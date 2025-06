GTA VI será un paraíso para el modding: mejoras gráficas y mucho más

Uno de los modders más importantes de la comunidad de GTA V, y responsable del mod NaturalVision, ha valorado el potencial que tendrá GTA VI para recibir mods que no solo podrían transformar por completo la experiencia de juego, sino que además podrían añadir nuevos contenidos y mejorar la calidad gráfica.

En su opinión, el mundo del modding va a crecer más que nunca cuando GTA VI llegue a PC. Rockstar todavía no ha anunciado que este juego vaya a llegar a PC, pero es algo que podemos dar por seguro, ya que es una plataforma muy importante que mueve muchísimo dinero, y renunciar a ella no tendría ningún tipo de sentido.

Espera que Rockstar ofrezca a los jugadores herramientas oficiales para crear mods para el juego, y ve muchas posibilidades si esto se cumple. Podrían crear un mercado de contenido creado por los jugadores para GTA VI, lo que beneficiaría tanto a los jugadores como a los creadores de mods, que podrían ganar dinero y crear mejores modificaciones.

Con respecto a los mods para GTA VI que más interés van a generar cree que no serán los que introducirán mejoras gráficas, al menos no durante los primeros años tras su lanzamiento, porque el juego tendrá una excelente calidad gráfica y dichos mods no serán tan importantes, sino los que añadan contenido de valor.

Con el paso de los años esto va a cambiar, como ya ocurrió en su momento con GTA V, y los mods gráficos irán teniendo cada vez más interés entre la comunidad. El impacto de este tipo de mods suele ser enorme, solo tenemos que ver lo bien que luce gráficamente GTA V con el mod NaturalVision aplicado.

Para crear ese mod el autor, conocido como Razed, invirtió más de 10.000 hora de trabajo. Esto equivale a 416 días, es decir, más de un año de trabajo. Al final el resultado que consiguió fue tan bueno que ha afirmado en varias ocasiones que realmente valió la pena todo ese esfuerzo.

El lanzamiento de GTA VI está programado para el 26 de mayo de 2026. De momento llegará solo a Xbox Series X-Series S y PS5, pero se espera que más adelante llegue también a PC. Esta versión debería tardar entre seis meses y un año.

Se ha rumoreado también la posibilidad de que Rockstar lance una versión para Nintendo Switch 2, pero esta no está confirmada, y no estamos seguros de que realmente vaya a ser posible, principalmente por las limitaciones que dicho sistema tiene a nivel de CPU.