenientes para ofrecer un modelo que nos ha parecido realmente acertado.