Microsoft ha anunciado una actualización del Programa de Compatibilidad de Hardware de Windows (WHCP) que promete acabar con la confusión de los puertos USB Tipo C en Windows 11.

La llegada de USB-C ha sido una bendición para los usuarios por su concepción como sistema de conexión estándar, universal y multipropósito del puerto más usado en el mundo. Un conector simétrico y por tanto reversible que funciona en cualquier posición, compatible con otras interfaces como HDMI, VGA o DisplayPort y que trabaja tanto para transferencia de datos como para carga de energía. O esa es la teoría…

Los puertos USB Tipo C en Windows 11

El gerente sénior de producto de Microsoft pregunta a los lectores del blog si no están cansados ​​de que los puertos USB-C no funcionen de manera consistente. Para ilustrar el problema, relata la historia de «la pantalla en blanco» y lamenta que estos problemas sigan ocurriendo. El problema no es el estándar USB-C, afirma el ejecutivo de Microsoft, sino «la implementación inconsistente de las capacidades del puerto USB-C en el ecosistema del PC».

Dicho de otro modo, como ya sufrimos los usuarios: no todos los puertos USB-C son iguales ni funcionan igual. La compañía ha declarado que intentará convertir las diversas funcionalidades opcionales del USB-C en obligatorias para que los usuarios no tengan que preguntarse qué características de USB-C funcionarán en su PC.

Microsoft quiere solucionarlo y se compromete a garantizar que las funciones de los puertos USB Tipo C en Windows 11 (datos, carga y visualización) funcionen correctamente en todos los puertos. Para ello, ha lanzado una actualización del programa de Compatibilidad de Hardware de Windows (WHCP) que definirá una línea de base obligatoria para las diversas funcionalidades del puerto. Los fabricantes y OEM estarán obligados a cumplir con esas características y hacer que la vida sea más fácil para los consumidores.

Además, Microsoft ha publicado un nuevo conjunto de requisitos para dispositivos USB4 y USB 3.0 en Windows 11 para que la compatibilidad con las siguientes funciones sea obligatoria junto con sus rendimientos nominales:

La aplicación de estos cambios se producirá primero en computadoras portátiles y dispositivos móviles con sistema operativo Windows 11 24H2 o superiores y debe mejorar la experiencia de los usuarios. Básicamente: todos los puertos USB-C deben admitir funciones de datos, carga y visualización. Y deberá estar claramente definido su rendimiento.