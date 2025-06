Microsoft publica un script oficial para restaurar la carpeta Inetpub

Hay pocas cosas que generen tanta inquietud entre los usuarios avanzados y administradores de sistemas como encontrarse con una nueva carpeta misteriosa tras una actualización del sistema operativo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado mes de abril, cuando, tras aplicar un parche de seguridad para Windows 11, muchos equipos comenzaron a mostrar en la raíz de la unidad del sistema una carpeta denominada Inetpub. Aunque veteranos en administración de servidores reconocieron inmediatamente su relación con el servidor web de Windows, Internet Information Services (IIS), la mayoría de los usuarios domésticos y muchas configuraciones empresariales no tienen necesidad de este componente. Y la falta de explicación por parte de Microsoft dio lugar a una cascada de borrados precipitados.

El problema no era tanto la aparición de la carpeta, sino el absoluto silencio sobre su presencia. No hubo ninguna advertencia ni documentación previa que aclarara por qué se había generado ni cuál era su función. Esta omisión abrió la puerta a la especulación. ¿Era un error? ¿Un resquicio de una instalación fallida? ¿Un resto innecesario que se podía eliminar sin consecuencias? O, aún peor, ¿un problema de seguridad? Muchos asumieron lo último y procedieron a borrarla. Y en la mayoría de los casos, no ocurrió nada. Pero en otros, su eliminación afectó a servicios que, de forma poco visible, dependían de ciertos módulos de IIS que habían sido activados con el parche.

Consciente del malentendido generado y de los problemas posteriores, Microsoft ha publicado ahora un script oficial para restaurar la carpeta Inetpub junto con los componentes esenciales de IIS. Este script, disponible en el repositorio de scripts de PowerShell, automatiza el proceso que, hasta la fecha, requería activarse manualmente desde el panel de características de Windows. Se trata de una respuesta útil, aunque tardía, que busca revertir los daños causados por una comunicación deficiente.

Tal como ya te explicamos en su momento, la creación de Inetpub tras la actualización no era fruto de una configuración maliciosa ni de una instalación incorrecta, sino de un cambio deliberado en la forma en que Windows 11 gestiona algunos de sus componentes internos. El problema fue no advertirlo, lo que habría evitado una buena parte del desconcierto. De hecho, Microsoft se ha limitado a explicar que el script es útil para “restaurar archivos IIS eliminados accidentalmente” sin profundizar en por qué se desplegaron en primer lugar.

Más allá del caso puntual de Inetpub, este incidente vuelve a poner sobre la mesa una crítica recurrente: la necesidad de mayor transparencia en los cambios introducidos por las actualizaciones del sistema. Para un entorno tan extendido y diverso como Windows, no es aceptable que un componente nuevo aparezca sin que el usuario reciba ninguna información sobre su origen y propósito. La confianza en una plataforma se construye también a partir de la claridad, y este tipo de decisiones opacas dañan esa relación.

Como lección positiva, cabe destacar que la comunidad reaccionó con rapidez. Se ofrecieron soluciones manuales casi de inmediato, y ahora Microsoft ha hecho lo propio con una vía más accesible. Pero sería deseable que en el futuro, antes de lanzar correcciones para problemas mal gestionados, se evitara directamente crearlos. Porque, aunque no lo parezca, una carpeta puede ser mucho más que una carpeta. Puede ser la chispa que encienda una cadena de dudas, errores y desconfianza.